Ce înseamnă cloud computing. Exemple, avantaje și riscuri

În acest ghid vom explica ce înseamnă cloud computing și care sunt avantajele sale pentru marile companii din IT.

Ce este cloud computing

Cloud computing se referă la închirierea componentelor IT, în loc de achiziționarea acestora. În loc să cumpere baze de date, programe (software) și componente electronice (hardware), companiile accează puterea de calcul prin internet și plătesc pentru serviciile respective pe măsură ce le utilizează, se arată într-un ghid realizat de compania Oracle.

La ora actuală, printre cele mai utilizate servicii în cloud se numără:

serverele;

spațiul de stocare;

bazele de date (stocare, backup și preluare de date);

rețelistica;

programele software;

crearea și testarea aplicațiilor;

e-mail-ul;

streamingul audio și video;

livrarea de software la cerere;

diverse analize și informații de afaceri.

Ce înseamnă cloud computing – definiție

După cum se arată și într-o definiție oferită de investopedia.com, cloud computing presupune livrarea la cerere de servicii de calcul, ca de exemplu servere, stocare de date, baze de date, rețele, software sau analize. Cu alte cuvinte, în loc să păstreze fișierele pe un hard disk sau pe un dispozitiv de stocare local, reprezentanții companiilor preferă să își stocheze datele în cloud (acesta permite salvarea datelor la distanță).

Cloud computing reprezintă o opțiune populară în prezent pentru angajați și companii, deoarece duce la economii de costuri, productivitate sporită, viteză, eficiență și securitate. Printre cele mai utilizate platforme de stocare a datelor se numără Google Drive, Dropbox, OneDrive sau Box.

Servicii de cloud computing

Companiile care furnizează servicii de tip cloud le permit utilizatorilor să păstreze fișierele și aplicațiile pe servere la distanță și să acceseze toate datele prin internet. Astfel, datele, munca și aplicațiile unei persoane sau companii sunt disponibile pe orice dispozitiv care se conectează la internet.

Când o companie alege să „se mute în cloud”, înseamnă că infrastructura sa IT este stocată în afara sediului, într-un centru de date gestionat de furnizorul de cloud computing, mai notează reprezentanții companiei Oracle în ghidul menționat. Din acel moment, furnizorul de servicii cloud are responsabilitatea de a gestiona infrastructura IT a clientului.

Ce înseamnă cloud computing – exemple de furnizori

Printre cei mai cunoscuți furnizori de servicii de cloud computing se numără:

Google Cloud

Amazon Web Services (AWS)

Microsoft Azure

IBM Cloud

Alibaba Cloud

Dell Cloud

Oracle Cloud

Ce înseamnă cloud computing – tipuri

Există 3 tipuri principale de cloud: public, privat și hibrid.

Cloud public. Într-un cloud public, întreaga infrastructură de calcul este situată la sediul furnizorului de cloud, care le oferă servicii clienților prin intermediul internetului, se arată în ghidul Oracle. Clienții nu trebuie să se ocupe de întreținerea propriei infrastructuri IT. Este important de menționat că infrastructura IT a furnizorului de cloud este utilizată în comun de mai multe entități găzduite.

Tipuri de cloud computing

Cloud privat. Un cloud privat este utilizat exclusiv de o singură organizație. Acesta fi găzduit în locația organizației sau în centrul de date al furnizorului de servicii cloud. Un cloud privat oferă cel mai înalt nivel de securitate și control.

Cloud hibrid. Este o combinație a celor 2 tipuri menționate anterior. De obicei, clienții cloudului hibrid își găzduiesc aplicațiile esențiale pe propriile servere, pentru un plus de securitate și control, în vreme ce aplicațiile secundare sunt stocate în locația furnizorului de cloud.

Ce înseamnă cloud computing și ce avantaje are

Cloud computing-ul are o serie de avantaje. De exemplu, datorită acestuia, utilizatorii își pot verifica e-mail-ul de pe orice computer și pot stoca și partaja fișiere folosind servicii precum Dropbox.

Iată câteva dintre beneficiile cloud computing-ului, enumerate de Oracle și Investopedia.com:

agilitate, scalabilitate și flexibilitate – în loc să cheltuiască banii și resursele pe sisteme IT, clienții pot să se concentreze pe activități mai strategice;

reduceri de costuri – fără a face investiții mari, companiile pot accesa rapid resursele de calcul de care au nevoie, achitându-le doar pe cele pe care le-au utilizat;

economie de spațiu – structura cloud economisește spațiu de stocare pe desktop-uri sau laptop-uri; de asemenea, le permite utilizatorilor să actualizeze software-ul prin internet;

Ce avantaje are cloud computing-ul

viteză – se eliberează spațiu instantaneu, care poate fi folosit acum pentru dezvoltare și testare; în contextul discuției despre ce înseamnă cloud computing trebuie menționat că marile companii pot înlocui centrele de servere costisitoare și departamentele IT clasice cu conexiuni rapide la internet, unde angajații interacționează online în cloud pentru a-și îndeplini sarcinile;

productivitate – colaborare îmbunătățită;

fiabilitate – sisteme tolerante la eșec, scalabile, distribuite în toate serviciile;

securitate – de exemplu, cloud computing le permite utilizatorilor să realizeze copii de rezervă pentru muzică, fișiere și fotografii.

Ce înseamnă cloud computing – care sunt riscurile

Dincolo de avantaje, tehnologia cloud computing are și riscuri. Securitatea datelor este o preocupare continuă, în special în cazul datelor medicale și al informațiilor financiare. Serviciile bazate pe cloud (de stocare, de calcul sau aplicațiile găzduite) pot fi vizate de atacuri cibernetice (așa-numitul cloud hacking). De regulă, datele sunt criptate pentru a proteja informațiile vitale.

De asemenea, serverele întreținute de companiile de cloud computing pot fi distruse de dezastre naturale, ori pot avea de suferit din cauza unor erori interne sau a penelor de curent.

