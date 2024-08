TOP 10 companii BVB. În acest articol vom detalia care sunt companiile listate pe Piața Reglementată (numită și Piața Principală) de la Bursa de Valori București ce au cele mai mari capitalizări de piață.

La data de 6 august 2024, 10 companii de la BVB aveau capitalizări bursiere ce depășeau pragul de 4 miliarde de lei.

TOP 10 companii BVB – clasament

1. Erste Group Bank AG este compania cu cea mai mare capitalizare bursieră pe Piața Principală de la BVB. La data de 6 august, compania avea o capitalizare de piață de peste 91,8 miliarde de lei (adică aproximativ 18,4 miliarde de euro).

În ultimul an, acțiunile Erste Group Bank AG, care se tranzacționează sub simbolul bursier EBS, au variat între 157 (prețul minim) și 241 de lei (prețul maxim).

Erste Group Bank AG, grup din care face parte și Banca Comercială Română (BCR), este un furnizor austriac de servicii financiare (banking, servicii de brokeraj etc). Este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală și de Est, deservind peste 16 milioane de clienți prin intermediul a peste 2.000 de sucursale deschise în 7 țări, potrivit Wikipedia.org.

Cele mai mari companii de la BVB

2. Hidroelectrica SA este află pe locul 2 în acest top 10 companii BVB în funcție de capitalizarea bursieră, având o capitalizare de piață de 53,9 miliarde de lei (circa 10,8 miliarde de euro). În ultimul an, acțiunile producătorului de energie s-au tranzacționat la prețuri cuprinse între 107 și 137 de lei.

În ceea ce privește structura acționariatului, compania care se tranzacționează sub simbolul H2O este deținută în procent de 80% de statul român prin Ministerul Energiei, restul fiind deținut de persoane juridice (16,8%) și fizice (3,1%).

3. OMV Petrom, care se tranzacționează sub simbolul bursier SNP, avea la data de 6 august o capitalizare de piață de 47 de miliarde de lei (circa 9,5 miliarde de euro). În ultimul an, acțiunile companiei cu capital majoritar austriac s-au tranzacționat la prețuri cuprinse între 0,50 (prețul minim) și 0,79 (prețul maxim).

Compania este deținută în procent de 51,1% de compania austriacă OMV, iar statul român prin Ministerul Energiei deține 20,7%. Persoanele juridice au 24,6% din OMV Petrom, iar cele fizice dețin 3,5% din acțiuni.

TOP 10 companii BVB de pe Piața Reglementată

4. Banca Transilvania, tranzacționată sub simbolul bursier TLV, are o capitalizare de piață de peste 25 miliarde de lei la BVB (circa 5 miliarde de euro). În ultimele 12 luni, cel mai mic preț la care s-au tranzacționat acțiunile companiei a fost de 16,8 lei / acțiune, iar cel mai mare de 29,7 lei / acțiune.

Potrivit datelor de pe site-ul BVB, 74,9% din acțiunile Băncii Transilvania sunt deținute de diverse persoane juridice, iar 25,1% de persoane fizice.

5. Romgaz, companie cu capital majoritar de stat ce se tranzacționează la BVB sub simbolul SNG, avea la data de 6 august 2024 o capitalizare bursieră de 21,9 miliarde de lei (4,4 miliarde de euro). În ultimul an, prețurile la care s-au vândut acțiunile producătorului de gaze naturale au oscilat între 3,8 și 6,3 lei pentru o acțiune.

Cea mai mare parte a acțiunilor emise de Romgaz (70%) se află în posesia statului român (prin intermediul Ministerului Energiei). Persoanele juridice dețin 24,7% din acțiuni, iar cele fizice 5,2%.

TOP 10 companii BVB de pe Piața Principală

6. BRD Groupe Societe Generale, ce se tranzacționează sub simbolul bursier BRD, are o capitalizarea de piață de 14,7 miliarde de lei (circa 2,9 miliarde de euro). Prețul minim la care s-au tranzacționat acțiunile companiei în ultimul an a fost de 13,5 lei / acțiune, iar cel maxim de 22,8 lei / acțiune.

În ceea ce privește acționariatul companiei, 60,2% din acțiuni sunt deținute de Societe Generale din Paris, Franța, iar restul de persoane juridice (aproape 33,9%) și fizice (5,9%).

Cele mai mari corporații de la BVB

7. Nuclearelectrica este o altă mare companie cu capital majoritar de stat ce ocupă o poziție în acest top 10 companii BVB. La data de 6 august, compania ce se tranzacționează sub simbolul SNN avea o capitalizare de piață de 13,6 miliarde de lei (2,7 miliarde de euro).

Pe perioada ultimelor 52 de săptămâni, prețul minim la care s-au vândut acțiunile producătorului de energie electrică a fost de 43,9 lei / acțiune, iar cel maxim de 52,4 lei / acțiune. Acționar majoritar al Nuclearelectrica este statul român prin Ministerul Energiei, acesta având 82,5% din acțiuni. Persoanele juridice dețin 12,7%, iar cele fizice 4,7%.

TOP 10 companii BVB în funcție de capitalizarea de piață

8. Digi Communications NV, ce se tranzacționează sub simbolul bursier DIGI, are o capitalizare de piață de peste 5,9 miliarde de lei (circa 1,2 miliarde de euro). În ultimul an, acțiunile companiei s-au tranzacționat la prețuri care au variat între 34 și 70 de lei.

În privința structurii acționariatului, circa 66,8% din acțiuni sunt deținute de persoane juridice, 17,6% sunt deținute de Fondul de Pensii Administrat Privat NN și 15,6% de persoane fizice.

9. Societatea Energetică Electrica SA, ce se tranzacționează sub simbolul bursier EL, avea la data de 6 august o capitalizare bursieră de 5,2 miliarde de lei (1 miliard de lei). Acțiunile emise de compania de electricitate s-au tranzacționat în ultimul an la prețuri cuprinse între 8,1 și 16,3 lei / acțiune.

Statul român prin Ministerul Energiei deține aproape 50% din acțiunile Electrica SA, iar restul sunt deținute de persoane juridice (45,6%) și fizice (4,5%).

TOP 10 companii BVB – cele mai mari societăți listate la bursă

10. