Ce este Fondul Proprietatea, în ce investește și cine sunt acționarii

Din acest articol veți afla ce este Fondul Proprietatea, cum a luat naștere, care este structura acționariatului și ce portofoliu de investiții deține acesta.

Fondul Proprietatea – istoric

Fondul Proprietatea este o societate pe acțiuni înființată de Guvernul României la data de 28 decembrie 2005. S.C. Fondul „Proprietatea” S.A. s-a constituit pentru a asigura resursele financiare necesare despăgubirii persoanelor expropriate în mod abuziv de regimul comunist.

În urma îndeplinirii etapelor legale, titularii drepturilor de despăgubire au devenit acționari ai Fondului Proprietatea. Despăgubirea a fost făcută în acţiuni reprezentând valoarea reală a imobilelor care nu s-au restituit în natură, se arată pe site-ul oficial al Fondului Proprietatea.

Fondul Proprietatea (FP) funcționează ca o societate de investiții de tip închis (Fond de Investiții Alternativ), pe durată nelimitată.

Fondul Proprietatea – acționari

Pentru a înțelege ce este Fondul Proprietatea trebuie să știm că, inițial, unicul acționar al Fondului Proprietatea a fost statul român. În 2005, capitalul social al Fondului s-a stabilit la suma de 12.240.540.675 de RON (suma reprezenta numai contribuţia statului român, constând în acţiuni deţinute în diferite societăţi).

Începând din anul 2008 a fost posibilă vânzarea acțiunilor FP, ceea ce a permis diverselor persoane juridice, inclusiv fondurilor străine de investiții, dar și unor persoane fizice care nu aveau legătură cu procesul de despăgubire a proprietăților confiscate de fostul regim comunist, să cumpere acțiuni la FP și să intre în acționariat. Statul și-a redus treptat participația.

Astfel, potrivit „Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2008”, Ministerul Finanțelor Publice deținea la finalul anului 2008 70,42% din acțiuni, diverse persoane juridice dețineau 4,63%, iar persoanele fizice 24,94%.

Ce este Fondul Proprietatea – structura actuală a acționariatului

În prezent, statul română mai deține doar 5,96% din capitalul social al FP. Cel mai recent raport referitor la structura acționariatului Fondului Proprietatea, valabil la 31 decembrie 2022, arată că structura acționariatului era următoarea:

Acționari instituționali români – 37,31%

Persoane fizice române – 21,17%

The Bank of New York Mellon (Banca Depozitar pentru Certificate de Depozit Globale având la bază acţiuni suport), din care Fondul Proprietatea deținea 79.602 GDR-uri (echivalentul a 3.980.100 acțiuni) – 12,52%

Acționari instituționali străini – 11,25%

Acțiuni proprii (538.720.318 acţiuni proprii achiziționate de Fond în cadrul celui de-al 13-lea program de răscumpărare ) – 8,66%

Ministerul Finanțelor – 5,96%

Persoane fizice nerezidente – 3,13%

Cine este administratorul Fondului Proprietatea

În contextul în care discutăm ce este Fondul Proprietatea este important să știm și cine este administratorul fondului. Administratorul Fondului Proprietatea este Franklin Templeton Investments, o organizaţie globală de administrare a investiţiilor cu sediul central în San Mateo, California, SUA. Franklin Templeton Investments are birouri în peste 30 de ţări din lume şi oferă soluţii şi servicii de investiţii în peste 150 de ţări.

Compania de servicii financiare administrează investiţii pentru persoane fizice, instituţii, fonduri de pensii, trusturi, parteneriate şi alţi clienţi. Acţiunile Franklin Templeton Investments sunt listate la bursa din new york sub simbolul BEN.

Ce active are Fondul Proprietatea

Potrivit unui raport referitor la situația activelor FP la 30 septembrie 2022, valoarea activului net (VAN) a fondului era de circa 15,4 miliarde de lei, iar în circulație se aflau peste 5,7 miliarde de acțiuni.

La 30 septembrie 2022, valoarea unitară a activului net (VUAN) era de 2,69 lei (VUAN se obține împărțind VAN la numărul total de titluri aflate în circulație).

Foto: geralt / pixabay.com

Ce este Fondul Proprietatea și în ce investește

Potrivit strategiei de investiții a FP, obiectivul său este maximizarea randamentelor către acționari și creşterea valorii activului net per acțiune prin investiţii realizate, predominant, în acţiuni şi valori mobiliare româneşti.

La 31 decembrie 2022, Fondul Proprietatea avea deţineri în 32 de companii. Mai jos sunt listate cele mai importante 10 investiții (dețineri) ale Fondului Proprietatea:

1. Hidroelectrica SA. FP deține 19,9% din capitalul social al companiei, cu o valoare a activului net de 2.253,5 milioane de euro. Această sumă reprezintă 76,5% din VAN total al FP.

2. CN Aeroporturi Bucuresti SA. FP deține 20% din capitalul social al companiei, cu o valoare a activului net de 144,1 milioane de euro. Această sumă reprezintă 4,9% din VAN total al FP.

3. Engie Romania SA. FP deține 12% din capitalul social al companiei, cu o valoare a activului net de 89,1 milioane de euro. Această sumă reprezintă 3% din VAN total al FP.

4. CN Administratia Porturilor Maritime SA. FP deține 20% din capitalul social al companiei, cu o valoare a activului net de 57,2 milioane de euro. Această sumă reprezintă 1,9% din VAN total al FP.

Ce este Fondul Proprietatea – listă de investiții

5. SN a Sării Salrom SA . FP deține 49% din capitalul social al companiei, cu o valoare a activului net de 55,3 milioane de euro. Această sumă reprezintă 1,9% din VAN total al FP.

6. E-Distributie Banat SA. FP deține 24,1% din capitalul social al companiei, cu o valoare a activului net de 43 de milioane de euro. Această sumă reprezintă 1,5% din VAN total al FP.

7. E-Distributie Muntenia SA. FP deține 12% din capitalul social al companiei, cu o valoare a activului net de 37,2 milioane de euro. Această sumă reprezintă 1,3% din VAN total al FP.

Ce este Fondul Proprietatea – investiții

8. E-Distributie Dobrogea SA. FP deține 24,1% din capitalul social al companiei, cu o valoare a activului net de 34,4 milioane de euro. Această sumă reprezintă 1,2% din VAN total al FP.

9. Alro SA. FP deține 10,2% din capitalul social al companiei, cu o valoare a activului net de 23,1 milioane de euro. Această sumă reprezintă 0,8% din VAN total al FP.

10. Romaero SA. FP deține 18,9% din capitalul social al companiei, cu o valoare a activului net de 8,5 milioane de euro. Această sumă reprezintă 0,3% din VAN total al FP.

Foto: nattanan23 / geralt / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Fonduri de investiții din România. Listă cu 47 de fonduri

Fonduri de investiții imobiliare din România. 5 exemple din regiuni diferite

Ce sunt fondurile de investiții. Ghid explicativ în 14 pași