Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni. TOP 11

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni pot fi un indiciu pentru investitori atunci când analizează piața de capital și se gândesc în ce titluri să investească. Cele mai căutate acțiuni de pe piață pot reprezenta o variantă foarte atractivă de investiții.

În perioada 2 februarie 2024 – 2 august 2024, 11 companii listate pe Piața Principală de la Bursa de Valori București au avut volume de tranzacționare care au depășit pragul de 50 de milioane de acțiuni.

Cele mai vândute acțiuni de la Bursa de Valori București

1. OMV Petrom. Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni pe Piața Principală (Reglementată) de la Bursa de Valori București au fost cele emise de compania cu capital austriac OMV Petrom. În intervalul 2 februarie 2024 – 2 august 2024, la Bursa de Valori București s-au tranzacționat aproape 1,5 miliarde de acțiuni emise de OMV Petrom.

În iunie 2023, producătorul de petrol și gaze naturale, care este activ de-a lungul întregului lanț al energiei, a anunțat decizia finală de investiție în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, de unde compania urmează să extragă, alături de Romgaz, circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale.

În ultimele 6 luni, prețurile la care s-au vândut acțiunile OMV Petrom au oscilat între 0,5 și 0,8 lei / acțiune.

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul BVB, 51,16% din acțiunile OMV Petrom sunt deținute de compania austriacă OMV, 24,64% de persoane juridice, 20,70% de statul român prin Ministerul Energiei, iar 3,50% de diferite persoane fizice.

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni – OMV Petrom

Cu o capitalizare bursieră de aproape 49 de miliarde de lei, OMV Petrom este cel mai mare producator integrat de energie din Europa de Sud-Est. Compania este activă în sectoare precum: explorare și producție de țiței și gaze naturale, rafinare și distribuție de carburanți, generare de energie electrică sau comercializare de gaze naturale și energie electrică.

În anul 2023, OMV Petrom a avut o cifră de afaceri netă de 33,8 miliarde de lei, arată datele de la Ministerul Finanțelor. În același an, compania a avut un profit net de 3,9 miliarde de lei și în jur de 7.200 de angajați.

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni – Fondul Proprietatea

2. Fondul Proprietatea. În ultimele 6 luni, la Bursa de Valori București s-au tranzacționat peste 869 de milioane de acțiuni ale fondului alternativ de investiții, înființat în anul 2005 pentru a-i despăgubi pe românii expropriați abuziv de regimul comunist.

În intervalul 2 februarie 2024 – 2 august 2024, acțiunile emise de fondul cu o capitalizare bursieră de circa 2,4 miliarde de lei s-au tranzacționat la prețuri cuprinse aproximativ între 0,37 – 0,53 lei / acțiune.

În ceea ce privește structura acționariatului fondului, 37,3% din acțiunile emise sunt deținute de Fondul Proprietatea SA (societate pe acțiuni), 36% de persoane juridice, iar 26,7% de persoane fizice.

Cele mai tranzacționate acțiuni de la Bursa de Valori București – One United Properties

3. One United Properties. Acțiunile emise de dezvoltatorul imobiliar se numără printre cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni. Astfel, în perioada 2 februarie 2024 – 2 august 2024, la Bursa de Valori București s-au tranzacționat aproape 520 de milioane de acțiuni emise de One United Properties.

În ultimele 6 luni, prețul la care s-au tranzacționat acțiunile a variat între 0,85 și 1 leu / acțiune.

Conform datelor disponibile pe site-ul BVB, 25,20% din acțiunile emise de One United Properties sunt deținute de persoane fizice, 25,02% de persoane juridice, 24,88% de Vinci Ver holding SRL și 24,88% de OA Liviu holding Invest SRL.

One United Properties are o capitalizare de piață de 3,27 de miliarde de lei și este unul dintre cei mai mari dezvoltatori de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte din București. Printre proiectele dezvoltate de compania fondată de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu se numără proiectul rezidențial One Peninsula, proiectul de înălțime mare One Verdi Park și proiectele mixte One Floreasca City și One Cotroceni Park.

În anul 2023, One United Properties a avut venituri totale de peste 170,7 milioane de lei și un profit net de 149,5 milioane de lei.

Foto: geralt / pixabay.com

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni – TeraPlast

4. TeraPlast. În ultimele 6 luni, la Bursa de Valori București s-au tranzacționat peste 110 milioane de acțiuni emise de producătorul de materiale de construcții din plastic. În intervalul de timp respectiv, prețul acțiunilor a variat între 0,52 și 0,62 lei.

Compania are o capitalizare de piață de aproximativ 1,18 miliarde de lei, iar cele mai multe acțiuni (46,83%) sunt deținute de omul de afaceri Dorel Goia. Restul acțiunilor sunt deținute de persoane juridice (22,57%), persoane fizice (18,59%) și de Fondul de Pensii Administrat Privat NN (12%).

TeraPlast face parte din Grupul TeraPlast, din care fac parte și societățile TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast (Republica Moldova) și Somplast.

În anul 2023, TeraPlast a avut o cifră de afaceri de circa 572 de milioane de lei, un profit net de aproape 25,5 milioane de lei și peste 500 de angajați.

Cele mai tranzacționate acțiuni pe bursă – AROBS Transilvania Solftware

5. AROBS Transilvania Software este ultima companie din acest clasament cu cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni care a depășit un volum de tranzacționare de 100 de milioane de acțiuni. Astfel, în intervalul 2 februarie 2024 – 2 august 2024, la Bursa de Valori București s-au tranzacționat 107,5 milioane de acțiuni emise de societate.

Prețul pentru o acțiune a oscilat între 0,85 și 0,99 lei. Compania are o capitalizare bursieră de 959,8 milioane de lei, iar cea mai mare parte a acțiunilor (50,63%) e deținută de fondatorul Voicu Oprean, care este și CEO al companiei. Restul este deținut de persoane juridice (32,35%) și persoane fizice (17%).

Potrivit informațiilor de pe site-ul BVB, AROBS Transilvania Software furnizează servicii și solutii software pentru diverse industrii, având aproximativ 70 de parteneri din cadrul diviziei Software Services din Europa și America.

Peste 11.000 de clienți din Europa și Asia folosesc produsele software ale companiei, AROBS fiind prezentă în 11 locații din Romania și 9 din străinătate.

În anul 2023, compania a avut o cifră de afaceri de 266,7 milioane de lei, un profit net de peste 46 de milioane de lei și circa 670 de angajați.

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni – listă

6. Transilvania Investments Alliance SA, 94,5 milioane de acțiuni tranzacționate

7. Aquila Part Prod Com, 78 de milioane de acțiuni

8. Condmag SA, 77,3 milioane de acțiuni

9. Impact Developer & Contractor SA, 73,2 milioane de acțiuni

10. Banca Transilvania SA, 68,9 milioane de acțiuni

11. SSIF BRK Financial Group SA, 64,6 milioane de acțiuni

Foto: geralt / geralt / pixabay.com

Dacă acest articol despre cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimul an. TOP 12 companii

Tezaur vs Fidelis – diferențele dintre cele 2 tipuri de titluri de stat

Companii cu capital de stat din România. 9 societăți listate la BVB

Aplicații AI pentru gestionarea banilor. 5 instrumente utile

Ce înseamnă day trading. Listă cu strategii, riscuri și avantaje