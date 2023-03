Ce este indicele NASDAQ-100. Lista celor 100 de companii ce îl compun

Dacă ești interesat de a tranzacționa pe piețele bursiere din SUA, atunci este indicat să știi ce este indicele NASDAQ-100, unul dintre cei mai utilizați indici bursieri din această țară.

Ce este piața NASDAQ

Înainte de a explica ce este indicele NASDAQ-100 trebuie să explicăm pe scurt ce este piața NASDAQ și ce este un indice bursier.

Piața NASDAQ este a doua cea mai mare bursă din Statele Unite în funcție de capitalizarea de piață a companiilor listate, după Bursa de Valori de la New York. Este deținută de Nasdaq Inc., o corporație multinațională de servicii financiare ce operează mai multe piețe bursiere în SUA și Europa.

Ce este un indice bursier

În ceea ce privește indicii bursieri, un indice este o colecție de acțiuni care surprinde evoluția în timp a unui domeniu economic sau a economiei unei țări. De regulă, coșul indicelui este alcătuit din acțiunile celor mai importante companii dintr-un stat sau ale companiilor dintr-un anumit sector economic (financiar, energie, IT și tehnologie etc).

Investitorii urmăresc indicele respectiv fără să mai fie nevoiți să urmărească, separat, acțiunile fiecărei companii din componența indicelui. Astfel, ei își fac mai ușor o imagine asupra evoluției pieței financiare.

Ce este indicele NASDAQ-100 – diferența față de indicele compozit NASDAQ

Piața NASDAQ are un indice principal numit indicele NASDAQ, ce a fost lansat în februarie 1971. Acesta include aproape toate acțiunile companiilor listate pe această bursă, în număr de peste 3.700.

Indicele NASDAQ include în coșul indicelui aproape toate titlurile de capital listate pe bursa NASDAQ, cu excepția titlurilor de valoare ale fondurilor de investiții închise, a ETF-urilor (fonduri de investiții tranzacționate la bursă), a acțiunilor privilegiate, a warrant-urilor, a obligațiunilor convertibile și a altor instrumente financiare derivate.

Indicele NASDAQ-100 nu include companii financiare

Să analizăm acum și ce este indicele NASDAQ-100. Dincolo de indicele NASDAQ principal, numit și indicele compozit NASDAQ, există și indicele NASDAQ-100.

Indicele NASDAQ-100, lansat la 31 ianuarie 1985, este un coș cu acțiunile celor mai mari și mai tranzacționate companii listate la bursa NASDAQ. Acest indice bursier include companii din diverse industrii, cu excepția celor din sectorul financiar (cum ar fi băncile). În acest indice sunt incluse companii din sectoare precum comerțul cu amănuntul, IT și tehnologie, biotehnologie, sănătate, diverse industrii.

Cum se calculează indicele NASDAQ-100

Înțelegem mai bine ce este indicele NASDAQ-100 dacă știm cum este calculat. Acest indice este un indice ponderat în funcție de capitalizarea de piață a celor 100 de companii care îl compun (capitalizarea de piață se calculează înmulțind numărul de acțiuni emise cu prețul unei acțiuni). Însă metodologia este diferită față de indicele NASDAQ compozit, în sensul că se folosește un factor care limitează influența pe care o poate avea o companie în coșul indicelui. Mai exact, potrivit Bloomberg.com, nicio companie nu poate avea o pondere mai mare de 24% din index.

Nu există o cerință privind o capitalizare de piață minimă pentru ca o companie să fie acceptată în componența indicelui, se arată în documentul „NASDAQ-100 Index Methodology”: „Includerea va fi determinată în funcție de topul celor mai mari 100 de emitenți în funcție de capitalizarea de piață, care au întrunit toate celelalte condiții de eligibilitate.”

După cum arătam mai sus, companiile financiare nu sunt acceptate. De asemenea, o companie nu poate fi selectată dacă se află în procedură de faliment. În plus, pentru a putea face parte din indicele NASDAQ-100, o companie trebuie să aibă un volum mediu zilnic de tranzacționare de cel puțin 200.000 de acțiuni, se mai arată în document.

