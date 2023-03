Ce înseamnă private equity și ce sunt fondurile de capital privat

Dacă ești interesat de piața de capital și de fondurile de investiții probabil că ai auzit expresia „private equity” folosită în diverse contexte. În acest articol vom explica ce înseamnă private equity.

Ce este capitalul privat

„Private equity” se traduce în română drept „capital privat” și se referă la un anumit tip de investiții. Mai exact, în cadrul investițiilor de „private equity”, investitorii cumpără acțiuni la companii private (spre deosebire de companiile publice, companiile private nu au fost listate la bursă, iar publicul larg nu poate cumpăra acțiuni la societatea respectivă; în acest context, sintagma „companie publică” nu are sensul de companie de stat).

„Private equity” se referă la parteneriate de investiții ce cumpără și administrează companii, pe care ulterior le vând pentru profit, se arată într-un ghid realizat de investopedia.com. În contextul discuției despre ce înseamnă private equity trebuie să explicăm și ce sunt fondurile de capital privat.

Ce sunt fondurile de private equity

Fondurile de capital privat sunt un tip de fonduri de investiții alternative, care investesc în companii private (nu publice). Aceste fonduri sunt adminstrate de firme de private equity în numele investitorilor.

De regulă, investitorilor în această clasă de active li se cere să angajeze capital semnificativ pe perioade lungi de timp (ani de zile). Din acest motiv, accesul la astfel de investiții este limitat la persoanele și instituțiile care dispun de un nivel ridicat de capital.

Firmele de capital privat cumpără companii și le reorganizează pentru a obține un profit în momentul în care afacerea va fi vândută din nou. Capitalul pentru aceste achiziții provine de la investitori externi în fondurile de capital privat pe care firmele respective le înființează și le administrează, mai notează sursa citată.

Ce înseamnă private equity – diferența față de capitalul de risc

Spre deosebire de capitalul de risc („venture capital” în engleză), cele mai multe firme și fonduri de capital privat investesc mai degrabă în companii mature decât în start-up-uri (capitalul de risc este un tip de capital privat care se concentrează pe finanțarea de întreprinderi mici și inovatoare emergente, aflate în etapa de debut a dezvoltării lor, sau pe finanțarea de întreprinderi nou înființate al căror potențial de creștere este considerat a fi ridicat, se arată într-un raport al Curții Europene de Conturi).

Fondurile de private equity își adminstrează companiile din portofoliu cu scopul de a le crește valoarea înainte de a-și vinde acțiunile deținute la societățile respective după un anumit număr de ani.

Foto: aroblesgalit / pixabay.com

Investițiile de capital privat tind să fie mai profitabile în perioadele în care prețul acțiunilor este ridicat, iar ratele dobânzilor sunt scăzute, mai notează investopedia.com.

Fonduri de capital privat

Înțelegem mai bine ce înseamnă private equity dacă detaliem ce sunt fondurile de capital privat. Atunci când investești într-un fond de capital privat, investești într-un fond administrat de o firmă de capital privat, numit de obicei „consilier”, se arată pe site-ul Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA. Fondul de private equity este un vehicul de investiții în comun. Practic, consilierul reunește banii investiți în fond de toți investitorii și îi folosește pentru a face investiții în numele fondului.

De obicei, firmele de capital privat se concentrează pe oportunități de investiții pe termen lung în active care necesită timp pentru a fi vândute (orizontul de timp poate ajunge la 10 ani).

O strategie tipică de investiții întreprinsă de fondurile de capital privat constă în a prelua controlul într-o companie sau afacere și în a se angaja activ în managementul (conducerea) companiei pentru a-i crește valoarea, se mai arată pe site-ul autorității americane.

Ce înseamnă private equity și cum funcționează fondurile de capital privat

Un fond de capital privat este de obicei deschis doar investitorilor acreditați și clienților calificați. În rândurile acestora se află investitori instituționali precum companiile de asigurări, fondurile de pensii și persoanele fizice cu venituri mari. Valoarea investiției inițiale în cazul investițiilor de private equity este, de regulă, foarte ridicată.

Banii investiți în fondurile de capital privat nu pot fi retrași ulterior, se mai arată în ghidul investopedia.com. Însă de obicei, fondurile de capital privat încep să le distribuie profituri investitorilor după un anumit număr de ani. Sursa citată mai precizează că, în 2021, perioada medie de deținere a unei companii în portofoliul unui fond de capital privat a fost de circa 5 ani.

Ce înseamnă private equity – exemple de fonduri de capital privat

În SUA, unele dintre cele mai mari firme de capital privat s-au listat la bursă. Prima listată a fost Blackstone Group Inc., în 2007. Alte firme listate sunt KKR & Co. Inc., Carlyle Group Inc. sau Appollo Global Management Inc., toate având acțiuni tranzacționate pe bursele din SUA.

Grupul de private equity Carlyle, o corporație multinațională cu sediul central Washington D.C., este prezent și în România. Compania listată la bursa NASDAQ din New York are numeroase investiții în domeniul energiei. Potrivit Wikipedia.org, are în administrare active de 376 de miliarde de dolari, iar în 2015 a fost cea mai mare firmă de capital privat după capitalul strâns în ultimii 5 ani.

Revenind la prezența grupului în România, Carlyle Group deține Carlyle International Energy Partners, care la rândul său este unul dintre partenerii ce dețin compania Black Sea Oil & Gas SA (BSOG), ce a început exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră.

Foto: Tumisu / aroblesgalit / pixabay.com

