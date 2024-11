Andreea Paul / De la Internet la Brainnet

V-ați întrebat vreodată cum ar fi să comunicați direct cu creierul altor persoane, fără a spune un cuvânt? Nu e vorba de telepatie, ci de tehnologie.

Haideți să călătorim împreună de la primele zile ale internetului și să descoperim perspectiva fascinantă a Brainnet. Acesta e un concept revoluționar care ar putea redefini modul în care învățăm, comunicăm și colaborăm în viitor, despre care am avut recent șansa să vorbesc la TEDx Youth ICHB.

De la Web 1.0 la Web 4.0 – Nașterea Internetului și impactul său

Internetul a început modest în anii ’60 și ’70, dar a devenit rapid un fenomen global. Am trecut de la paginile statice Web 1.0, la interacțiunile dinamice 2.0. Acum accelerăm cu inteligența artificială și IoT de la Web 3.0 spre 4.0 în plină revoluție digitală. Cum ar zice bunica mea: în loc să tragem de plug, tragem de mouse. Culegem cunoștințe și le stocăm în gigabytes (GB).

Principala trasformare pe care a adus-o internetul este că ne-a făcut pe toți vizibili unii altora și că s-a diluat semnificativ relevanța locului în care te-ai născut.

Lumea a devenit tehnopolară. Cei săraci, fără acces la noile tehnologii, devin și mai săraci. Iar cei bogați, cu acces la noile tehnologii, devin și mai bogați. Avem totuși două vești bune aici. Tinerii au acces la noile tehnologii. Sunt generația privilegiată cu pandantive digitale. A doua veste bună este că indiferent dacă esti sărac sau bogat, tânăr sau în vârstă, dar ești inovator, adică creezi solutii noi la problemele actuale sau chiar noi tehnologii, poți deveni bogat. E valabil și pentru indivizi, și pentru companii, și pentru națiuni. Nu e incredibil, cum o aplicație poate valora mai mult decât flota unei țări?!

Diferența dintre succes și eșec este din ce în ce mai mult influențată azi de capacitatea de a înțelege și utiliza tehnologia. Tineri sau maturi cu acces la noile tehnologii putem învăța personalizat, putem cumpăra și vinde produse hiper-personalizate, putem colabora la nivel global. Conducem mașini cu grade tot mai mari de autonomie și trimitem Rovere pe Marte, mai repede și mai eficient decât cu calul și căruța bunicilor noștri, mai repede și mai eficient decât cu trenul și avionul părinților noștri.

Toate acestea au pregătit terenul pentru inovații și mai mari.

De la On-line la OM-line – Introducerea conceptului de Brainnet

Următoarea revoluție tehnologică va fi foarte probabil adusă de Brainnet. Ea implică conectarea directă a creierelor umane cu calculatoarele. Implanturile cerebrale și tehnologiile de interfață creier-computer sunt deja o realitate pentru persoanele cu diferite grade de paralizii sau probleme majore motorii care pot controla neuronal exoroboții atasati corpului uman. Tot mai multe companii și institute de cercetare, precum Neuralink, explorează modalități de a face acest concept o realitate. Imaginați-vă că v-ați putea împărtăși gândurile, emoțiile și ideile fără a vorbi sau fără a tasta. Altfel spus, în loc de fier forjat, forjăm rețele neuronale.

Beneficiile și Provocările Brainnet

– Beneficiile potențiale

Gândiți-vă la posibilități: transfer instantaneu de cunoștințe, colaborare instantanee la nivel global, democratizarea deplină a educației, telepatia digitală… Brainnet ar putea ajuta la depășirea tuturor barierelor culturale.

– Probleme etice și riscuri

Totuși, Brainnet vine și cu provocări imense etice. Cum ne asigurăm de confidențialitatea datelor cerebrale? Cum prevenim abuzurile și manipulările? Dacă cineva poate intra ilegal în gândurile noastre, în mințile noastre? Ar putea apărea hackerii de creiere? Ce înseamnă asta pentru libertatea și integritatea personală?

