Ce este cuponul unei obligațiuni. Ghid cu exemple explicate

Dacă ești interesat să investești în titluri de valoare precum obligațiunile este esențial să înțelegi ce este cuponul unei obligațiuni.

Ce este o obligațiune

Înainte de a afla ce este cuponul unei obligațiuni să explicăm, pe scurt, și ce este o obligațiune.

Obligațiunile sunt titluri de creanță (aceasta reprezintă dreptul creditorului de a pretinde ceva de la debitor) prin care emitentul autorizat se împrumută de la investitori și este obligat să ramburseze valoarea obligațiunii la o dată viitoare denumită scadență, se arată într-un ghid realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). De asemenea, emitentul îi plătește invesitorului și o dobândă.

Așadar, obligațiunea reprezintă un împrumut sub formă de titlu de valoare. În momentul în care cumperi obligațiuni, fie de stat sau corporative (adică de la companii, societăți comerciale), practic tu împrumuți bani emitentului (ești creditor al entității respective).

În contul acestui împrumut, emitentul îți va plăti o anumită rată a dobânzii pe întreaga durată de viață a obligațiunii (până la scadență), iar la scadență ți se va returna și valoarea obligațiunii.

Cuponul este dobânda unei obligațiuni

Ajungem astfel la ce este cuponul unei obligațiuni. Cuponul este exact această dobândă pe care emitentul obligațiunii (Ministerul Finanțelor, primăria unui oraș, o companie etc) ți-o plătește în schimbul împrumutului. Prin urmare, ea reprezintă câștigul tău (deoarece la scadență emitentul îți va returna oricum valoarea obligațiunii, prețul pe care l-ai plătit pentru ea).

De cele mai multe ori, cuponul (venitul adus de dobândă) este fix (este un procent din suma plătită pentru obligațiune), însă există și obligațiuni cu cupon variabil, ce fluctuează în funcție de un indice de referință (ca de exemplu Euribor, Libor etc).

Acestea se numesc obligațiuni cu cupon variabil (floating rate securities). Rata cuponului acestor obligațiuni se modifică periodic în baza unei rate de referință, se arată într-un ghid realizat de platforma de tranzacționare tradeville.ro.

Formula ratei cuponului a unei obligațiuni de tip floating rate este următoarea:

Rata cupon (%) = Rata de referință (%) + Spread (%)

Ce este cuponul unei obligațiuni și când se plătește

Cuponul poate fi plătit de entitatea emitentă anual, semestrial, trimestrial, lunar etc.

Mai trebuie menționat că, de cele mai multe ori, cu cât scadența este mai îndepărtată în timp, cu atât cuponul (dobânda) este mai mare. Este normal să fie așa deoarece investitorul îi împrumută emitentului o sumă pe bani pe o perioadă mai lungă de timp. Investitorul care a cumpărat obligațiuni cu maturitate de 1 an își primește capitalul înapoi după 12 luni, în timp ce unul ce a achiziționat obligațiuni cu maturitate de 5 ani are mult mai mult de așteptat pentru a reintra în posesia banilor împrumutați.

Foto: nattanan23 / pixabay.com

Ce este cuponul unei obligațiuni – exemplu de dobândă

Înțelegem mai bine ce este cuponul unei obligațiuni dacă folosim câteva exemple.

Să presupunem că o companie din România emite obligațiuni cu valoarea nominală de 100 de RON, cu maturitate de 1 an, și cu o dobândă anuală (cupon) de 5%. Un investitor care va achiziționa 100 de obligațiuni de acest fel va plăti pentru ele 10.000 de RON. El va primi această sumă înapoi la scadență, adică peste 1 an (maturitatea obligațiunii fiind de 12 luni în acest exemplu).

Deoarece dobânda este anuală, tot peste 1 an va primi și cuponul, care în acest caz va fi egal cu 5% (5 lei pentru o obligațiune de 100 de lei). Întrucât el a cumpărat 100 de obligațiuni, el va primi o dobândă totală de 500 de lei.

Ce este cuponul unei obligațiuni – exemplu

Să luăm încă un exemplu. Să presupunem că aceeași companie emite și obligațiuni cu maturitate de 5 ani, tot cu dobândă anuală. Valoarea nominală a obligațiunilor este tot de 100 de RON, însă în acest caz cuponul oferit este de 8%.

Dacă un investitor cumpără 100 de astfel de obligațiuni, el va plăti 10.000 de lei pentru ele, și își va primi capitalul înapoi abia la scadență, adică peste 5 ani. Până atunci însă, el va primi în fiecare an un cupon de 8%.

În primul an cuponul îi va aduce 8 lei pentru fiecare obligațiune, așadar 800 de lei. În cel de-al doilea an el va primi alți 800 de lei și așa mai departe, până în al cincilea an, când va primi atât cuponul de 800 de lei, cât și capitalul investit. În cei 5 ani, cuponul îi va aduce un venit de 4.000 de lei.

Ce sunt discountul și prima unei obligațiuni

Înainte de a încheia discuția despre ce este cuponul unei obligațiuni trebuie să menționăm că obligațiunile pot fi emise la valoarea nominală, la prețuri mai mici decât valoarea lor nominală sau la prețuri mai mari decât valoarea lor nominală.

Aici poți citi un articol detaliat despre ce este valoarea nominală a unei obligațiuni.

În cazul în care o obligațiune este emisă la un preț mai mic decât valoarea sa nominală înseamnă că aceasta este emisă cu discount. În cazul în care este emisă la un preț mai mare decât această valoare se spune că ea este emisă cu primă.

În cazul obligațiunilor emise cu discount nu se plătește cupon deoarece investitorul a plătit mai puțin pentru obligațiune. În schimb, la scadență el va primi valoarea nominală a obligațiunii, așadar mai mult decât a plătit pentru ea.

În ceea ce privește obligațiunile emise cu primă, pentru ele se plătește cupon, însă acesta este de obicei mai mare (dobânda mai atractivă justifică în acest fel și plata unei sume de bani în plus pentru obligațiunea respectivă), se arată într-un ghid realizat de tradeville.ro.

Foto: pictavio / nattanan23 / pixabay.com

Dacă acest articol despre ce este cuponul unei obligațiuni ți s-a părut util, te-ar putea interesa și:

Ce sunt obligațiunile corporative. Ce riscuri și avantaje prezintă

Ce este valoarea nominală a unei obligațiuni. Ghid cu exemple

Ce sunt obligațiunile convertibile. Avantajele titlurilor de capital hibride

Ce sunt obligațiunile de stat. Ghid explicativ în 7 pași

Ce este prospectul de emisiune de acțiuni, obligațiuni, unități de fond

Ce este Depozitarul Central și ce rol are. Lista serviciilor oferite

Ce este Piața AeRO. Deosebiri față de Piața Reglementată de la BVB

Condiții listare BVB. Ghid pentru Piața Reglementată și Piața AeRO

Cât costă listarea la bursă pe Piața Principală și pe Piața AeRO de la BVB