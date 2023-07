Agenții de rating financiar. „Cei 3 mari” ce domină piața mondială

Cele mai importante agenții de rating financiar din lume sunt S&P Global Ratings (Standard and Poor’s), Moody’s și Fitch Group.

S&P, Moody’s și Fitch sunt numite adesea „Cei 3 mari”. Ele dețin o cotă colectivă de aproximativ 95% din piață globală: Moody’s și Standard & Poor’s au aproximativ 40% fiecare, iar Fitch în jur de 15%, potrivit Wikipedia.org.

Ce sunt agențiile de rating financiar

Aceste agenții de rating financiar fac evaluări de credit pentru aproape toate statele din lume. Ele evaluează bonitatea statelor (capacitatea acestora de a-și plăti datoriile) și conferă așa-numitul rating de țară.

Ratingurile de credit le oferă investitorilor informații care îi ajută să determine dacă emitenții de obligațiuni și de alte tipuri de titluri de creanță sunt solvabili și vor putea să plătească dobânzile aferente titlurilor de capital emise, precum și suma propriu-zisă a creditului (numită principal).

Agențiile de rating financiar oferă analize și evaluări independente nu doar pentru statele care emit obligațiuni, ci și pentru companii care emit astfel de titluri de capital.

Agenții de rating financiar – ce este ratingul de țară

Evaluarea obligațiunilor suverane (cele emise de diferite guverne din lume) ia în considerare condițiile economice generale dintr-o anumită țară, volumul investițiilor străine, publice și private din statul respectiv, transparența pieței de capital și rezervele valutare de care dispun țările evaluate, se arată într-un ghid realizat de investopedia.com.

Ratingul de țară evaluează și situația politică a țării în cauză, cum ar fi stabilitatea politică sau nivelul de stabilitate economică pe care o țară îl menține în perioadele de tranziție politică.

Ratingul de țară, numit și rating de credit suveran, este adesea o informație obligatorie solicitată de investitorii instituționali atunci când iau în calcul să investească în anumite companii, industrii ori clase de valori mobiliare emise într-o anumită țară, mai notează sursa citată.

Cele mai mari 3 agenții de rating financiar

După cum arătam și la începutul articolului, industria globală de rating de credit este foarte concentrată. Există 3 mari agenții de rating financiar: S&P, Moody’s și Fitch.

S&P Global Ratings este o agenție americană de rating de credit. Ea face parte din S&P Global, o corporație americană cu sediul în Manhattan, New York City, ce are ca principal domeniu de activitate realizarea de cercetări și analize financiare. Agenția S&P Global Ratings are sediul central tot în New York City.

Cum a apărut Standard & Poor’s

Fondatorul său este Henry Varnum Poor, care în anul 1860 a publicat volumul „History of Railroads and Canals in the United States” („O istorie a căilor ferate și a canalelor din Statele Unite”). În această carte, Poor a adunat informații foarte detaliate despre starea financiară și operațională a companiilor de căi ferate din SUA.

Opt ani mai târziu, în 1868, Poor și fiul său, Henry William Poor, au fondat H.V. and H.W. Poor Co., și au început să publice, anual, două broșuri actualizate cu informații despre căile ferate din SUA („Poor’s Manual of the Railroads of the United States” și „Poor’s Directory of Railway Officials”). Manualul căilor ferate era gândit ca un instrument pentru investitori și a fost publicat din 1868 până în 1924.

Ulterior, în 1941, Paul Talbot Babson a cumpărat editura Poor’s Publishing, ce a fuzionat astfel cu Standard Statistics. Așa a apărut corporația în forma actuală, Standard & Poor’s Corp.

În 2022, S&P Global, compania din care face parte agenția de rating, avea 40.000 de angajați. În perioada aprilie 2022 – martie 2023, S&P Global a avut venituri totale de circa 11 miliarde de dolari.

Agenții de rating financiar – cum funcționează sistemul de rating

În ceea ce privește sistemul de rating utilizat, agenția S&P Global Ratings folosește un sistem de litere, de la AAA (triplu A), care este cel mai bun rating, până la D, care este cel mai slab. Ratingul AAA înseamnă că emitentul are o capacitate foarte bună de a-și îndeplini obligațiile financiare, în vreme ce ratingul D indică faptul că emitentul nu și-a plătit datoriile, iar S&P consideră că nici în viitor acesta nu-și va îndeplini cele mai multe dintre obligații.

