Indicele STOXX 600. TOP 10 companii cu cea mai mare pondere

Indicele STOXX 600, cunoscut și sub numele de STOXX Europe 600, este unul dintre cei mai importanți indici bursieri. Acesta reflectă evoluția prețurilor acțiunilor mai multor companii europene cu capitalizare de piață mare, medie și mică.

Ce este un indice bursier

Înainte de a explica ce este indicele STOXX 600 vom arăta, pe scurt, ce este un indice bursier. După cum se arată într-un articol explicativ realizat de investopedia.com, un indice este o unealtă folosită pentru a măsura schimbarea produsă într-un grup de date reprezentative.

În ceea ce privește un indice bursier, acesta poate fi considerat o metodă de urmărire a performanței unui grup de active (de pildă, acțiuni) într-un mod standardizat. Așadar, indicii măsoară performanța (fluctuațiile prețurilor) unor valori mobiliare selectate cu scopul de a ilustra evoluția unei anumite piețe (piața de capital din România, Europa etc) sau a unui anumit sector din piața respectivă (energetic, financiar, IT etc).

Valorile mobiliare selectate pentru a intra în componența indicelui alcătuiesc coșul indicelui. Indicii bursieri sunt calculați cu ajutorul unor formule matematice.

Urmărind evoluția unui indice, un investitor își poate forma mult mai ușor o imagine referitoare la o anumită piață decât dacă ar trebui să urmărească evoluția prețului acțiunilor fiecărei companii din piața respectivă.

Indicele STOXX Europe 600 – lista țărilor

Revenind la ce este indicele STOXX 600, după cum rezultă și din denumirea sa, în alcătuirea acestuia intră 600 de componente ce reprezintă companii cu capitalizare de piață mare, medie și mică din 17 țări din Europa, se arată într-un ghid realizat de investopedia.com.

În indicele STOXX 600 sunt incluse și companii din țări care nu sunt membre în Uniunea Europeană. Cele 17 țări sunt următoarele: Austria, Belgia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania și Suedia.

Potrivit unui document oficial de pe site-ul stoxx.com, companiile din Marea Britanie, Franța, Elveția și Germania au cea mai mare pondere din indice, astfel (datele sunt valabile pentru luna mai 2023):

Marea Britanie – 23,5% din indice Franța – 18% Elveția – 14,9% Germania – 12,5% Olanda – 6,8% Suedia – 4,8% Danemarca – 4,8% Italia – 4,1% Spania – 3,9% Finlanda – 1,8%

Indicele STOXX 600 – sectoarele cu cea mai mare pondere

În ceea ce privește sectoarele economice care au cea mai mare pondere din indice, acestea erau următoarele la data de 31 mai 2023:

Sănătate – 16% Bunuri și servicii industriale – 12,8% Bănci – 8% Alimente, băuturi și tutun – 7,8% Tehnologie – 7,6% Bunuri și servicii de larg consum – 7% Energie – 6,2% Asigurări – 5,2% Utilități – 4,1% Construcții și materiale – 3,5%

Indicele STOXX 600 – companiile cu cea mai mare pondere

La aceeași dată, companiile cu cea mai mare pondere din indice erau următoarele:

Nestle (sectorul alimentar), Elveția, pondere de 3,14% ASML HLDG (tehnologie), Olanda, 2,8% Novo Nordisk B (sănătate), Danemarca, 2,54% LVMH MOET Hennessy (bunuri și servicii de larg consum), Franța, 2,18% AstraZeneca (sănătate), Marea Britanie, 2,17% Roche HLDG P (sănătate), Elveția, 2,15% Novartis (sănătate), Elveția, 1,94% Shell (energie), Marea Britanie, 1,88% HSBC (bănci), Marea Britanie, 1,44% TotalEnergies (energie), Franța, 1,37%

Foto: AhmadArdity / pixabay.com

Ce este STOXX

Indicele STOXX 600 este calculat de STOXX Ltd., o subsidiară a Deutsche Börse AG, aceasta din urmă fiind o companie pe acțiuni din Germania care operează Bursa de Valori din Frankfurt, una dintre cele mai mari burse europene.

Mai exact, STOXX este o subsidiară elvețiană, cu sediul central la Zug, ce furnizează numeroși indici bursieri care acoperă piețele din Europa, America de Nord și zona Asia / Pacific. STOXX face parte din Qontigo, care la rândul său face parte din Deutsche Börse Group.

Indicele STOXX Europe 600 a fost introdus în 1998, potrivit Wikipedia.org. Componența sa este revizuită trimestrial (în lunile martie, iunie, septembrie și decembrie). Indicele este disponibil în mai multe monede: euro, liră sterlină, dolar american, franc elvețian, yen japonez, dolar australian și dolar canadian.

Cum se calculează indicele STOXX 600

Referitor la modul în care se calculează indicele STOXX 600, trebuie menționat că acesta este un indice ponderat în funcție de capitalizarea free float-ului. Acest fapt înseamnă că doar o parte din acțiunile companiilor incluse în indice sunt luate în considerare atunci când se calculează indicele.

Capitalizarea de piață se referă la valoarea de piață a tuturor acțiunilor unei companii, calculate prin înmulțirea prețului unei acțiuni cu numărul total de acțiuni emise de compania respectivă. Însă free float-ul constă doar dintr-o anumită parte din aceste acțiuni – este vorba despre acțiunile care se tranzacționează în mod liber pe bursele de valori, adică de acele acțiuni care se află în proprietatea publicului larg, ce le poate vinde / cumpăra după cum dorește.

Din free float nu fac parte acțiunile deținute de acționarii majoritari ai companiei, de fondatori, de investitori strategici sau de guverne.

Foto: StockSnap / AhmadArdity / pixabay.com

