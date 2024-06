Ce sunt veniturile din alte surse și cum se impozitează în România

În acest ghid vom explica ce sunt veniturile din alte surse și cum anume sunt impozitate acestea în România.

Veniturile din alte surse sunt definite în articolul 114 din Codul fiscal (Capitolul X – Venituri din alte surse). Veniturile din alte surse sunt diferite de veniturile neimpozabile, precum și de veniturile enumerate de Codul fiscal la articolul 61:

venituri din activități independente;

venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

venituri din salarii și asimilate salariilor;

venituri din cedarea folosinței bunurilor;

venituri din investiții;

venituri din pensii;

venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

venituri din premii și din jocuri de noroc;

venituri din transferul proprietăților imobiliare.

Veniturile care nu se încadrează în niciuna din aceste categorii, dar care sunt venituri impozabile, sunt incluse în categoria veniturilor din alte surse.

Ce sunt veniturile din alte surse – definiție

Iată câteva exemple de venituri din alte surse, oferite în Codul fiscal. Lista nu este însă exhaustivă:

a1) veniturile, cu excepția celor obținute ca urmare a unor contracte sau în baza raporturilor de serviciu, obținute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populație și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale;

a2) indemnizațiile pentru limită de vârstă acordate deputaților și al senatorilor;

a3) indemnizațiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român;

a4) indemnizațiile lunare pentru limită de vârstă acordate persoanelor care au exercitat calitatea de primar, viceprimar, președinte al consiliului județean și vicepreședinte al consiliului județean;

Ce sunt veniturile din alte surse – Codul fiscal

b) câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare;

c) venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;

d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;

e) venituri obținute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Codului silvic. Fac excepție veniturile realizate din exploatarea și valorificarea masei lemnoase din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 metri cubi/an, care sunt neimpozabile;

f) veniturile distribuite persoanelor fizice care sunt membri ai formelor asociative de proprietate – persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile;

g) veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activități independente și cap. VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

Ce sunt veniturile din alte surse – listă

h) bunurile și/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia;

i) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la acesta, peste prețul pieței pentru astfel de bunuri ori servicii;

j) distribuirea de titluri de participare efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, altele decât cele prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. f);

k) dobânda penalizatoare plătită în condițiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite participanților;

Ce sunt veniturile din alte surse – exemple din Codul fiscal

k1) veniturile obținute de către alte persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

l) veniturile obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanțele respective, altele decât cele prevăzute la lit. k1), inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) – h) și art. 62;

m) venituri din transferul de monedă virtuală.

Foto: AlexBarcley / pixabay.com

Impozitarea veniturilor din alte surse

În contextul discuției despre ce sunt veniturile din alte surse trebuie menționat că, potrivit legii, contribuabilii care obțin venituri din alte surse nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut. Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final. Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Există însă anumite excepții, cazuri în care venitul impozabil se determină ca diferență între venituri și cheltuieli, în baza documentelor justificative. Este cazul, de exemplu, al veniturilor obținute de către alte persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ca urmare a valorificării dreptului de creanță. Mai multe informații despre această situație găsiți aici.

Ce sunt veniturile din alte surse și cum se face impozitarea

În cazul în care impozitul nu se reține la sursă de către plătitorii de venit, contribuabilii au obligația de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

În acest caz, impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra:

a) venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l);

b) venitului impozabil determinat ca diferență între veniturile și cheltuielile aferente fiecărei operațiuni efectuate, în baza documentelor justificative, în cazul veniturilor din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1) și l);.

c) câștigului din transferul de monedă virtuală în cazul veniturilor obținute din transferul de criptomonede, determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei.

Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Ce sunt veniturile a căror sursă nu a fost identificată

La finalul discuției despre ce sunt veniturile din alte surse trebuie menționat că legea face referire și la venituri a căror sursă nu a putut fi identificată de organele fiscale.

Veniturile a căror sursă nu a fost identificată se impozitează mai mult, potrivit articolului 117 din Codul fiscal.

Astfel, orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor.

Foto: AlexBarcley / Bru-nO / pixabay.com

Dacă acest articol despre ce sunt veniturile din alte surse vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Impozitarea veniturilor din piscicultură. Ghid pe înțeles

Impozitarea veniturilor din silvicultură. Ghid cu exemple clare

Impozitarea veniturilor din drepturi de autor. Ghid cu exemple

Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc. Exemple de calcul

Impozitarea veniturilor din premii. Ghid cu exemple clare

Impozitarea veniturilor din activități agricole. Ghid ANAF

Impozitarea veniturilor din arendă. Exemplu de calcul

Impozitarea veniturilor din consultanță. Ghid cu explicații