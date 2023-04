Ce sunt contractele forward. Diferența față de contractele futures

Dacă ești interesat de tranzacționarea de instrumente derivate pe piețele de capital este indicat să știi ce sunt contractele forward.

Ce sunt instrumentele financiare derivate

Pentru a înțelege ce sunt contractele forward trebuie să explicăm pe scurt și ce sunt instrumentele financiare derivate.

Un instrument financiar derivat este un titlu de valoare al cărui preț derivă dintr-un activ suport. Acest activ suport poate consta în: acțiuni, obligațiuni, aur, valute, mărfuri precum cereale, gaze naturale sau petrol, indici bursieri, rata dobânzilor, criptomonede.

Fluctuațiile de preț ale activului suport determină creșterea sau scăderea valorii instrumentelor financiare derivate. Aici găsești un articol mai detaliat despre ce sunt instrumentele financiare derivate.

Contract forward – definiție

Să revenim acum la ce sunt contractele forward. Un contract forward este un contract personalizat între două părți prin care acestea convin să vândă / cumpere un activ la un preț stabilit (fixat) la o dată viitoare, se arată într-un ghid realizat de investopedia.com. Mărfurile comercializate prin intermediul acestor contracte pot fi cereale, metale prețioase, gaze ntaurale, petrol sau chiar păsări de curte.

După cum vom afla în continuare, un contract forward poate fi folosit pentru a proteja o investiție (hedging) sau pentru a specula cu privire la evoluția pieței. Sursa citată mai notează că, deoarece contracele forward sunt nestandardizate, ele sunt potrivite în special pentru hedging.

Ce sunt contractele futures

Înțelegem mai bine ce sunt contractele forward dacă explicăm și ce sunt contractele futures. În esență, un contract futures stabilește aceleași condiții: vânzarea / cumpărarea unui activ la o dată anume din viitor, cu un preț specificat. Însă, contractele forward sunt standardizate (au un format fix) pentru a putea fi tranzacționate pe bursele de valori.

În schimb, contractele forward nu se tranzacționează la bursă, ci doar OTC (over-the-counter), adică direct între cele două părți, fără supravegherea unei burse. Ele pot fi achiziționate printr-un intermediar (broker).

Ce sunt contractele forward și ce obligații impun

De asemenea, spre deosebire de un contract de opțiuni, un contract forward reprezintă o obligație pentru ambele părți: vânzătorul și cumpărătorul sunt obligați ca la data stabilită în contract să vândă / cumpere activul respectiv la prețul fixat în momentul încheierii contractului.

Revenind la diferența dintre contractele forward și cele futures, cumpărătorul și vânzătorul pot personaliza termenii și procesul de decontare (plată) în cazul unui contract forward. După cum arată ghidul investopedia.com, contractele forward pot fi adaptate la o anumită marfă, sumă și dată de livrare.

Prin însăși natura lor, contractele forward facilitează personalizarea termenilor, însă pe de altă parte absența unei entități care să le supravegheze (precum bursa) duce la un grad mai mare de risc de neplată.

Ce sunt contractele forward și ce riscuri prezintă

În cazul contractelor futures există Casa de Compensare București (CCB), care realizează operațiunile de înregistrare, garantare, compensare și decontare a tranzacțiilor încheiate pe Piața Derivatelor administrată de Bursa de Valori București. În calitate de contraparte centrală, CCB garantează îndeplinirea obligațiilor financiare ale participanților, se arată în documentul „Compensarea-decontarea contractelor futures tranzacționate la BVB”.

CCB administrează riscul de default al membrilor compensatori prin impunerea mai multor niveluri de protecție (BVB este acționarul majoritar al CCB).

Însă tranzacțiile cu contracte forward nu sunt supravegheate de o astfel de entitate financiară. Așadar, contractele forward implică un grad mai mare de risc de contrapartidă pentru ambele părți, în sensul că există un risc mai mare de a înregistra pierderi din cauza faptului că cealaltă parte din tranzacție nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contract.

Ce sunt contractele forward și ce rol au

Contractele forward pot fi folosite, de exemplu, de producătorii și de utilizatorii de produse agricole pentru a se proteja de modificările de preț ale mărfurilor.

Să analizăm un exemplu oferit de investopedia.com pentru a înțelege în detaliu ce sunt contractele forward. Să presupunem că un producător de soia are o producție abundentă în acest an și se teme că prețul mărfii va scădea în viitorul apropiat. Pentru a se proteja împotriva acestui risc, producătorul negociază un contract cu un cumpărător care implică vânzarea a 3 milioane de obroace (1 obroc are 27 de kilograme) la prețul de 6,5 dolari / obroc peste 6 luni.

La data expirării contractului, prețul boabelor de soia poate să fie mai mic decât cel negociat, de pildă 5 dolari / obrocul. În acest caz, marfa se vinde la prețul stabilit în contract, peste prețul spot (de piață) din acest moment. Rezultă că producătorul a intuit bine evoluția pieței și s-a protejat în fața riscului de scădere a prețului boabelor de soia.

Este posibil însă și ca prețul peste 6 luni să fie mai mare decât prețul convenit, de pildă 7 dolari / obroc. Și în acest caz marfa să plătește la prețul negociat, chiar dacă producătorul ar fi profitat de prețul mai mare de pe piață.

Foto: geralt / mohamed_hassan / pixabay.com