Obligațiunile care au primit între AAA și BBB sunt considerate a avea grad investițional. În schimb, titlurile de capital care au de la BB în jos sunt considerate titluri speculative.

De exemplu, România a primit un rating de țară de BBB-, deci cu grad investițional.

Sistemul descris mai sus se referă la ratingurile acordate pe termen lung. Ratingurile acordate pe termen scurt sunt de la A1 (cel mai bun rating) la D (cel mai slab).

Moody’s, una dintre cele mai mari agenții de rating financiar din lume

Moody’s, pe numele complet Moody’s Investors Service, este o altă agenție de rating financiar foarte cunoscută. Compania are sediul central în New York City și este deținută de Moody’s Corporation, o companie de servicii financiare ce realizează și cercetare economică, analize de credit, analize structurale ori management de risc financiar.

În anul 2021, Moody’s Corporation a avut venituri de aproximativ 6 miliarde de dolari. În anul 2022 compania avea circa 14.400 de angajați.

Moody’s a fost fondată de John Moody în anul 1909 cu scopul de a realiza manuale de statistici cu privire la acțiuni, obligațiuni și rating de obligațiuni. În 1975, compania a fost recunoscută la nivel național în SUA ca organizație de rating de către Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA, potrivit Wikipedia.org.

Agenția de rating evaluează atât obligațiuni suverane, cât și obligațiuni municipale (emise de autoritățile locale ori regionale) sau corporative (emise de companii). Totodată, Moody’s evaluează fondurile de investiții, instituții financiare precum băncile sau diverse companii.

Foto: PublicDomainPictures / pixabay.com

Sistemul de rating al agenției Moody’s

În sistemul acestei agenții de rating financiar, titlurile de creanță primesc un rating de la Aaa până la C, unde Aaa este cel mai bun rating, iar C este cel mai slab. Obligațiunile care au primit un rating cuprins între Aaa și Baa3 sunt considerate a avea grad investițional, în vreme ce titlurile evaluate de la Ba1 până la C sunt considerate speculative.

Dacă Aaa prezintă cel mai mic risc de neplată, titlurile C sunt de regulă deja în default, iar investitorii au șanse foarte mici de a-și mai recupera capitalul principal investit ori dobânda.

Agenții de rating financiar – Fitch Ratings

Încheiem lista acestor agenții de rating financiar cu Fitch Ratings Inc., o agenție de rating din SUA fondată în anul 1914 de John Knowles Fitch. Agenția are două sedii centrale, unul în New York City, SUA, și unul în Londra, Marea Britanie.

Fitch Ratings are circa 4.500 de angajați, potrivit site-ului companiei, și este deținută de corporația Hearst Communications, Inc., o multinațională mass-media din SUA ce deține numeroase ziare, reviste și televiziuni, ca de exemplu San Francisco Chronicle, Houston Chronicle, Cosmopolitan sau Esquire.

Istoria companiei începe în anul 1914, când 3 investitori – John Knowles Fitch, Henry P. Clancy și Fabian Levy – au fondat o editură cu numele Fitch Publishing Company în New York City.

Cel mai de succes produs al lor a fost Fitch Bond Book, un compendiu de informații despre obligațiuni ușor de utilizat, care a fost livrat direct investitorilor. Broșura era cunoscută și sub numele de „Serviciul Fitch pentru investitori” („Fitch Investors Service”).

11 ani mai târziu, Fitch avea deja birouri și în Chicago și Boston. Tot pe atunci compania a introdus un sistem de notare a titlurilor de creanță (AAA, AA, A, BBB, BB etc) ce putea fi aplicat companiilor din numeroase domenii de activitate.

La ora actuală, Fitch oferă 4 ratinguri ce desemnează titluri de creanță cu grad investițional (AAA, AA, A și BBB) și 6 ratinguri pentru obligațiunile care sunt considerate riscante ori speculative (BB, B, CCC, CC, C și D).

Foto: geralt / PublicDomainPictures / pixabay.com

