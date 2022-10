Ce sunt obligațiunile de stat. Ghid explicativ în 7 pași

Dacă doriți să faceți o investiție vă puteți orienta spre obligațiunile de stat, cunoscute și sub numele de titluri de stat. Din acest articol veți afla ce sunt obligațiunile de stat și cum le puteți cumpăra.

Ce sunt titlurile de stat

1. Obligațiunile de stat sunt un tip de titluri de stat, adică instrumente financiare care atestă datoria publică. Titlurile de stat reprezintă împrumuturi ale statului în monedă naţională ori în valută, pe termen scurt, mediu sau lung, se arată în documentul „Ghidul investitorului în titluri de stat românești emise pe piața interbancară internă” realizat de Ministerul Finanțelor.

Mai exact, în momentul în care cumpărați obligațiuni de stat practic împrumutați Guvernului o sumă de bani pentru o anumită perioadă de timp. În acest fel statul strânge bani pe care îi folosește în diferite scopuri (ca să își acopere deficitul bugetar, pentru proiecte noi în infrastructură etc). În schimb, veți primi înapoi suma respectivă plus o dobândă. Dobânda pe care o primiți este cunoscută sub numele de „cupon”.

Dobânda pentru titlurile de stat nu se impozitează

2. Revenind la ce sunt obligațiunile de stat, menționam la începutul articolului că ele reprezintă o anumită categorie de titluri de stat. Concret, ele sunt titluri de stat pe termen mediu sau lung, de tip benchmark (de referinţă), având o scadenţă de peste 1 an (3, 5, 7, 10 sau 15 ani), și pentru care emitentul (statul) îi plătește investitorului o dobândă.

Principiul după care funcționează obligațiunile de stat este similar celui după care funcționează depozitele cu dobândă la termen pe care le puteți deschide la bancă, doar că în cazul obligațiunilor de stat Guvernul este cel care se folosește de bani și nu o instituție privată. Dobânda pe care o primiți pentru obligațiunile de stat cumpărate nu se impozitează.

Când pot fi cumpărate titlurile de stat

Titlurile de stat sunt emise în prezent în formă dematerializată (dreptul de proprietate se evidenţiază într-un cont de titluri deschis în evidenţele intermediarului autorizat) şi se identifică printr-un cod unic (codul ISIN – International Securities Identification Number) care se emite pentru fiecare emisiune în parte de către Depozitarul Central, instituție care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu valori mobiliare.

Titlurile de stat sunt emise de Ministerul Finanţelor în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică conform unui calendar anual estimat, anunţat de regulă în luna

decembrie a fiecărui an pentru anul următor. Calendarul este detaliat prin anunţuri trimestriale. De regulă, Ministerul Finanțelor emite lunar titluri de stat sub forma certificatelor de trezorerie și a obligațiunilor de stat.

Ce sunt obligațiunile de stat – diferența față de certificatele de trezorerie

3. Ministerul Finanțelor emite mai multe tipuri de titluri de stat.

A. titluri de stat pe termen scurt. Aceste sunt certificate de trezorerie cu discont, cu scadenţă de până la 1 an (6 luni, 1 an). Certificatele de trezorerie cu discont sunt titluri de stat fără cupon de dobândă, care se cumpără de investitor la o valoare (preţ) mai mică decât valoarea nominală, urmând ca la scadenţă acesta să încaseze valoarea nominală.

Discontul reprezintă diferenţa dintre preţul unui titlu de stat la emisiune şi valoarea sa nominală, dacă preţul este mai mic decât valoarea nominală.

B. titluri de stat pe termen mediu sau lung, de tip benchmark (de referinţă). Acestea sunt obligaţiuni de stat cu o scadenţă de peste 1 an (3, 5, 7, 10 sau 15 ani), vândute la valoarea nominală, şi pentru care emitentul plăteşte anual dobândă (cupon), conform condiţiilor din prospectul de emisiune.

