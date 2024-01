Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM. Granturi de 100.000 €

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), întreprinderile mici și mijlocii pot obține un grant de până la 100.000 de euro pentru adoptarea tehnologiilor digitale.

Digitalizarea IMM-urilor prin PNRR

Granturile sunt acordate în cadrul Componentei C9 din PNRR („Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”), Investiția I3 („Scheme de ajutor pentru sectorul privat”), Măsura 1 („Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor”).

Cheltuieli eligibile – digitalizare IMM

Potrivit ghidului specific consolidat publicat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, grantul de până la 100.000 euro / întreprindere va sprijini IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale cum ar fi:

achizițiile de hardware TIC

dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software

soluțiile de automatizare a proceselor robotizate și a fluxurilor tehnologice

achiziționarea de tehnologii blockchain

achiziționarea de sisteme de inteligență artificială

învățarea automată, realitatea augmentată, realitatea virtuală

achiziționarea unui site de prezentare

achiziționarea de servicii de cloud și de internet al obiectelor

formarea personalului cu ajutorul echipamentelor IT

consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM – valoarea grantului

Valoarea asistentei financiare nerambursabile a unui proiect este cuprinsă între:

a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, aflate în aceeași regiune de dezvoltare. În etapa de contractare beneficiarii trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare.

Ce firme nu sunt eligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte, nu sunt eligibile următoarele:

a) întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii;

b) întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c) întreprinderile care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

i. atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

ii. atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM – întreprinderi neeligibile

d) ajutoarele destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;

f) ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri;

Coduri CAEN neeligibile

g) întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate în domeniile din următoarele clase CAEN:

i. 5829 – Activități de editare a altor produse software;

ii. 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

iii. 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

iv. 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

v. 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

vi. 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

vii. 6312 – Activități ale portalurilor web;

viii. 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM – domenii prioritare

Ghidul specific consolidat publicat de MIPE conține, la Anexa 4, și o listă indicativă a codurilor CAEN aferente domeniilor de activitate considerate prioritare la nivel național, și care primesc un punctaj mai mare în cadrul selecției de proiecte.

Lista este următoarea:

A. Listă coduri CAEN pentru sectorul industrie alimentară:

Cod CAEN 101 Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne

Cod CAEN 1011 Prelucrarea si conservarea carnii

Cod CAEN 1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

Cod CAEN 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

Cod CAEN 102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

Cod CAEN 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

Cod CAEN 103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

Cod CAEN 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor

Cod CAEN 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

Cod CAEN 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

Cod CAEN 104 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale

Cod CAEN 1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor

Cod CAEN 1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare

Cod CAEN 105 Fabricarea produselor lactate

Cod CAEN 1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

Cod CAEN 1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

Cod CAEN 1052 Fabricarea înghetatei

Cod CAEN 106 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produsele din amidon

Cod CAEN 1061 Fabricarea produselor de morarit

Cod CAEN 1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

Cod CAEN 107 Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase

Cod CAEN 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Cod CAEN 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

Cod CAEN 1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

Cod CAEN 108 Fabricarea altor produse alimentare

Cod CAEN 1081 Fabricarea zaharului

Cod CAEN 1081 Fabricarea zaharului

Cod CAEN 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

Cod CAEN 1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

Cod CAEN 1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor

Cod CAEN 1085 Fabricarea de mâncaruri preparate

Cod CAEN 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

Cod CAEN 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

Cod CAEN 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

Cod CAEN 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

Cod CAEN 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

Cod CAEN 110 – Fabricarea băuturilor

Cod CAEN 1103 – Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

Cod CAEN 1106 – Fabricarea maltului

Cod CAEN 1107 – Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM – listă

B. Listă coduri CAEN pentru industria prelucrătoare, altele decât industria alimentară:

Cod CAEN 131 – Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

Cod CAEN 1310 – Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

Cod CAEN 132 – Producția de tesaturi

Cod CAEN 1320 – Producția de tesaturi

Cod CAEN 133 – Finisarea materialelor textile

Cod CAEN 1330 – Finisarea materialelor textile

Cod CAEN 139 – Fabricarea altor articole textile

Cod CAEN 1391 – Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

Cod CAEN 1392 – Fabricarea de articole confectionate din textile (cu excepția imbracamintei si lenjeriei de corp)

Cod CAEN 1393 – Fabricarea de covoare si mochete

Cod CAEN 1394 – Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase

Cod CAEN 1395 – Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu excepția confectiilor de imbracaminte

Cod CAEN 1396 – Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

Cod CAEN 1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a.

