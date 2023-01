Platforme de investiții la bursă: 10 exemple. La ce să fii atent când o alegi

Dacă vrei să faci investiții la bursă ai nevoie de un intermediar: acesta poate fi un broker sau poți folosi platforme de investiții la bursă.

În România există mai multe astfel de platforme online de investiții la bursă unde – odată ce ți-ai deschis un cont de tranzacționare pe care l-ai alimentat cu bani – poți începe să investești. Prin intermediul unei astfel de platforme de tranzacționare poți transmite în mod direct ordinele de cumpărare / vânzare.

Cum alegi platforma de investiții la bursă potrivită

Atunci când selectezi o platformă de investiții la bursă trebuie să fii atent la mai multe aspecte.

Care este suma minimă cerută? Pentru a începe să tranzacționezi trebuie să depui în cont o anumită sumă minimă. Aceasta variază de la o platformă la alta. Unele platforme pot să nu impună o sumă minimă, altele cer câteva zeci sau sute de dolari / euro. Spre exemplu, pentru a face tranzacții prin intermediul platformei unei bănci din România, trebuie să depui în cont minimum 5.000 de lei.

Oferă platforma de tranzacționare acces la un cont demo? Conturile demo sunt foarte utile pentru începători. Înainte de a folosi un cont real, poți folosi un cont demo pentru a face tranzacții virtuale – în acest fel înveți cum să cumperi / vinzi acțiuni și alte instrumente financiare folosind bani virtuali (în contul demo poți primi, de exemplu, 10.000 de euro, 50.000 de lei sau 10.000 de dolari – bani virtuali).

Platforme de investiții la bursă – care sunt comisioanele aplicate

La câte piețe oferă acces platforma de tranzacționare? De pildă, platforma de tranzacționare a unei bănci din România oferă accces la piața bursieră locală (Bursa de Valori București) și la 27 de burse din străinătate.

Ce tipuri de produse poți tranzacționa pe platforma respectivă? Aceste produse pot fi acțiuni la diverse companii, obligațiuni, criptomonede, fonduri de indici bursieri, ETF-uri (Exchange Traded Fund), CFD-uri (Contract pentru Diferență), bunuri etc.

Ce comisioane aplică platforma de tranzacționare? Comisioanele variază în funcție de tipul de instrument financiar tranzacționat (de pildă, o platformă poate să nu ia comision la tranzacțiile de acțiuni, însă poate să aibă comisioane mari la tranzacțiile de criptomonede). Comisionul poate fi o sumă fixă / tranzacție sau un procent din valoarea bunului tranzacționat.

Ce înseamnă copy trading

Există o taxă de inactivitate? Atunci când analizezi aceste platforme de investiții la bursă trebuie să știi că unele platforme impun o astfel de taxă, după o anumită perioadă de timp (de exemplu, după un an).

Există taxă de retragere? Dacă, prin tranzacțiile realizate, ai obținut un câștig și vrei să retragi o sumă de bani, atunci este posibil ca platforma de tranzacționare să impună plata unei taxe de retragere. Nivelul taxei variază în funcție de platformă: unele nu impun această taxă, altele impun o sumă fixă / tranzacție, iar altele îți oferă posibilitatea de a face câteva retrageri gratuite pe lună, urmând ca celelalte să fie taxate.

Platforma oferă acces la roboți automați? Aceștia sunt programe care analizează trendul piețelor și pot face investiții la bursă în numele utilizatorilor. Dacă nu ai foarte mult timp la dispoziție și nu ești sigur că stăpânești foarte bine domeniul, poți apela la astfel de soft-uri, care vor investi banii tăi în funcție de anumite criterii pe care tu le alegi.

Platforma oferă acces la funcția de copy trading? Prin copy trading, un investitor poate copia acțiunile în care a investit un alt trader (acesta din urmă permite să fie copiat). Dacă ești la început și nu știi în ce acțiuni să investești, poți copia acțiunile unor traderi de succes.

Platforme de investiții la bursă din România

Iată și câteva platforme online de investiții la bursă din România:

1. Alpha Trade – este una dintre platformele de tranzacționare ale Alpha Bank. Odată ce ți-ai deschis un cont online poți efectua tranzacții bursiere cu orice instrument financiar cotat la Bursa de Valori București.

2. AlphaCosmos Trade – este o platformă de tranzacționare a Alpha Bank. Prin intermediul acesteia poți investi în instrumente financiare listate pe piețe financiare externe.

3. BT Trade – este platforma de tranzacționare deținută de BT capital PARTNERS S.A. (compania de brokeraj a Băncii Transilvania).

Platforme de investiții la bursă din România – platforme ale băncilor

4. Anyma Online Trading – este platforma online a BRD care oferă acces la piețele externe de capital, cu posibilitatea de a tranzacționa cu date în timp real.

5. BCR broker – prin intermediul acestei platforme de investiții la bursă, deținută de BCR, poți accesa peste 30 de piețe de capital.

Ce este eToro

Există și platforme de investiții la bursă care nu sunt deținute de bănci.

6. eToro – este o platformă de tranzacționare online deținută de o companie israeliană de tranzacționare și investiții, care oferă servicii financiare și de copy trading. Compania a fost fondată în 2007 și are sediul central la Tel Aviv. În 2021 a avut venituri de 1,2 miliarde de dolari și un profit net de 266 de milioane de dolari.

7. XTB – este broker de FX (Forex – o piață globală descentralizată pe care se tranzacționează toate valutele din lume) și CFD (Contract pentru Diferență). Potrivit site-ului oficial, compania are peste 15 ani de experiență în astfel de tranzacții și are sucursale în peste 13 țări, inclusiv în Marea Britanie, Polonia, Germania și Franța.

Platforme de investiții la bursă – exemple

8. Admiral Markets – prin intermediul acestui site ai acces la mai multe platforme de tranzacționare (MetaTrader 5, MetaTrader 4, MetaTrader WebTrader sau Aplicația mobilă Admirals). Admiral Markets face parte din Admirals Group AS, o companie cu sediul central în Tallinn, Estonia. Compania a fost fondată în 2001.

9. Capital.com – este o platformă globală de tranzacționare a investițiilor reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit, Comisia pentru valori mobiliare și schimburi din Cipru și Comisia pentru valori mobiliare și investiții din Australia. capital Com (UK) Limited este înregistrată în Anglia și Țara Galilor, capital Com SV Investments Limited este o companie cipriotă, iar capital Com Australia Pty Ltd este o companie australiană.

10. Tradeville – platforma este deținută de S.S.I.F. TradeVille S.A., o societate comercială din România cu sediul în București. Potrivit site-ului oficial, firma are o experiență de peste 26 de ani pe piața de capital.

