Cele mai mari burse din lume. TOP 18 piețe bursiere

Cele mai mari burse din lume sunt Bursa de Valori de la New York, NASDAQ (o altă bursă din SUA) și Bursa de Valori din Shanghai, China.

Ce este o bursă

Înainte de a afla care sunt cele mai mari burse din lume trebuie să explicăm puțin ce este o bursă de valori. O bursă de valori este o piață unde investitorii, brokerii, cumpărătorii și vânzătorii pot tranzacționa diferite instrumente financiare (acțiuni, obligațiuni, unități de fond etc).

Cele mai mari burse din lume au listate mii de companii. Companiile vând acțiuni la bursă deoarece în acest fel pot strânge capital financiar de la publicul larg. În momentul în care o companie se listează la bursă ea lansează o Ofertă Publică Inițială („Initial Public Offering” în engleză – IPO), care se referă la oferta inițială de acțiuni a unei societăți ce urmează să fie cotată la bursă.

Cele mai mari burse din lume în 2022

Clasamentul de mai jos, realizat pe baza datelor statista.com, ia în calcul capitalizarea de piață a tuturor companiilor listate la bursele respective în octombrie 2022. Sumele sunt exprimate în trilioane de dolari americani. Un trilion este egal cu 1.000 de miliarde.

În ceea ce privește capitalizarea de piață, aceasta reprezintă valoarea unei companii ale cărei acțiuni sunt tranzacționate la bursă și se calculează înmulțind numărul total de acțiuni cu valoarea de piață a unei acțiuni.

Cea mai mare bursă din lume

1. Bursa de Valori de la New York este cea mai mare bursă de valori din lume. În octombrie 2022, capitalizarea de piață a companiilor listate la Bursa de Valori de la New York era de 22,11 trilioane de dolari.

Bursa de Valori de la New York a fost lansată la data de 17 mai 1792, deci în urmă cu 230 de ani. La ora actuală, la Bursa de Valori din New York sunt listate circa 2.400 de companii. Bursa de Valori de la New York este deținută de Intercontinental Exchange, o companie americană cu sediul central în Atlanta, Georgia, care oferă servicii financiare.

Ce este NASDAQ

2. NASDAQ, SUA. Cu o capitalizare de piață de 17,23 trilioane de dolari, NASDAQ se află pe locul 2 în acest clasament cu cele mai mari burse din lume. NASDAQ este o altă bursă de valori din New York, a doua din lume în funcție de capitalizarea de piață.

A fost înființată la în anul 1971 și este deținută de Nasdaq, o corporație multinațională ce oferă servicii financiare și deține numeroase alte burse din lume: Bursa de Valori din Philadelphia, SUA, Bursa de Valori din Boston, SUA, Nasdaq Copenhaga, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Islanda, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn și Nasdaq Vilnius.

La ora actuală, la bursa NASADAQ din New York sunt listate peste 3.500 de companii.

Ce este bursa Euronext

3. Bursa de Valori din Shanghai, China – 5,98 trilioane de dolari. Bursa de Valori din Shanghai a fost lansată în 1990. În prezent, peste 2.000 de companii sunt cotate la Bursa de Valori din Shanghai.

4. Euronext, Europa. Cu o capitalizare de piață de 5,52 trilioane de dolari în octombrie 2022, Euronext se află pe locul 4 în acest clasament cu cele mai mari burse din lume.

Euronext este o bursă paneuropeană unde sunt listate aproape 2.000 de companii. Euronext este înregistrată în Amsterdam, Olanda, iar sediul central operațional este la Paris, în Franța. Potrivit Wikipedia.org, originea acestei burse europene se află în Țările de Jos, când au fost înființate primele burse din lume la Bruges, Antwerp și Amsterdam (în 1285, 1485, respectiv 1602). În forma sa de acum, Euronext a fost fondată prin fuziunea burselor de schimb din Uniunea Europeană la 22 septembrie 2000, după introducerea monedei unice (euro) și armonizarea piețelor financiare.

Cele mai mari burse din lume – restul clasamentului

5. Bursa de Valori din Tokyo (Japan Exchange Group), Japonia – 4,91 trilioane de dolari.

6. Bursa de Valori din Shenzhen, China – 4,23 trilioane de dolari.

7. Hong Kong Exchanges, China – 3,36 trilioane de dolari.

8. Bursa Națională de Valori din India – 3,28 trilioane de dolari.

9. Bursa de Valori Tadawul din Arabia Saudită – 2,86 trilioane de dolari.

10. Bursa de Valori din Londra (London Stock Exchange Group), Marea Britanie – 2,82 trilioane de dolari.

11. Bursa de Valori din Toronto (TMX Group), Canada – 2,76 trilioane de dolari.

12. Bursa de Valori SIX din Elveția – 1,71 trilioane de dolari.

13. Bursa de Valori din Frankfurt (Deutsche Boerse AG) – 1,7 trilioane de dolari.

14. Nasdaq Nordic and Baltics – 1,67 trilioane de dolari.

15. Bursa de Valori din Australia (ASX Australian Securities Exchange) – 1,55 trilioane de dolari.

16. Bursa de Valori din Coreea de Sud (Korea Exchange) – 1,49 trilioane de dolari.

17. Bursa de Valori din Taiwan – 1,26 trilioane de dolari.

18. Bursa de Valori din Teheran – 1,05 trilioane de dolari.