Cod CAEN 141 – Fabricarea articolelor de imbracaminte, cu excepția articolelor din blana

Cod CAEN 1411 – Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

Cod CAEN 1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

Cod CAEN 1412 – Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

Cod CAEN 1413 – Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

Cod CAEN 1414 – Fabricarea de articole de lenjerie de corp

Cod CAEN 1419 – Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

Cod CAEN 142 – Fabricarea articolelor din blana

Cod CAEN 1420 – Fabricarea articolelor din blana

Cod CAEN 143 – Fabricarea articolelor de imbracaminte prin tricotare sau crosetare

Cod CAEN 1431 – Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

Cod CAEN 1439 – Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

Cod CAEN 151 – Tăbăcirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament; prepararea si vopsirea blanurilor

Cod CAEN 1511 – Tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

Cod CAEN 1512 – Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

Cod CAEN 152 – Fabricarea incaltamintei

Cod CAEN 1520 Fabricarea incaltamintei

Cod CAEN 1520 – Fabricarea incaltamintei

Cod CAEN 161 Taierea si rindeluirea lemnului

Cod CAEN 1610 Taierea si rindeluirea lemnului

Cod CAEN 162 Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie si din alte materiale vegetale

Cod CAEN 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn

Cod CAEN 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

Cod CAEN 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii

Cod CAEN 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

Cod CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale împletite

Cod CAEN 171 Fabricarea celulozei, hârtiei si cartonului

Cod CAEN 1711 Fabricarea celulozei

Cod CAEN 1712 Fabricarea hârtiei si cartonului

Cod CAEN 172 Fabricarea articolelor din hârtie si carton

Cod CAEN 1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton

Cod CAEN 1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hârtie sau carton

Cod CAEN 1723 Fabricarea articolelor de papetarie

Cod CAEN 1724 Fabricarea tapetului

Cod CAEN 1729 Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.

Cod CAEN 1729 Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.

Cod CAEN 201 Fabricarea produselor chimice de baza, a îngrasamintelor si produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic, în forme primare

Cod CAEN 2011 Fabricarea gazelor industriale

Cod CAEN 2012 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

Cod CAEN 2013 – Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

Cod CAEN 2014 – Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

Cod CAEN 2015 – Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase

Cod CAEN 2016 – Fabricarea materialelor plastice in forme primare

Cod CAEN 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

Cod CAEN 202 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

Cod CAEN 2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

Cod CAEN 203 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

Cod CAEN 2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

Cod CAEN 204 – Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere, cosmetice si de parfumerie

Cod CAEN 2041 – Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere

Cod CAEN 2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

Cod CAEN 205 – Fabricarea altor produse chimice

Cod CAEN 2052 – Fabricarea cleiurilor

Cod CAEN 2052 Fabricarea cleiurilor

Cod CAEN 2053 – Fabricarea uleiurilor esentiale

Cod CAEN 2059 – Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Cod CAEN 206 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

