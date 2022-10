Înscrieri deschise: Conferința anuală CDG – ”Bugetul și fiscalitatea 2023: la ce să se aștepte economia?”

E bugetul unuia din cei mai complicați ani: 2023, în care, la deficitele noastre tradiționale, la deficitele bugetelor sociale, se mai poate adăuga o nouă cheltuială, care poate deveni, pentru anii următori, una structurală: compensarea prețului la energie, pentru populație și pentru economie.

Pe fondul scumpirii banilor, al inflației și al crizei din energie, economia are de străbătut un an greu și așteaptă de la Bugetul anului 2023 o alocare inteligentă a banilor și predictibilitate fiscală. O combinație dificilă, care are nevoie de dezbatere, de idei și de o bună cunoaștere a reglajelor fine din finanțarea și fiscalizarea economiei.

CONFERINȚA

Bugetul și provocările fiscale ale anului 2023:

la ce să se aștepte economia

Marți, 18 octombrie 2022, orele 9:30 – 14:30

Academia de Studii Economice București, Sala ”Aula Magna”

Agenda:

PANEL 1:

Adrian CÂCIU, Ministrul Finanțelor (tbc) Marcel BOLOŞ, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Lucian HEIUȘ, președinte, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF Daniel DĂIANU, Președinte, Consiliul Fiscal Gabriel BIRIȘ, Co Managing Partner, Biriș-Goran Daniel ANGHEL, Tax and Legal Services Leader PwC Romania

PANEL 2:

Vlad BOERIU, Partner Coordonator Tax & Legal, Deloitte România Alina CULCEA, președinte, Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) Gilda LAZĂR, Head of Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova & Bulgaria Alex MILCEV, Tax & Law Services Leader, EY Romania and Moldova Ionuț DUMINTRU, economist-șef, Raiffeisen Bank Radu BURNETE, director executiv, Confederația Patronală Concordia

