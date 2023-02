Ce este indicele NASDAQ și de ce e relevant pentru sectorul tehnologic

Dacă îți dorești să începi să tranzacționezi pe piețele bursiere din Statele Unite trebuie să știi o serie de lucruri, inclusiv ce este indicele NASDAQ.

Ce este bursa NASDAQ

Înainte de a afla ce este indicele NASDAQ să aflăm ce este piața NASDAQ. Aceasta este o bursă din New York, SUA. Este cea mai activă bursă din SUA după volumul de acțiuni tranzacționate, și a doua după capitalizarea de piață a companiilor tranzacționate, după Bursa de Valori de la New York.

Platforma de tranzacționare este deținută de Nasdaq Inc., o corporație multinațională de servicii financiare care operează 3 piețe bursiere în SUA (NASDAQ, Bursa de Valori din Philadelphia și Bursa de Valori din Boston), precum și 7 piețe bursiere europene: NASDAQ Copenhaga, NASDAQ Helsinki, NASDAQ Islanda, NASDAQ Riga, NASDAQ Stockholm, NASDAQ Tallin și NASDAQ Vilnius. Sediul central al companiei este la New York.

Ce este un indice bursier

Indicii bursieri au rolul de a-i ajuta pe investitori să urmărească mai ușor evoluția pieței de capital. Un indice reprezintă evoluția în timp a unei colecții de acțiuni (coșul indicelui) de la companiile care au fost alese pentru compunerea indicelui respectiv.

În contextul discuției despre ce este indicele NASDAQ trebuie menționat că există numeroși indici bursieri. Unii sunt alcătuiți astfel încât să aibă în componență acțiunile de la cele mai importante companii dintr-o țară (de exemplu, indicele S&P 500 din Statele Unite). Alți indici au în coș doar acțiuni de la companiile dintr-un anumit domeniu (de pildă, BET-NG este un indice sectorial care reflectă evoluția companiilor listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București care au ca domeniu principal de activitate energia și utilitățile aferente).

Urmărind evoluția unui indice bursier, un investitor poate evalua mult mai ușor situația pieței de capital dintr-o țară sau dintr-un anumit sector economic.

Indicele NASDAQ și importanța sectorului tehnologic

Să ne întoarcem la ce este indicele NASDAQ. Numit și indicele compozit NASDAQ, acesta a fost lansat în februarie 1971 și include aproape toate acțiunile listate pe bursa omonimă. Alături de indicele dow jones și indicele S&P 500, indicele NASDAQ este unul dintre cei mai urmăriți indici bursieri de pe piața de capital din SUA.

Potrivit investopedia.com, indicele NASDAQ este un indice ponderat în funcție de capitalizarea de piață a peste 3.700 de acțiuni listate pe bursa NASDAQ. Este un indice care acordă o pondere importantă sectorului tehnologic. Acest sector reprezintă peste jumătate din indice.

Indicele NASDAQ include toate titlurile de capital listate pe bursa NASDAQ, inclusiv acțiuni ordinare, certificatele de depozit americane, unitățile de fonduri de investiții imobiliare sau parteneriatele tranzacționate public.

Ce este indicele NASDAQ și cum se calculează

Nu sunt eligibile pentru a fi incluse în coșul indicelui titlurile de valoare ale fondurilor de investiții închise, ale ETF-urilor (Exchange Traded Funds), acțiunile privilegiate, drepturile, warrant-urile, obligațiunile convertibile și alte instrumente derivate.

Spre deosebire de indicele S&P 500, indicele NASDAQ include și acțiunile companiilor cu sediile centrale în străinătate.

Înțelegem mai bine ce este indicele NASDAQ dacă știm cum se calculează acesta. Indicele NASDAQ este un indice ponderat cu capitalizarea de piață a companiilor care îl alcătuiesc.

Capitalizarea de piață este valoarea absolută a unei companii, și este egală cu valoarea unei acțiuni de la acea companie înmulțită cu numărul total de acțiuni existente.

Atunci când se calculează indicele NASDAQ, numărul de acțiuni este înmulțit cu valoarea unei acțiuni, iar apoi cu un factor spot, potrivit documentului „Manualul de calcul pentru titluri de capital NASDAQ”. Indexul final reprezintă suma tuturor acestor produse. Mai jos găsești formula exactă a indicelui NASDAQ:

Sursa: Calculation Manual – Equities & Commodities (NASDAQ)

Ce este indicele NASDAQ și ce pondere are sectorul tehnologic

Iată care era ponderea diferitelor sectoare economice în componența indicelui la data de 29 aprilie 2022, conform investopedia.com:

tehnologie – 51,11%

servicii – 16,06%

bunuri de larg consum – 8,8%

îngrijire a sănătății – 7,74%

sectorul financiar – 7,43%

industrie – 5,52%

petrol și gaze – 1,02%

utilități – 0,91%

telecomunicații – 0,90%

materiale de bază – 0,52%

Ce este indicele NASDAQ – top 10 companii din componența sa

Acțiunile companiilor care au cea mai mare pondere în componența indicelui NASDAQ (la nivelul lunii martie 2022) sunt următoarele:

Apple Inc – 12,25%

Microsoft Corp. – 9,93%

Amazon.com Inc. – 7,13%

Tesla Inc – 4,79%

Alphabet Class C (Google) – 3,79%

Alphabet Class A (Google) – 3,59%

Nvidia Corp. – 2,93%

Meta (Facebook) – 2,21%

Broadcom Inc. – 1,11%

Costco Wholesale – 1,1%

După cum arată investopedia.com, deoarece indicele compozit NASDAQ este dominat de sectorul tehnologic ce este destul de volatil din punct de vedere istoric, performanța indicelui tinde să fie mai volatilă decât cea a indicilor S&P 500 sau Dow Jones.

De asemenea, indicele este destul de disproporționat în sensul că cele mai mari 5 companii care îl compun (Apple, Microsoft, Amazon, Tesla și Alphabet) reprezintă peste 40% din indice.

Foto: geralt / pixabay.com