Cod CAEN 2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

Cod CAEN 211 Fabricarea produselor farmaceutice de baza

Cod CAEN 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza

Cod CAEN 212 Fabricarea preparatelor farmaceutice

Cod CAEN 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

Cod CAEN 221 Fabricarea articolelor din cauciuc

Cod CAEN 2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor

Cod CAEN 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

Cod CAEN 222 Fabricarea articolelor din material plastic

Cod CAEN 2221 – Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

Cod CAEN 2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

Cod CAEN 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

Cod CAEN 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic

Cod CAEN 231 Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla

Cod CAEN 2311 Fabricarea sticlei plate

Cod CAEN 2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

Cod CAEN 2313 Fabricarea articolelor din sticla

Cod CAEN 2314 Fabricarea fibrelor din sticla

Cod CAEN 2319 Fabricarea de sticlarie tehnica

Cod CAEN 232 Fabricarea de produse refractare

Cod CAEN 2320 Fabricarea de produse refractare

Cod CAEN 2320 Fabricarea de produse refractare

Cod CAEN 233 Fabricarea materialelor de constructii din argila

Cod CAEN 2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

Cod CAEN 2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

Cod CAEN 234 Fabricarea altor articole din ceramica si portelan

Cod CAEN 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

Cod CAEN 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

Cod CAEN 2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

Cod CAEN 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica

Cod CAEN 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

Cod CAEN 235 Fabricarea cimentului, varului si ipsosului

Cod CAEN 2352 Fabricarea varului si ipsosului

Cod CAEN 236 Fabricarea articolelor din beton, ciment si ipsos

Cod CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii

Cod CAEN 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

Cod CAEN 2363 Fabricarea betonului

Cod CAEN 2364 Fabricarea mortarului

Cod CAEN 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

Cod CAEN 237 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

Cod CAEN 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

Cod CAEN 239 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Cod CAEN 2391 Fabricarea de produse abrazive

Cod CAEN 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Cod CAEN 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Cod CAEN 241 – Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

Cod CAEN 2410 – Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

Cod CAEN 242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

Cod CAEN 2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

Cod CAEN 243 – Producția de profile obținute la rece

Cod CAEN 2431 – Tragere la rece a barelor

Cod CAEN 2432 – Laminare la rece a benzilor inguste

Cod CAEN 2433 – Producția de profile obținute la rece

Cod CAEN 2434 – Trefilarea firelor la rece

Cod CAEN 244 Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase

Cod CAEN 2441 Productia metalelor pretioase

Cod CAEN 2442 Metalurgia aluminiului

Cod CAEN 2443 Productia plumbului, zincului si cositorului

Cod CAEN 2444 Metalurgia cuprului

Cod CAEN 245 Turnarea metalelor

Cod CAEN 2451 Turnarea fontei

Cod CAEN 2452 Turnarea otelului

Cod CAEN 2453 Tunarea metalelor neferoase ușoare

Cod CAEN 2454 Tunarea altor metale neferoase

Cod CAEN 251 Fabricarea de constructii metalice

Cod CAEN 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

Cod CAEN 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

Cod CAEN 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

Cod CAEN 252 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru încalzire centrala

Cod CAEN 2521 Productia de radiatoare si cazane pentru încalzire centrala

Cod CAEN 2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

Cod CAEN 253 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încalzire centrala)

Cod CAEN 2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încalzire centrala)

Cod CAEN 255 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

Cod CAEN 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

Cod CAEN 256 Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract

Cod CAEN 2561 Tratarea si acoperirea metalelor

Cod CAEN 2562 Operatiuni de mecanica generala

Cod CAEN 257 Productia de unelte si articole de fierarie

Cod CAEN 2571 Fabricarea produselor de taiat

Cod CAEN 2572 Fabricarea articolelor de feronerie

Cod CAEN 2573 Fabricarea uneltelor

Cod CAEN 259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal

Cod CAEN 2591 Fabricarea de recipiente, containere si alte produse similare din otel

Cod CAEN 2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal

Cod CAEN 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

Cod CAEN 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

Cod CAEN 2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe

Cod CAEN 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Cod CAEN 261 Fabricarea componentelor electronice

Cod CAEN 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

Cod CAEN 2612 Fabricarea altor componente electronice

Cod CAEN 262 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

Cod CAEN 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

Cod CAEN 263 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

Cod CAEN 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

Cod CAEN 264 Fabricarea produselor electronice de larg consum

Cod CAEN 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

Cod CAEN 265 Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie

Cod CAEN 2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

Ce firme pot primi finanțare pentru digitalizare

Cod CAEN 2652 Productia de ceasuri

Cod CAEN 266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

Cod CAEN 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

Cod CAEN 267 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

Cod CAEN 2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

Cod CAEN 268 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati înregistrarilor