– E nevoie de responsabilitate

Legile și reglementările vor trebui să evolueze rapid pentru a ține pasul cu tehnologia. Este crucial să ne asigurăm că dezvoltarea Brainnet este centrată pe umanitate și pe drepturile noastre fundamentale.

Meseriile Viitorului. Rolul Tinerilor. Ce facem cu educația?

Indiferent de vârstă, inovarea trebuie să fie responsabilă. Ca tineri, aveți puterea să deveniți pionieri ai acestor tehnologii. Este important să fiți nu doar inovatori, dar și avocați ai utilizării etice și responsabile a noilor descoperiri tehnologice. Iar voi puteți influența viitorul prin alegerile pe care le faceți chiar acum.

Vă dau un exemplu din experiența mea personală. La sugestia mamei mele am împletit pasiunea mea din liceu, matematica, cu economia și am ajuns la Facultatea de Relații Economice Internaționale, unde predau cu și mai multă pasiune economia viitorului. Din această misiune s-a născut Ghidul Meseriilor Viitorului, liber accesibil on-line, Smart-Lab – laboratorul educational digital inteligent pe care l-am creat în 2018 despre care am vorbit și aici. Anul trecut am lansat Robochat Maria, un asistent virtual tot liber accesibil pe pagina web a INACO.

Acum vin spre voi și vă indemn să căutati sa impletiti domeniile care vă atrag. Poate psihologia cu informatica pentru că vor fi la mare căutare inginerii de interfete creier-computer. Sau poate biologia, chimia și informatica pentru terapeuții brainnet care vor trata diferite afecțiuni mentale sau vor optimiza funcționarea cerebrală, inclusiv abilitățile noastre proprii de învățare.

În prezent sunt la mare căutare specialiștii în inteligență artificială, inginerii de drone și experții în date, ca să dau doar câteva exemple. Foarte probabil, în meseriile viitorului vostru vom regăsi experții în programare semantică cerebrală și în algoritmi de procesare automată a semnalelor neuronale.

În prezent sunt la mare căutare experții în imprimarea 3D de organe umane, în terapii genetice personalizate. În viitor, oportunitățile sunt și mai vaste în biotehnologie. Meserii precum bioinformatician sau inginer biomedic vor fi probabil îmbrățișate de mai mulți din această sală.

Etica digitală va conține foarte probabil o nouă componentă, a eticii neuroinformaticii care deschid perspectiva noilor meserii de consultanți etici în neurotehnologie.

În prezent sunt la mare căutare dezvoltatorii de realitate virtuală. Foarte probabil în meseriile viitorului vostru vom regăsi și designerii de experiențe neuro-imersive pentru a facilita comunicarea directă între creiere în realitate virtuală augmentată, cu aplicații potențiale uriașe în educație sau în aplicații terapeutice.

În prezent sunt la mare căutare ofițerii în securitatea datelor. Foarte probabil, ofițerii în securitatea neurodigitală vor fi la mare căutare în viitor, chemați să dezvolte măsuri de protecție și protocoale de securitate pentru rețelele Brainnet.

Și lista de exemple potențiale poate continua cu artele, sportul și așa mai departe.

În încheiere: Apel la acțiune

Nu așteptați ca schimbările să vă găsească; fiți cei care le creează. Explorați, învățați, îndrăzniți să visați și să împletiți domeniile de care sunteți pasionați.

Este esențial să fim proactivi în educația noastră. Implicați-vă în proiecte inovatoare, cercetați, puneți întrebări și fiți critici.

Brainnet reprezintă o frontieră fascinantă, iar voi aveți potențialul de a modela un viitor în care tehnologia și umanitatea coexistă în armonie.

Amintiți-vă, voi sunteți generația care poate transforma Internetul în Brainnet sau orice vis aveți în realitate, cu înțelepciune și cu responsabilitate.

La urma urmei, secretul fericirii este să găsești ceva mai important decât tine și să îți dedici viața acelui ceva.