În cazul obligaţiunilor de stat de tip benchmark, valoarea nominală a seriei de titluri emise şi aflate în circulaţie poate fi majorată ulterior de către emitent prin redeschideri ulterioare, în condiţiile menţinerii caracteristicilor iniţiale ale emisiunii (rata dobânzii, data plăţii dobânzii şi data scadenţei).

Ce sunt obligațiunile de stat și prospectul de emisiune

4. Prospectul de emisiune este documentul emis lunar și aprobat prin ordin al ministrului Finanțelor, prin care sunt evidenţiate caracteristicile titlurilor de stat ce urmează să fie lansate în luna următoare, respectiv:

denumirea, data emisiunii şi valoarea titlurilor de stat oferite;

tipul instrumentului – cu discont sau purtător de dobândă;

rata dobânzii, metoda de calcul şi datele la care se plăteşte dobânda;

data scadenţei;

metoda de adjudecare a licitațiilor, care este metoda prețului multiplu – aceasta presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele adjudecate la preţul sau rata dobânzii/rata discontului pe care fiecare dintre dealerii primari a oferit-o, până la adjudecarea emisiunii.

Prospectul de emisiune se publică în Monitorul Oficial al României și pe website-ul Ministerului Finantelor, Secțiunea Trezorerie și datorie Publică.

Ce sunt obligațiunile de stat și cine poate cumpăra titluri de stat

5. Investitorii sunt persoane fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente. În prezent, românii pot cumpăra titluri de stat destinate exclusiv populației prin intermediul programelor TEZAUR și FIDELIS.

Programul TEZAUR

În programul TEZAUR, dobânzile anuale oferite la emisiunea de titluri de stat de la începutul lunii octombrie au fost de 7,75% pentru titluri de stat cu scadența de 1 an și 8,10% pentru cele cu scadența de 2 ani.

Titlurile de stat TEZAUR au valoare nominală de 1 leu, iar dobânda anuală este plătită la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. Titlurile de stat emise în cadrul programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.

Persoanele fizice rezidente pot cumpăra titluri de stat TEZAUR prin Spațiul Privat Virtual, de la unitățile Trezoreriei Statului sau prin Poșta Română.

Titluri de stat prin SPV. Ghid simplu în 4 pași ca să le cumperi online

Titluri de stat TEZAUR sau FIDELIS

Programul FIDELIS

Dacă discutăm despre ce sunt obligațiunile de stat trebuie să vorbim și despre titlurile de stat FIDELIS.

În luna septembrie, statul român a lansat o emisiune de titluri de stat FIDELIS ce au putut fi cumpărate de persoanele rezidente sau nerezidente prin intermediul anumitor bănci partenere. Titlurile de stat în lei FIDELIS au scadența de 3 ani cu dobânda anuală de 8% pe an, iar cele în euro au scadențe de 1 an și 2 ani și dobândă anuală de 1,85%, respectiv 2,65%.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital, sunt neimpozabile.

Ce sunt obligațiunile de stat – achiziții de pe piața primară

Investitorii pot, de asemenea, să cumpere şi să tranzacţioneze titluri de stat prin intermediul pieţei primare şi secundare.

6. Piaţa primară a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operaţiunilor legate de emiterea de către Ministerul Finanţelor a titlurilor de stat şi plasarea acestora prin intermediul Băncii Naţionale a României, în calitate de agent desemnat, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu sau lung a capitalurilor financiare disponibile.

De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată pe piața interbancară. Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară administrată de Banca Naţională a României se realizează prin subscripţie publică, licitaţie, sindicalizare sau prin orice altă metodă stabilită şi agreată de emitent împreună cu Banca Naţională a României, în calitate de administrator de piaţă.

Metoda cea mai utilizată în prezent este licitația. Participanţii pe piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României sunt dealerii primari care pot desfăşura operaţiuni în nume şi cont propriu şi/sau în numele şi în contul clienţilor, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente ori nerezidente.