Cod CAEN 2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati înregistrarilor

Cod CAEN 271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de control si de distributie a electricitatii

Cod CAEN 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM – lista completă a domeniilor prioritare

Cod CAEN 2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii

Cod CAEN 272 Fabricarea de acumulatori si baterii

Cod CAEN 2720 Fabricarea de acumulatori si baterii

Cod CAEN 273 Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

Cod CAEN 2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica

Cod CAEN 2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice

Cod CAEN 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

Cod CAEN 274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

Cod CAEN 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

Cod CAEN 275 Fabricarea de echipamente casnice

Cod CAEN 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

Cod CAEN 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

Cod CAEN 279 Fabricarea altor echipamente electrice

Cod CAEN 2790 Fabricarea altor echipamente electrice

Cod CAEN 281 Fabricarea de masini si utilaje de utilizare generala

Cod CAEN 2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

Cod CAEN 2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

Cod CAEN 2812 Fabricarea de motoare hidraulice

Cod CAEN 2813 Fabricarea de pompe si compresoare

Cod CAEN 2814 Fabricarea de articole de robinetarie

Cod CAEN 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie

Cod CAEN 282 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala

Cod CAEN 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor

Cod CAEN 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

Cod CAEN 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

Cod CAEN 2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

Cod CAEN 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

Ce firme pot primi fonduri pentru digitalizare

Cod CAEN 2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

Cod CAEN 283 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere

Cod CAEN 2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere

Cod CAEN 284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului si masinilor-unelte

Cod CAEN 2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

Cod CAEN 2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

Cod CAEN 289 Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica

Cod CAEN 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Cod CAEN 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

Cod CAEN 2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului

Cod CAEN 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a îmbracamintei si a pielariei

Cod CAEN 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului

Cod CAEN 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului

Cod CAEN 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

Cod CAEN 291 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

Cod CAEN 291 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

Cod CAEN 2910 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

Cod CAEN 292 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

Cod CAEN 2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

Cod CAEN 293 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

Cod CAEN 2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

Cod CAEN 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

Cod CAEN 301 Constructia de nave si barci

Cod CAEN 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare

Cod CAEN 3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement

Cod CAEN 302 Fabricarea materialului rulant

Cod CAEN 3020 Fabricarea materialului rulant

Cod CAEN 303 – Fabricarea de aeronave si nave spatiale

Cod CAEN 3030 – Fabricarea de aeronave si nave spatiale

Cod CAEN 309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.

Cod CAEN 3091 Fabricarea de motociclete

Cod CAEN 3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi

Cod CAEN 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

Cod CAEN 310 Fabricarea de mobila

Cod CAEN 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

Cod CAEN 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

Cod CAEN 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii

Cod CAEN 3103 Fabricarea de saltele si somiere

Cod CAEN 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

Cod CAEN 322 – Fabricarea instrumentelor muzicale

Cod CAEN 3220 – Fabricarea instrumentelor muzicale

Cod CAEN 323 – Fabricarea articolelor pentru sport

Cod CAEN 3230 – Fabricarea articolelor pentru sport

Cod CAEN 324 – Fabricarea jocurilor si jucariilor

Cod CAEN 3240 – Fabricarea jocurilor si jucariilor

Cod CAEN 325 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice

Cod CAEN 3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice

Cod CAEN 329 Alte activitati industriale

Cod CAEN 3291 Fabricarea maturilor si periilor

Cod CAEN 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Cod CAEN 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Cod CAEN 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor

Cod CAEN 3311 Repararea articolelor fabricate din metal

Cod CAEN 3312 Repararea masinilor

Cod CAEN 3313 Repararea echipamentelor electronice si optice

Cod CAEN 3314 Repararea echipamentelor electrice

Cod CAEN 3315 Repararea si întretinerea navelor si barcilor

Cod CAEN 3316 Repararea si întretinerea aeronavelor si navelor spatiale

Cod CAEN 3317 Repararea si întretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

Cod CAEN 3319 Repararea altor echipamente

Cod CAEN 332 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

Cod CAEN 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM – activități eligibile

C. Listă coduri CAEN pentru producția de energie electrică din surse regenerabile, precum și alte activități de infrastructură, de reciclare și altele:



Cod CAEN 351 Productia, transportul si distributia energiei electrice

Cod CAEN 3511 Productia de energie electrica (doar din surse regenerabile)

Cod CAEN 360 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod CAEN 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod CAEN 370 Colectarea si epurarea apelor uzate

Cod CAEN 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

Cod CAEN 382 Tratarea si eliminarea deseurilor

Cod CAEN 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Cod CAEN 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

Cod CAEN 383 Recuperare materialelor

Cod CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

Cod CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN 390 Activități si servicii de decontaminare

Cod CAEN 3900 Activități si servicii de decontaminare

D. Listă coduri CAEN pentru sectorul construcții:

D. Listă coduri CAEN pentru sectorul construcții:

Cod CAEN 421 Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate

Cod CAEN 4211 Lucrari de construcții a drumurilor si autostrazilor

Cod CAEN 4212 Lucrari de construcții a cailor ferate de suprafata si subterane

Cod CAEN 4213 Construcția de poduri si tuneluri

Cod CAEN 422 Lucrari de constructie a proiectelor utilitare

Cod CAEN 4221 Lucrari de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Cod CAEN 4222 Lucrari de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații

Cod CAEN 429 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti

Cod CAEN 4291 Construcții hidrotehnice

Cod CAEN 4299 Lucrari de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a

CAEN 431 Lucrari de demolare si de pregatire a terenului

Cod CAEN 4311 Lucrari de demolare a construcțiilor

Cod CAEN 4312 Lucrari de pregatire a terenului

Cod CAEN 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru construcții

Cod CAEN 432 Lucrari de instalatii electrice si tehnicosanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii

Cod CAEN 4321 Lucrari de instalatii electrice

Cod CAEN 4321 Lucrari de instalatii electrice

Cod CAEN 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

Cod CAEN 4329 Alte lucrari de instalatii pentru construcții

Cod CAEN 433 Lucrari de finisare

Cod CAEN 4331 Lucrari de ipsoserie

Cod CAEN 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

Cod CAEN 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

Cod CAEN 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

Cod CAEN 4339 Alte lucrari de finisare

Cod CAEN 439 Alte lucrari speciale de constructii

Cod CAEN 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la construcții

Cod CAEN 4399 Alte lucrari speciale de construcții n.c.a.

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM prin PNRR

E. Listă coduri CAEN pentru sectorul industrie auto, transporturi si logistică:

Cod CAEN 452 Întretinerea si repararea autovehiculelor

Cod CAEN 4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor

Cod CAEN 491 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata

Cod CAEN 4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata

Cod CAEN 492 Transporturi de marfa pe calea ferata

Cod CAEN 4920 Transporturi de marfa pe calea ferata

Cod CAEN 493 Alte transporturi terestre de calatori

Cod CAEN 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Cod CAEN 4932 Transporturi cu taxiuri