Ce este indicele NASDAQ-100 și ce structură are

O mare parte din index este reprezentat de sectorul tehnologiei. Astfel, companiile din acest domeniu au o pondere de 56% din index, potrivit investopedia.com.

Al doilea sector ca mărime din indicele NASDAQ-100 este cel al bunurilor și serviciilor de larg consum (reprezentate de companii precum marile lanțuri de restaurante, comercianții cu amănuntul, serviciile de călătorie). Aceste acțiuni reprezintă aproape 25% din ponderea indicelui, în special datorită creșterii gigantului de retail Amazon.

Alte sectoare reprezentate în index sunt sănătatea, telecomunicațiile și diverse industrii.

Foto: sergeitokmakov / pixabay.com

Indicele NASDAQ-100 – lista companiilor

Iată lista companiilor care alcătuiau indicele NASDAQ-100 la data de 24 martie 2023, potrivit nasdaq.com:

Airbnb, Inc.

Adobe Inc.

Analog Devices, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Autodesk, Inc.

American Electric Power Company, Inc.

Align Technology, Inc.

Amgen Inc.

ANSYS, Inc.

Activision Blizzard, Inc.

Broadcom Inc.

AstraZeneca PLC

Ce este indicele NASDAQ-100 și ce companii îl compun

Biogen Inc.

Booking Holdings Inc.

Baker Hughes

Cadence Design Systems, Inc.

Constellation Energy Corporation

Charter Communications, Inc.

Comcast Corporation

Costco Wholesale Corporation

Copart, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Cisco Systems, Inc.

CoStar Group, Inc.

CSX Corporation

Cintas Corporation

Cognizant Technology Solutions Corporation

Datadog, Inc.

Dollar Tree Inc.

DexCom, Inc.

Electronic Arts Inc.

eBay Inc.

Enphase Energy, Inc.

Exelon Corporation

Diamondback Energy, Inc.

Ce este indicele NASDAQ-100 – companiile ce îl alcătuiesc

Fastenal Company

Fiserv, Inc.

Fortinet, Inc.

GlobalFoundries Inc.

Gilead Sciences, Inc.

Alphabet Inc.

Honeywell International Inc.

IDEXX Laboratories, Inc.

Illumina, Inc.

Intel Corporation

Intuit Inc.

Intuitive Surgical, Inc.

JD.com, Inc.

Keurig Dr Pepper Inc.

The Kraft Heinz Company

KLA Corporation

Lucid Group, Inc.

Lam Research Corporation

Ce este indicele NASDAQ-100 – componență

lululemon athletica inc.

Marriott International

Microchip Technology Incorporated

Mondelez International, Inc.

MercadoLibre, Inc.

Meta Platforms, Inc.

Monster Beverage Corporation

Moderna, Inc.

Marvell Technology, Inc.

Micron Technology, Inc.

NVIDIA Corporation

NXP Semiconductors N.V.

Old Dominion Freight Line, Inc.

O’Reilly Automotive, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Paychex, Inc.

PACCAR Inc.

Ce este indicele NASDAQ-100 – ce companii îl compun

PayPal Holdings, Inc.

QUALCOMM Incorporated

Rivian Automotive, Inc.

Ross Stores, Inc.

Starbucks Corporation

Seagen Inc.

Sirius XM Holdings Inc.

Synopsys, Inc.

Atlassian Corporation

Texas Instruments Incorporated

Verisk Analytics, Inc.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Walgreens Boots Alliance, Inc.

Warner Bros. Discovery, Inc.

Workday, Inc.

Xcel Energy Inc.

Zoom Video Communications, Inc.

Zscaler, Inc.

Foto: sergeitokmakov / sergeitokmakov / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Ce este indicele NASDAQ și de ce e relevant pentru sectorul tehnologic

Ce este piața de capital și cum funcționează. Ghid în 10 pași

Ce este prospectul de emisiune de acțiuni, obligațiuni, unități de fond