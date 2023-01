Ce este indicele S&P 500. Listă cu 62 de companii din indice

În cazul în care vrei să investești în acțiuni la companii din Statele Unite ale Americii este important să știi ce este indicele S&P 500.

Ce este un indice bursier

Înainte de a discuta despre ce este indicele S&P 500 trebuie să explicăm pe scurt ce este un indice bursier. Un indice bursier este un indicator statistic care reflectă evoluția în timp a prețurilor unei colecții de acțiuni ce intră în componența indicelui respectiv.

Cu alte cuvinte, deoarece ar fi foarte dificil pentru un investitor să urmărească evoluția tuturor acțiunilor dintr-o piață sau a acțiunilor de care este interesat, au fost creați indicii bursieri care sunt calculați prin formule ce iau în considerare evoluția acțiunilor de la mai multe companii.

Unii indici bursieri au în componență acțiuni de la cele mai mari companii dintr-o țară sau acțiuni dintr-un anumit domeniu (spre exemplu, ale companiilor din energie ori ale societăților de investiții financiare). În acest fel, investitorii interesați pot urmări mai ușor evoluția unui sector economic.

Cine calculează indicele S&P 500

Revenind la ce este indicele S&P 500, trebuie menționat că acronimul S&P vine de la Standard and Poor’s. Standard and Poor’s Global este o companie cu sediul central în New York, al cărei domeniu principal de activitate constă în analize și informații financiare.

Standard and Poor’s Global deține cunoscuta agenție de rating S&P Global Ratings, dar și alte companii precum S&P Global Market Intelligence, S&P Global Mobility, S&P Global Engineering Solutions, S&P Global Sustainable1, S&P Global Commodity Insights. De asemenea, compania este acționar majoritar la S&P Dow Jones Indices, joint venture-ul care calculează și gestionează indicele S&P 500.

Indicele S&P 500 a fost conceput pentru a urmări evoluția la bursă a 500 de mari companii listate la bursele din Statele Unite. Este unul dintre cei mai urmăriți indici bursieri din lume. A fost lansat la 4 martie 1957, în urmă cu 65 de ani.

Ce este indicele S&P 500 și cum se calculează

Indicele S&P 500 este un indice ponderat cu capitalizarea free-float-ului. Free float-ul se referă la acele acțiuni care sunt deținute de publicul larg (nu de către acționarii majoritari, de către guvern sau de investitori strategici) și care astfel pot fi tranzacționate liber pe piețele bursiere.

Astfel, pentru calcularea indicelui S&P 500 se iau în considerare doar acțiunile free-float, nu toate acțiunile unei companii. Spre exemplu, dacă o companie are 30% dintre acțiuni deținute de acționari majoritari, guvern sau investitori strategici, doar celelalte 70% dintre acțiuni (free-float) vor fi folosite la calcularea indicelui.

Evoluția indicelui S&P 500 în perioada 1950 – 2016. Sursa: Overjive / Wikipedia.org

Cele mai mari companii din indicele S&P 500

Pentru a înțelege mai bine ce este indicele S&P 500 trebuie să știi care sunt companiile care îl compun. La data de 31 august 2022, cele mai mari 9 companii din lista celor 500 reprezentau circa 28% din capitalizarea de piață a indicelui. Acestea erau:

Apple (tehnologia informației) Microsoft (tehnologia informației) Alphabet (Google; comunicații, internet) Amazon (comerț online) Tesla (vehicule electrice) Berkshire Hathaway (finanțe) UnitedHealth Group (sănătate) Johnson & Johnson (sănătate) ExxonMobil (energie)

Ce este indicele S&P 500 – listă de companii

Iată și alte companii cunoscute care fac parte din indicele S&P 500 și domeniul lor de activitate:

Abbott (sănătate) AbbVie (sănătate) Adobe Inc. (tehnologia informației) American Airlines Group (aviație, industrie) American Express (finanțe) Boeing (aviație, industrie) Caterpillar Inc. (producător de echipamente de construcții) Chevron Corporation (energie) Cisco (tehnologia informației) Citigroup (finanțe) Coca-Cola (băuturi răcoritoare) Colgate-Palmolive (produse de igienă) Delta Air Lines (aviație) Disney (entertainment) eBay (comerț online) FedEx (transport, comerț)

Ce este indicele S&P 500 – companii

Franklin Templeton (finanțe) General Electric (industrie, energie, aviație) General Motors (automobile) Goldman Sachs (finanțe) Halliburton (energie) Hewlett Packard (tehnologia informației) Honeywell (industria aerospațială, materiale, tehnologii de construcții) Humana (sănătate) IBM (tehnologia informației) Intel (tehnologia informației) JPMorgan Chase (finanțe) Lockheed Martin (industria aerospațială, armament, apărare, securitatea informației) Marriott International (industria hotelieră) Mastercard (tehnologia informației) McDonald’s (restaurante fast food) Merck & Co. (sănătate) Meta Platforms (rețele de socializare) Moderna (sănătate) Moody’s Corporation (finanțe)

Ce este indicele S&P 500 – companiile care îl alcătuiesc

Motorola Solutions (tehnologia informației) Netflix (servicii de streaming) Nike, Inc. (încălțăminte) Nvidia (tehnologia informației) Oracle Corporation (tehnologia informației) Paramount Global (entertainment) PayPal (tehnologia informației) PepsiCo (băuturi) Pfizer (sănătate) Philip Morris International (tutun) Procter & Gamble (produse de igienă și de îngrijire) Royal Carribbean Group (croaziere) Starbucks (cafenele) United Airlines Holdings (aviație) Visa Inc. (tehnologia informației) Walmart (retail) Warner Bros. Discovery (entertainment) Whirlpool Corporation (electrocasnice)

Foto: Overjive / Wikipedia.org / geralt / pixabay.com

Dacă acest articol despre ce este indicele S&P 500 ți s-a părut util, te-ar putea interesa și:

Ghid de investiții la bursă pentru începători în 9 pași simpli

Ce înseamnă investiții la bursă. Ghid explicativ în 10 pași

Bursa de Valori București listă companii. Cele 83 de societăți listate la BVB

Strategii de investiții la bursă. 5 metode ca să devii un trader de succes

Platforme de investiții la bursă: 10 exemple. La ce să fii atent când o alegi

Indici bursieri BVB. Cei 12 indici de la bursa din România

Ce este Piața AeRO. Deosebiri față de Piața Reglementată de la BVB

Ce este indicele BET și care sunt cele 20 de companii care îl alcătuiesc