Ce sunt obligațiunile de stat și cine sunt dealerii primari

Dealerii primari sunt entităţi acceptate de Ministerul Finanţelor pentru a derula direct operaţiuni cu titluri de stat pe piaţa primară internă.

Dealerii primari ce operează pe piaţa titlurilor de stat din România sunt:

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti

Banca Comercială Română S.A.

Banca Transilvania S.A.

Citibank Europe Plc. Dublin Sucursala România

Unicredit Bank S.A.

Banca Română pentru Dezvoltare – Groupe Societe Generale S.A.

Raiffeisen Bank S.A.

Cum se cumpără titluri de stat de pe piața primară

Odată ce știți ce sunt obligațiunile de stat și doriți să cumpărați titluri de stat de pe piața primară trebuie să parcurgeți următoarele etape:

a. Contactarea unui dealer primar;

b. Deschiderea unui cont curent la o instituţie de credit;

c. Deschiderea unui cont de titluri la dealerul primar;

d. Completarea ofertei de cumpărare a titlurilor de stat;

e. Depunerea/transferul în contul curent a sumei reprezentând valoarea totală a titlurilor cuprinse în oferta de cumpărare. În cazul cumpărării de titluri de stat de tip benchmark (serii de titluri de stat pe termen mediu şi lung emise anterior şi care sunt redeschise ulterior de emitent), luând în considerare faptul că la scadenţă investitorul va încasa dobânda (cuponul) calculată pe toată perioada de cupon (1 an), acesta trebuie să asigure în contul curent, pe lângă suma de participare la licitaţie, şi valoarea dobânzii acumulate (precizată în prospectul de emisiune) pentru intervalul cuprins între data anterioară plăţii cuponului şi data emisiunii/redeschiderii curente;

f. Participarea la licitația de titluri de stat la data anunţată prin prospectul de emisiune;

g. Apoi are loc publicarea rezultatelor licitaţiei pe site-ul Ministerului Finanțelor și al Băncii Naționale a României;

h. Confirmarea de către dealerul primar a acceptării/respingerii ofertei;

i. Decontarea de către instituţia de credit a eventualelor diferenţe de sume, în cazul în care oferta este parţial acceptată.

Ce sunt obligațiunile de stat și ce este piața secundară

7. Piaţa secundară reprezintă un sistem multilateral care facilitează tranzacţionarea, în mod nediscriminatoriu, a cererii şi ofertei vânzătorilor şi cumpărătorilor titlurilor de stat.

Tranzacţiile se pot realiza prin intermediul:

A. Piaţei secundare administrate de Banca Naţională a României, pe care se pot tranzacţiona titluri de stat pe termen scurt, mediu şi lung utilizând serviciile intermediarilor autorizaţi: dealerii primari, instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare, care pot tranzacţiona exclusiv în nume şi cont propriu, dar care au obligaţia să afişeze cotaţii de preţ ferme şi/sau informative

la ghişeele de lucru pentru clienţii acestora interesaţi de tranzacţionarea de titluri de stat;

B. Piaţa secundară administrată de Bursa de Valori Bucureşti, pe care se pot tranzacţiona titluri de stat pe termen mediu şi lung, utilizând serviciile intermediarilor autorizaţi (website www.bvb.ro, secţiunea Intermediari).

Ce sunt obligațiunile de stat și cum se cumpără de pe piața secundară

Pentru a cumpăra titluri de stat de pe piaţa secundară trebuie parcurse următoarele etape:

a. Contactarea unui intermediar autorizat pe piaţa secundară;

b. Solicitarea unei cotaţii de preţ pentru cumpărarea/vânzarea de titluri de stat;

c. Negocierea preţului şi încheierea tranzacţiei;

d. Decontarea sumelor aferente tranzacţiei conform principiului delivery vs payment (livrare titluri de stat contra plată).

Foto: Bru-nO / geralt / pixabay.com