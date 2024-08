Cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimul an. TOP 9

Pentru investitorii interesați de Piața Secundară de la Bursa de Valori București este util să știe care sunt cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimul an, acesta putând fi un indicator important pentru eventualele investiții viitoare.

În ultimul an, 9 companii listate pe Piața AeRO de la BVB au depășit un volum de tranzaționare de 10 milioane de acțiuni.

Ce este Piața AeRO de la BVB

Înainte de a detalia care sunt cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimul an vom explica, pe scurt, ce este Piața AeRO (Alternative Exchange in Romania) de la BVB. Numită și Piața Secundară de la BVB, Piața AeRO a fost lansată în anul 2015 și are rolul de a face accesibilă listarea la bursă și pentru companii mai mici (IMM-uri, start-up-uri etc), adică pentru societăți care nu îndeplinesc criteriile cerute pentru listarea pe Piața Reglementată de la BVB.

Diferența de bază este că, pentru a se lista pe Piața Principală, o companie trebuie să aibă o capitalizare bursieră anticipată de cel puțin 1 milion de euro, în vreme ce în cazul companiilor care se listează pe Piața AeRO condiția impusă este să aibă o capitalizare anticipată (sau capitaluri proprii) de minimum 250.000 de euro.

O altă diferență este că societățile ce se listează pe Piața Principală trebuie să aibă un free-float (acțiuni care nu sunt deținute de companie, nici de către investitori strategici) de cel puțin 25%, iar în cazul companiilor de pe Piața AeRO este necesar un free-float mai redus, de 10% (sau să aibă minimum 30 de acționari). Aici poți citi un articol detaliat despre diferențele dintre Piața AeRO și Piața Principală de la BVB.

Cele mai vândute acțiuni de pe Piața AeRO – Grand Hotel Bucharest

1. Grand Hotel Bucharest SA. Cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimul an sunt cele emise de societatea Grand Hotel Bucharest. Astfel, în intervalul 31 iulie 2024 – 2 august 2023, pe Piața AeRO s-au tranzacționat aproape 86,6 milioane de acțiuni emise de compania care deține hotelul de 5 stele cu același nume din centrul Bucureștiului (fostul Intercontinental).

În ultimul an, acțiunile societății ce are o capitalizare bursieră de 211,7 milioane de lei s-au vândul la prețuri cuprinse între 0,20 și 0,25 lei / acțiune.

La data de 31 decembrie 2023, cele mai multe acțiuni (32,9%) erau deținute de Mountbay Limited din Nicosia, Cipru, și de Lion capital SA din Arad (fostul SIF Banat Crișana). Restul erau deținute de The Nova Group Investments Romania SRL din București (15,7%), de Lido (10%), de persoane juridice (6%) și fizice (5,1%).

Cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimul an – Prospecțiuni SA

2. Prospecțiuni SA București. Volumul de tranzacționare din ultimul an a fost de aproape 67,3 milioane de acțiuni. Cel mai mare preț din ultimele 52 de săptămâni a fost de 0,265 lei / acțiuni, iar cel mai scăzut preț la care s-au vândut acțiunile a fost de 0,1285 lei / acțiune.

Compania de prospecțiuni, ce are o capitalizare de piață de 159,4 milioane de lei, este deținută în procent de 55,7% de Tender SA din Timișoara. Restul este deținut de persoane fizice (23,8%), de SIF Muntenia SA din București (11,8%) și de persoane juridice (8,6%).

Potrivit site-ului companiei, Prospecțiuni SA este principalul furnizor de servicii de prospecțiuni geologice și geofizice din România, realizând în special proiecte pentru industria de petrol și gaze naturale.

În mod curent, Prospecțiuni SA oferă servicii de achiziție și de procesare de date geofizice, servicii de investigare geofizică și perforare în gaură de sondă. Compania a efectuat în ultimii ani lucrări atât în România, cât și în Portugalia, Bulgaria, Republica Moldova, Croația, Albania, Siria, Iran, Tadjikistan, Georgia, Myanmar, Senegal sau Maroc.

Cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimul an – DN Agrar Group

3. DN Agrar Group se află pe locul 3 în acest clasament, cu un volum de tranzacționare de peste 45,9 milioane de acțiuni în intervalul 2 august 2023 – 31 iulie 2024.

Prețul maxim la care s-au vândut acțiunile companiei în ultimele 52 de săptămâni a fost de 1,68 de lei, iar cel minim a fost de 0,74 de lei.

Societatea, ce are o capitalizare bursieră de peste 245 de milioane de lei, este deținută în cea mai mare parte de AM Advies BV din Olanda (74%), restul fiind deținut de persoane fizice (22,9%) și juridice (3%).

Potrivit site-ului Bursei de Valori București, DN Agrar Group este cea mai mare fermă zootehnică integrată din România, cu producție de lapte de vacă și producție vegetală. Grupul activează în centrul Transilvaniei, în județele Alba, Sibiu și Hunedoara. Compania înființată în anul 2008 de Jan Gijsbertus de Boer are ca domenii principalele de activitate atât zootehnia, cât și producția agricolă vegetală, prestări de servicii în agricultură, logistică, transport, turism și servicii de consultanță pentru afaceri și management.

Grupul DN Agrar include 15 societăți, dintre care 4 ferme a căror activitate principală o reprezintă creșterea bovinelor de lapte (ferma Prodlact), producția de lapte de vacă (fermele Cut, Lacto Agrar și Apold). DN Agrar Group are peste 250 de angajați, deține peste 7.000 de hectare de teren în proprietate și în arendă și peste 12.000 de capete de vaci de lapte și tineret bovin.

Cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimul an – Aro Palace Brașov

4. Aro-Palace SA Brașov a avut un volum de tranzacționare de 42,5 milioane de acțiuni în ultimul an. Prețul maxim la care s-au vândut acțiunile societății în ultimele 52 de săptămâni a fost de 0,56 lei / acțiune, iar cel minim de 0,3 lei.

Compania ce deține hotelul de 5 stele Aro Palace din Brașov are o capitalizare bursieră de aproape 134 de milioane de lei. Societatea este deținută în cea mai mare parte (85,74%) de Transilvania Investments Alliance SA din Brașov. Restul este deținut de S. Winners First SRL din Cluj-Napoca (10,25%), de persoane fizice (3,9%) și juridice (0,09%).

Cele mai tranzacționate acțiuni de pe Piața Secundară – Tușnad SA Băile Tușnad

5. Tușnad SA Băile Tușnad se află pe locul 5 în acest clasament cu cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimul an, cu un volum de tranzaționare de circa 31,8 milioane de acțiuni. În ultimele 12 luni, acțiunile societății ce deține Hotelul Tușnad din stațiunea cu același nume s-au tranzacționat la prețuri cuprinse între 0,054 lei / acțiune (prețul minim din ultimele 52 de săptămâni) și 0,0865 lei / acțiune (prețul maxim).

Societatea, ce are o capitalizare de piață de 23,5 milioane de lei, este deținută în procent de 82,88% de Transilvania Investments Alliance SA din Brașov, restul fiind deținut de persoane juridice (9,4%) și fizice (7,7%).

Cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimul an – listă

6. Transilvania leasing și credit IFN SA Brașov. Volum de tranzacționare: 22,5 milioane de acțiuni

7. IHUNT Technology Import-Export SA. Volum: 20,4 milioane de acțiuni

8. Holde Agri Invest SA. Volum: 17,5 milioane de acțiuni

9. Agroland Business Systems SA. Volum: 13,3 milioane de acțiuni

Foto: sergeitokmakov / canva / pixabay.com