Cod CAEN 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

Cod CAEN 494 Transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare

Cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de marfuri

Cod CAEN 4942 servicii de mutare

Cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de marfuri

Cod CAEN 495 Transporturi prin conducte

Cod CAEN 4950 Transporturi prin conducte

Cod CAEN 501 Transporturi maritime si costiere de pasageri

Cod CAEN 5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri

Cod CAEN 502 Transporturi maritime si costiere de marfa

Cod CAEN 5020 Transporturi maritime si costiere de marfa

Cod CAEN 503 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare

Cod CAEN 5030 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare

Cod CAEN 504 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

Cod CAEN 5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

Cod CAEN 511 – Transporturi aeriene de pasageri

Cod CAEN 5110 – Transporturi aeriene de pasageri

Cod CAEN 512 Transporturi aeriene de marfa si transporturi spatiale

Cod CAEN 5121 – Transporturi aeriene de marfa

Cod CAEN 5122 Transporturi spatiale

Cod CAEN 521 Depozitari

Cod CAEN 5210 Depozitari

Cod CAEN 522 Activitati anexe pentru transporturi

Cod CAEN 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

Cod CAEN 5222 Activitati de servicii anexe transportului pe apa

Cod CAEN 5224 Manipulari

Cod CAEN 5229 Alte activitati anexe transporturilor

F. Listă coduri CAEN pentru turism:

F. Listă coduri CAEN pentru turism:

Cod CAEN 551 Hoteluri si alte facilități de cazare similare

Cod CAEN 5510 Hoteluri si alte facilități de cazare similare

Cod CAEN 552 Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

Cod CAEN 5520 Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

Cod CAEN 553 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

Cod CAEN 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

Cod CAEN 559 Alte servicii de cazare

CAEN 5590 Alte servicii de cazare

CAEN 791 – Activități ale agențiilor turistice si a tur-operatorilor

Cod CAEN 7911 – Activitati ale agentiilor turistice

Cod CAEN 7912 – Activitati ale tur-operatorilor

G. Listă coduri CAEN pentru servicii adresate populatiei:

Cod CAEN 562 Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie

Cod CAEN 5621 Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente

Cod CAEN 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.

Cod CAEN 581 Activități de editare a cartilor, ziarelor, revistelor si alte activități de editare

Cod CAEN 5811 Activități de editare a cartilor

Cod CAEN 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

Cod CAEN 5813 Activități de editare a ziarelor

Cod CAEN 5814 Activități de editare a revistelor si periodicelor

Cod CAEN 5819 Alte activități de editare

Cod CAEN 5819 Alte activități de editare

Cod CAEN 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

Cod CAEN 591 Activități de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

Cod CAEN 5911 Activități de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

Cod CAEN 5912 Activități de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

Cod CAEN 5913 Activități de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

Cod CAEN 5914 Proiectia de filme cinematografice

Cod CAEN 592 Activități de realizare a inregistrarilor audio si activități de editare muzicala

Cod CAEN 5920 Activități de realizare a inregistrarilor audio si activități de editare muzicala

Cod CAEN 601 Activități de difuzare a programelor de radio

Cod CAEN 6010 Activități de difuzare a programelor de radio

Finanțări digitalizare PNRR

Cod CAEN 602 Activități de difuzare a programelor de televiziune

Cod CAEN 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

Cod CAEN 611 Activități de telecomunicații prin retele cu cablu

Cod CAEN 6110 Activități de telecomunicații prin retele cu cablu

Cod CAEN 612 Activități de telecomunicații prin retele fără cablu

Cod CAEN 6120 Activități de telecomunicații prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit)

Cod CAEN 613 Activități de telecomunicații prin satelit

Cod CAEN 6130 Activități de telecomunicații prin satelit

Cod CAEN 619 Alte activități de telecomunicații

Cod CAEN 6190 Alte activități de telecomunicații

Cod CAEN 639 Alte activități de servicii informaționale

Cod CAEN 6391 Activități ale agențiilor de stiri

Cod CAEN 6391 Activități ale agențiilor de stiri

Cod CAEN 651 Activități de asigurări

Cod CAEN 6511 Activități de asigurări de viata

Cod CAEN 6512 Alte activități de asigurări (exceptand asigurările de viata)

Cod CAEN 662 Activități auxiliare de asigurări si fonduri de pensii

Cod CAEN 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor

Cod CAEN 6622 Activități ale agenților si broker-ilor de asigurări

Cod CAEN 6629 Alte activități auxiliare de asigurări si fonduri de pensii

Cod CAEN 691 Activități juridice

Cod CAEN 6910 Activități juridice

Cod CAEN 692 Activități de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal

Cod CAEN 6920 Activități de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal

Cod CAEN 701 Activități ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

Cod CAEN 7010 Activități ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

Cod CAEN 702 Activitati de consultanta în management

Cod CAEN 7021 Activitati de consultanta în domeniul relatiilor publice si al comunicarii

Cod CAEN 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

Cod CAEN 711 Activități de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea

Cod CAEN 7111 Activități de arhitectura

Cod CAEN 7112 Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Cod CAEN 712 Activități de testari si analize tehnice

Cod CAEN 7120 Activități de testari si analize tehnice

Cod CAEN 7120 Activități de testari si analize tehnice

Cod CAEN 721 cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie

Cod CAEN 7211 Cercetare dezvoltare in biotehnologie

Cod CAEN 7219 Cercetaredezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Cod CAEN 722 cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

Cod CAEN 7220 Cercetaredezvoltare in stiinte sociale si umaniste

Cod CAEN 741 Activități de design specializat

Cod CAEN 7410 Activități de design specializat

Cod CAEN 742 Activități fotografice

Cod CAEN 7420 Activități fotografice

Cod CAEN 743 Activități de traducere scrisă si orala (interpreti)

Cod CAEN 7430 Activități de traducere scrisă si orala (interpreti)

Cod CAEN 749 Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

Cod CAEN 7490 Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

Cod CAEN 750 Activități veterinare

Cod CAEN 7500 Activități veterinare

Cod CAEN 771 Activități de inchiriere si leasing cu autovehicule

Cod CAEN 7711 Activități de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare

Cod CAEN 7712 Activități de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele

Cod CAEN 772 Activități de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti

Cod CAEN 7721 Activități de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

Cod CAEN 7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)

Cod CAEN 7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)

Cod CAEN 7729 Activități de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.

Cod CAEN 773 Activități de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

Cod CAEN 7731 Activități de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole

Cod CAEN 7732 Activități de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru construcții

Cod CAEN 7733 Activități de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

Cod CAEN 7734 Activități de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa

Cod CAEN 7735 Activități de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian

Cod CAEN 7739 Activități de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

Cod CAEN 781 Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca

Cod CAEN 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca

Cod CAEN 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

Cod CAEN 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

Cod CAEN 783 servicii de furnizare si management a forței de munca

Cod CAEN 7830 servicii de furnizare si management a forței de munca

Cod CAEN 799 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

Cod CAEN 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

Cod CAEN 802 Activități de servicii privind sistemele de securizare

Cod CAEN 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare

Cod CAEN 811 Activități de servicii suport combinate

Cod CAEN 8110 Activități de servicii suport combinate

Cod CAEN 812 Activități de curatenie

Cod CAEN 8121 Activități generale de curatenie a cladirilor

Cod CAEN 8121 Activități generale de curatenie a cladirilor

Cod CAEN 8122 Activități specializate de curatenie

Cod CAEN 8129 Alte activități de curatenie

Cod CAEN 813 Activități de intetinere peisagistica

Cod CAEN 8130 Activități de intretinere peisagistica

Cod CAEN 821 Activități de secretariat și servicii suport

Cod CAEN 8211 Activități combinate de secretariat

Cod CAEN 8219 Activități de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activități specializate de secretariat

Cod CAEN 822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

Cod CAEN 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

Cod CAEN 823 Activități de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

Cod CAEN 8230 Activități de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

Cod CAEN 829 Activități de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

Cod CAEN 8291 Activități ale agențiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM – fonduri PNRR

Cod CAEN 8292 Activități de ambalare

Cod CAEN 8299 Alte activități de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

Cod CAEN 851 Invatamant preșcolar

Cod CAEN 8510 Invatamant preșcolar

Cod CAEN 852 Invatamant primar

Cod CAEN 8520 Invatamant primar

Cod CAEN 853 Invatamant secundar

Cod CAEN 8531 Invatamant secundar general

Cod CAEN 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional

Cod CAEN 854 Invatamant superior

Cod CAEN 8541 Invatamant superior nonuniversitar

Cod CAEN 8542 Invatamant superior universitar

Cod CAEN 855 Alte forme de invatamant

Cod CAEN 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational

Cod CAEN 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)

