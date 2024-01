CAEN eligibil Start Up Nation. Ce IMM-uri primesc finanțare

CAEN eligibil Start Up Nation. În anul 2024, Programul Start Up Nation ar putea fi finanțat din fonduri europene.

Programul Start Up Nation 2024

La începutul lunii decembrie, ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea, a declarat că, împreună cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a identificat fonduri europene ce pot fi folosite pentru a lansa ediția a 4-a a Programului Start-Up Nation.

Finanțarea ar urma să fie de circa 400 de milioane de euro, iar programul ar putea avea o componentă de inovare.

Finanțare Start Up Nation

Prin cele 3 ediții de până acum ale Programului Start-Up Nation România, antreprenorii au putut beneficia de granturi pentru firmele nou înființate.

Aplicanții care și-au asumat crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului au putut primi maximum 100.000 lei/beneficiar. Iar aplicanții care și-au asumat crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului au putut primi maximum 200.000 lei/beneficiar.

În ambele cazuri, suma a putut reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

CAEN eligibil Start Up Nation – listă

Potrivit procedurii de implementare, sunt eligibile microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii înființate începând cu data de 1 ianuarie 2020 inclusiv. Întreprinderile trebuie să aibă capital social integral privat și să nu aibă datorii la bugetul general consolidat.

Până acum, în cadrul programului au fost eligibile următoarele coduri CAEN (acestea se regăsesc în Anexa 1 a procedurii de implementare a Start-Up Nation):

6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

7311 Activitati ale agentiilor de publicitate

8622 Activitati de asistenta medicala specializata

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

6202 Activități de consultanta in tehnologia informatiei

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.

2562 Operatiuni de mecanica generala

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

CAEN eligibil Start Up Nation – lista codurilor CAEN

8623 Activitati de asistenta stomatologica

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

2363 Fabricarea betonului

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton

0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului

7111 Activitati de arhitectura

5829 Activităţi de editare a altor produse software

1520 Fabricarea incaltamintei

CAEN eligibil Start Up Nation – lista codurilor CAEN eligibile

2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii

7120 Activitati de testare si analize tehnice

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca

0811 Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei

Activități eligibile Programul Start Up Nation

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

8621 Activitati de asistenta medicala generala

2433 Productia de profile obtinute la rece

2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si de laborator

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

CAEN eligibil Start Up Nation – lista completă a codurilor eligibile

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

7312 servicii de reprezentare media

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

Ce IMM-uri primesc finanțare prin Start Up Nation

2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

2041 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

CAEN eligibil Start Up Nation – listă de activități eligibile

7410 Activitati de design specializat

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

5811 Activitati de editare a cartilor

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

3011 Constructia de nave si structuri plutitoare

2453 Turnarea metalelor neferoase usoare

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

1412 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.

1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

CAEN eligibil Start Up Nation – activități eligibile

3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn

2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale

6312 Activităţi ale portalurilor web

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza

1320 Productia de tesaturi

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

8553 Scoli de conducere (pilotaj)

CAEN eligibil Start Up Nation – exemple

5813 Activitati de editare a ziarelor

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte

2332 Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

3103 Fabricarea de saltele si somiere

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

7420 Activitati fotografice

2813 Fabricarea de pompe si compresoare

2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2352 Fabricarea varului si ipsosului

IMM-uri eligibile Start Up Nation

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor

2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie

2364 Fabricarea mortarului

7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii

2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

9313 Activitati ale centrelor de fitness

1723 Fabricarea articolelor de papetarie

3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor

Foto: geralt / pixabay.com

CAEN eligibil Start Up Nation – listă de IMM-uri

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare

2573 Fabricarea uneltelor

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)

2443 Productia plumbului, zincului si cositorului

2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

2442 Metalurgia aluminiului

3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

3020 Fabricarea materialului rulant

8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

9003 Activitati de creatie artistica

1081 Fabricarea zaharului

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a

2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

9311 Activitati ale bazelor sportive

2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor

CAEN eligibil Start Up Nation – lista activităților finanțate

2521 Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere

2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal

1052 Fabricarea inghetatei

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

2351 Fabricarea cimentului

9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)

2012 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1085 Fabricarea de mancaruri preparate

2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

8552 invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, si alte domenii)

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2454 Turnarea altor metale neferoase

2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

9312 Activitati ale cluburilor sportive

CAEN eligibil Start Up Nation – ce firme primesc finanțare

3291 Fabricarea maturilor si periilor

3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi

1330 Finisarea materialelor textile

2612 Fabricarea altor componente electronice

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2015 Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase

0899 Alte activitati extractive n.c.a

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

7211 Cercetare- dezvoltare in biotehnologie

5819 Alte activitati de editare

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

8510 Invatamant prescolar

9319 Alte activitati sportive

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

2814 Fabricarea de articole de robinetarie

2720 Fabricarea de acumulatori si baterii

2391 Fabricarea de produse abrazive

8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2530 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala)

2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

2052 Fabricarea cleiurilor

CAEN eligibil Start Up Nation – ce IMM-uri primesc finanțare

2320 Fabricarea de produse refractare

0240 Activitati de servicii anexe silviculturii

1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului

8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional

2314 Fabricarea fibrelor din sticla

2444 Metalurgia cuprului

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

2434 Trefilarea firelor la rece

7220 Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

5914 Proiectia de filme cinematografice

2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

Ce firme primesc finanțare prin Start Up Nation

0729 Extractia altor minereuri metalifere neferoase

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2319 Fabricarea de sticlarie tehnica

2313 Fabricarea articolelor din sticla

1712 Fabricarea hartiei si cartonului

CAEN eligibil Start Up Nation – coduri CAEN

8551 invatamant in domeniul sportiv si recreational

2017 Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

2431 Tragere la rece a barelor

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1811 Tiparirea ziarelor

2432 Laminare la rece a benzilor inguste

2331 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

9321 Balciuri si parcuri de distractii

2445 Productia altor metale neferoase

6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri

2451 Turnarea fontei

3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

CAEN eligibil Start Up Nation – lista codurilor

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor

1393 Fabricarea de covoare si mochete

2571 Fabricarea produselor de taiat

3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement

2343 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica

2441 Productia metalelor pretioase

2311 Fabricarea sticlei plate

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

8520 Invatamant primar

2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole

1420 Fabricarea articolelor din blana

8531 Invatamant secundar general

8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

0710 Extractia minereurilor feroase

CAEN eligibil Start Up Nation – lista codurilor din program

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala

2452 Turnarea otelului

8541 invatamant superior non- universitar

0891 Extractia mineralelor pentru industria chimica si a îngrasamintelor naturale

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

1711 Fabricarea celulozei

0893 Extractia sarii

9102 Activitati ale muzeelor

2652 Productia de ceasuri

3091 Fabricarea de motociclete

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramica

8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

2365 Fabricarea produselor din azbociment

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

1724 Fabricarea tapetului

9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale

2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor

8542 invatamant superior universitar

Foto: geralt / geralt / pixabay.com

Dacă acest articol despre CAEN eligibil Start Up Nation ți s-a părut util, te-ar putea interesa și:

Agro IMM Invest CAEN-uri eligibile. Lista completă a celor 84 de activități

CAEN eligibil IMM Invest. Lista completă a activităților finanțate

CAEN eligibil Rural Invest. Granturi de până la 2 milioane euro

CAEN eligibil Femeia antreprenor. Lista activităților excluse