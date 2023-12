Comisarul Adina Vălean: Trenurile trebuie să circule în România cu 160 km/h până în 2030; este obligaţie pan-europeană

Trenurile vor trebui să circule în România cu 160 km/h până în 2030, aceasta fiind obligaţie pan-europeană, a declarat vineri comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean.

Reamintim că anul trecut CFR SA a raportat o viteză medie de 44,83 km.h în cazul CFR Călători și de 15,63 de km/h la CFR Marfă, pentru a înțelege cât de mult are de investit și de recuperat România, pentru a atinge țintele aferente anului 2030.

„Uniunea Europeană are un plan foarte clar privind infrastructura de transport. Asta poartă denumirea de reţeaua transport europeană – TEN-T network. Acest plan conţine hărţi exacte pentru toate statele membre privind infrastructura de transport rutier, feroviar, pentru toate statele membre agreate desigur cu ţările respective, cu obligaţii şi oportunităţi, în sensul în care obligaţiile înseamnă construirea acestor infrastructuri la anumite standarde, inclusiv de inovare, adică introducerea sistemelor inteligente de transport atât pentru calea ferată, cât şi pentru rutier, standarde legate de utilizarea acestei reţele. Pentru că este vorba de cale ferată, de exemplu, toată reţeaua de cale ferată europeană care este principală are standarde de viteză, de exemplu, de 160 de km/oră. Ne uităm la harta de infrastructură a României în această reţea şi vedem care sunt liniile de cale ferată care trebuie să aibă 160 km/oră. Până când? Până în 2030, o altă obligaţie pan-europeană. Reţeaua esenţială trebuie să fie definitivată până în 2030″, a menţionat Adina Vălean, la evenimentul „Innovation in EU Transport Policies”.

Reţeaua esenţială secundară sau extinsă are termen de realizare în 2040 şi reţeaua extinsă, care acoperă restul infrastructurii cu termen de realizare în 2050, a mai explicat comisarul european Adina Vălean:

„Toate acestea au standarde, dar au şi oportunităţi, în sensul în care există finanţare pentru toate aceste oferte. Proiectele au guvernanţă comună, în sensul în care vrei să aplici pentru fondurile de coeziune regională ş.a.m.d. cu un anumit grad de cofinanţare, pentru fondurile de mecanism de interconectare european, când vrei să aplici pentru fondurile din PNRR, de asemenea, proiecte clar definite. Deci, practic, ştim ce avem de făcut, ştim până când, ştim la câte standarde – şi în cazul României ştim că sunt aproximativ 12 miliarde de euro fonduri europene co-finanţare pentru diverse proiecte din această infrastructură cu diverse termene de absorbţie în acest exerciţiu financiar”, a mai spus comisarul european pentru Transporturi.

Anul trecut, CFR SA a raportat o viteză medie de 44,83 km.h în cazul CFR Călători și de 15,63 de km/h la CFR Marfă.

O parte din această viteză provine din restricțiile impuse din cuza stării infrastructurii, a liniilor de cale ferată. Din 2010 și până în 2022, compania a reușit să reducă numărul mediu al acestor restricții de la aproximativ 500 la circa 400.

Astfel, totalul de restricții de viteza la 31.12.2022 era de 378 cu o lungime totala de 599,780 km, dintre care 198 de restricții pe o lungime de 399,008 km au fost restricții fără acoperire și 180 de restricții pe o lungime de 200,772 km erau restricții cu acoperire.

Fondurile pentru investiții sunt atât de subdimensionate, încât nu reușesc decât să asigure funcționarea, în aceste condiții depășite de câteva decenii în celelalte state UE, a sistemului feroviar din România.

„În raport cu necesarul rezultat în urma recensămintelor și față de starea actuală a infrastructurii feroviare

publice, sumele alocate de la bugetul de stat, sunt la limita de asigurare a stării de funcționare a

infrastructurii feroviare publice, iar Direcția Linii prin utilizarea sumelor alocate a încercat să mențină o

stare de funcționare corespunzătoare cu caracter general și să mențină o viteză medie tehnică a rețelei

feroviare cel puțin la aceeași valoare din anul anterior. S-a urmărit totodată ca prin activitatea desfășurată,

să nu producă perturbații și să asigure pe cât posibil regularitatea circulației trenurilor”, conform CFR SA.

Chiar dacă nu ar exista aceste restricții, viteza nu ar crește spectaculos, întrucât viteza medie tehnică de circulație pe rețeaua CFR la 31.12.2022 era 70,08 km/h. În utlimii ani au fost semnate mai multe contracte ce vor crește viteza posibilă, pe anumite porțiuni, până la 160 de km/h.