Listă activități eligibile digitalizare PNRR

Cod CAEN 8553 Scoli de conducere (pilotaj)

Cod CAEN 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

Cod CAEN 856 Activități de servicii suport pentru invatamant

Cod CAEN 8560 Activități de servicii suport pentru invatamant

Cod CAEN 861 Activități de asistenta spitaliceasca

Cod CAEN 8610 Activități de asistenta spitaliceasca

Cod CAEN 862 Activități de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica

Cod CAEN 8621 Activități de asistenta medicala generala

Cod CAEN 8622 Activități de asistenta medicala specializata

Cod CAEN 8623 Activități de asistenta stomatologica

Cod CAEN 869 Alte activități referitoare la sanatatea umana

Cod CAEN 8690 Alte activități referitoare la sanatatea umana

Cod CAEN 871 Activități ale centrelor de ingrijire medicala

Cod CAEN 8710 Activități ale centrelor de ingrijire medicala

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM – domenii prioritare

Cod CAEN 872 Activități ale centrelor de recuperare pshica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

Cod CAEN 8720 Activități ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

Cod CAEN 873 Activități ale caminelor de bătrâni si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

Cod CAEN 8730 Activități ale caminelor de bătrâni si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

Cod CAEN 879 Alte activități de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

Cod CAEN 8790 Alte activități de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

Cod CAEN 881 Activități de asistenta sociala, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

Cod CAEN 8810 Activități de asistenta sociala, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

Cod CAEN 889 Alte activități de asistenta sociala, fără cazare

Cod CAEN 8891 Activități de ingrijire zilnica pentru copii

Cod CAEN 8899 Alte activități de asistenta sociala, fără cazare, n.c.a.

Cod CAEN 900 Activități de creație si interpretare artistica

Cod CAEN 9001 Activități de interpretare artistica (spectacole)

Cod CAEN 9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)

Cod CAEN 9003 Activități de creație artistica

Cod CAEN 9003 Activități de creație artistica

Cod CAEN 9004 Activități de gestionare a salilor de spectacole

Cod CAEN 910 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activități culturale

Cod CAEN 9101 Activități ale bibliotecilor si arhivelor

Cod CAEN 9102 Activități ale muzeelor

Cod CAEN 9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

Cod CAEN 9104 Activități ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale

Cod CAEN 931 Activități sportive

Cod CAEN 9311 Activități ale bazelor sportive

Cod CAEN 9312 Activități ale cluburilor sportive

Cod CAEN 9313 Activități ale centrelor de fitness

Cod CAEN 9319 Alte activități sportive

Cod CAEN 932 Alte activități recreative si distractive

Cod CAEN 9321 Bâlciuri si parcuri de distracții

Cod CAEN 9329 Alte activități recreative si distractive n.c.a.

Cod CAEN 951 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicații

Cod CAEN 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

Cod CAEN 9512 Repararea echipamentelor de comunicații

Cod CAEN 952 Reparatii de articole personale si de uz gospodaresc

Cod CAEN 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic

Cod CAEN 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina

Cod CAEN 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

Cod CAEN 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice

Cod CAEN 9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

Cod CAEN 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.

Cod CAEN 960 Alte activități de servicii

Cod CAEN 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana

Cod CAEN 9602 Coafura si alte activități de infrumusetare

Cod CAEN 9603 Activități de pompe funebre si similare

Cod CAEN 9604 Activități de intretinere corporala

Cod CAEN 9604 Activități de intretinere corporala

Cod CAEN 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Cod CAEN 970 Activități ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic

Cod CAEN 9700 Activități ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic

Cod CAEN 981 Activități ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Cod CAEN 9810 Activități ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Cod CAEN 982 Activități ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

Cod CAEN 9820 Activități ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

