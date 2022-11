Profit net de 1,54 mld. lei la BCR pe 9 luni, în creștere cu 35%

Banca Comercială Română (BCR) a obținut un profit net de peste 1,539 miliarde de lei (312,0 milioane de euro) în primele 9 luni ale anului, în creștere cu aproape 35% față de aceeași perioadă a anului trecut.

BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 7,7 miliarde de lei, în creștere cu 9%. Valoarea creditelor noi pentru companii s-a ridicat la 11,6 miliarde de lei, de 2,5 ori mai mult decât în primele 9 luni din 2021.

Vânzările de credite ipotecare pentru persoane fizice au fost mai mari cu 35,4%, iar cele de nevoi personale mai cu 8,4% an pe an. Mai mult de un sfert din creditele noi pentru companii sunt destinate investițiilor, spune un comunicat al BCR.

Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 14,5% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 8,6% an pe an la data de 30 septembrie 2022.

A fost înregistrat un avans de 29,5% an pe an al stocului de finanțări corporate, datorită creșterilor semnificative pe segmentele companii mari, IMM și sector public.

Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR leasing a crescut cu peste 20% în primele nouă luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similară din 2021, depășind valoarea de 3,3 miliarde de lei.

Resorturile profiturilor BCR

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 24,7% până la 1.966,6 milioane de lei (398,5 milioane de euro) în 9 luni 2022, de la 1.576,7 milioane de lei (321,0 milioane de euro) în 9 luni 2021, pe fondul unor venituri operaționale mai mari, parțial compensate de cheltuieli operaționale mai ridicate.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 16,9% până la 2.102,1 milioane de lei (426,0 milioane de euro) în 9 luni 2022, de la 1.797,6 milioane de lei (366,0 milioane de euro) în 9 luni 2021, determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piața monetară.

Venitul net din comisioane a crescut cu 11,8% până la 693,3 milioane de lei (140,5 milioane de euro) în 9 luni 2022, de la 620,0 milioane de lei (126,2 milioane de euro) în 9 luni 2021, determinat de un venit din comisioane mai mare pe toate categoriile de comisioane.

Rezultatul net din tranzacționare a crescut cu 69,4% până la 452,9 milioane de lei (91,8 milioane de euro) în 9 luni 2022, de la 267,4 milioane de lei (54,4 milioane de euro) în 9 luni 2021, datorită unei activități de tranzacționare mai crescute.

Venitul operațional a crescut cu 19,7% până la 3.324,5 milioane de lei (673,7 milioane de euro) în 9 luni 2022, de la 2.776,9 milioane de lei (565,3 milioane de euro) în 9 luni 2021, determinat de toate componentele principale de venituri.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1.357,9 milioane de lei (275,2 milioane de euro) în 9 luni 2022, în creștere cu 13,1% în comparație cu 1.200,2 milioane de lei (244,3 milioane de euro) în 9 luni 2021, determinat în principal de contribuția anuală mai mare la fondul de garantare a depozitelor în 2022 cât și de cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli administrative mai mari generate de mediul inflaționist.

În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 40,8% în 9 luni 2022, față de 43,2% în 9 luni 2021.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,8% în septembrie 2022, în scădere semnificativă față de 3,9% în decembrie 2021.

Solvabilitate „semnificativ peste cerințele BNR”

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) s-a situat la nivelul de 20,5% în august 2022, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României (BNR).

„Capitalizarea bună și rezultatele pe care le avem arată capacitatea noastră de a susține economia, dar și faptul că suntem un pilon de stabilitate și predictibilitate. Mărturie stau cele peste 316.000 de locuri de muncă în menținerea cărora ne-am implicat direct, prin finanțarea a peste 5.300 de companii, cu mai mult de un sfert dintre credite alocate investițiilor.”, a declarat Sergiu Manea (foto), CEO Banca Comercială Română.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 13,2% până la 54.202,8 milioane de lei (10.952,3 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2022 de la 47.868,5 milioane de lei (9.672,4 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2021

Creșterea a fost susținut de c creditarea retail (+5,2% față de decembrie 2021, până la 28.348,4 milioane lei), cât și de cea corporate (+23,0% față de decembrie 2021, până la 25.518,8 milioane lei).

Depozitele de la clienți au crescut ușor cu 0,9% până la 73.120,6 milioane de lei (14.774,8 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2022 de la 72.458,4 milioane de lei (14.641,0 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2021.

S-a înregsitrat o reducere a depozitelor retail (-5,3% față de 31 decembrie 2021, până la 43.726,4 milioane lei) compensată de creșterea depozitelor corporate (+9,9% față de 31 decembrie 2021, până la 26.405,8 milioane lei), mai spune BCR.

***