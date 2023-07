Ce înseamnă spread la bursă. Diferența dintre prețul bid și ask

Dacă ești interesat de a tranzacționa pe piața de capital, probabil că ai întâlnit de multe ori termenul „spread”. Din acest ghid vei afla ce înseamnă spread la bursă.

În finanțe, spread poate avea mai multe semnificații. În general, el se referă la diferența sau la decalajul care există între două prețuri, rate sau randamente.

Ce înseamnă bid și ask

În ceea ce privește tranzacționarea la bursă, cel mai adesea spread se referă la diferența dintre prețul ask și bid al unui titlu de capital sau al unui activ (ca de exemplu o acțiune, o obligațiune sau o marfă), se arată într-un ghid realizat de publicația investopedia.com. În acest context, spread-ul mai este numit și „spread bid-ask”.

Pe scurt, putem spune că spread-ul bid-ask este diferența dintre cel mai mare preț pe care un cumpărător este dispus să îl plătească pentru un activ și cel mai scăzut preț pe care un vânzător este dispus să îl accepte.

Ce este prețul ask

Înțelegem mai bine ce înseamnă spread la bursă dacă știm care sunt definițiile pentru prețul ask și prețul bid.

Prețul ask , numit și „preț cerut”, este cel mai mic preț pe care vânzătorul unui titlu de capital este dispus să îl accepte pentru acea valoare mobiliară, potrivit Wikipedia.org.

Ce este prețul bid

În schimb, prețul bid, numit și „preț oferit”, este cel mai mare preț pe care un cumpărător (adică ofertantul, licitantul) este dispus să-l plătească pentru un anumit titlu de valoare.

Așadar, în contextul tranzacționării la bursă, spreadul constă în diferența dintre prețul prețul ask și prețul bid pentru o acțiune, un contract futures, o marfă etc.

Cu alte cuvinte, spread-ul bid-ask reprezintă suma cu care prețul ask (prețul cerut de vânzător) depășește prețul bid (prețul licitat) de cumpărător.

O persoană care vrea să vândă un titlu de capital va primi prețul bid (ofertat de cumpărător), în vreme ce o persoană care vrea să cumpere va plăti prețul ask (prețul cerut de vânzător).

Ce înseamnă spread la bursă – cine sunt creatorii de piață

În contextul discuției despre ce înseamnă spread la bursă trebuie menționat că prețul unui titlu de capital reprezintă percepția pe care o are piața cu privire la valoarea instrumentului financiar respectiv la un moment dat.

Pe piața de capital există aceste prețuri – bid și ask – deoarece orice tranzacție de piață include 2 actori principali: traderul (investitorul) și creatorul de piață. Mulți dintre creatorii de piață sunt angajați ai companiilor de brokeraj. Ei vând valori mobiliare la un anumit preț (prețul ask) și totodată licitează pentru a cumpăra titluri de valoare la un anumit preț (prețul bid). Când un investitor inițiază o tranzacție, el va accepta unul dintre aceste prețuri în funcție de ce intenționează să facă: să cumpere titlul de capital (la prețul ask) sau să-l vândă (la prețul bid), se mai arată în ghidul investopedia.com.

Foto: Pexels / pixabay.com

Ce înseamnă spread la bursă – legătura cu lichiditatea pieței

Potrivit sursei citate, spread-ul bid-ask poate fi considerat o măsură a cererii și ofertei pentru un anumit activ. Se poate spune că bid-ul reprezintă cererea pentru un activ, iar ask-ul reprezintă oferta, așa că atunci când cele două prețuri se modifică, acest fapt poate reflecta o schimbare a cererii și a ofertei.

Totodată, spread-ul bid-ask este o măsură a lichidității pieței. Anumite piețe sunt mai lichide decât altele, iar acest lucru se reflectă în spread-urile lor mici.

De pildă, valutele sunt considerate cele mai lichide active din lume, iar spread-ul bid-ask pe piața valutară este unul dintre cele mai mici.

Ce înseamnă spread la bursă – exemplu

Înțelegem mai bine ce înseamnă spread la bursă dintr-un exemplu oferit de investopedia.com. Dacă prețul bid pentru o acțiune este de 19 dolari, iar prețul ask pentru aceeași acțiune este 20 de dolari, atunci spread-ul bid-ask pentru acțiunea respectivă este 1 dolar.

Spread-ul bid-ask poate fi exprimat și în procente. De regulă, el este calculat ca procent din cel mai mic preț ask. În exemplul de mai sus, spread-ul bid-ask exprimat în procent este 5% ($1 / $20 x 100).

Acest spread s-ar închide dacă un potențial cumpărător s-ar oferi să cumpere acțiunile la un preț mai mare sau dacă un potențial vânzător s-ar oferi să vândă acțiunile respective la un preț mai mic.

În mod tipic, un activ cu un spread mic va avea o cerere ridicată, în vreme ce activele cu spread-uri mari pot avea un volum redus al cererii. Cu cât piața este mai lichidă, cu atât spread-ul va fi mai mic. Acțiunile unor companii frecvent tranzacționate, precum Google, Apple sau Microsoft, vor avea un spread bid-ask mic.

Foto: geralt / Pexels / pixabay.com

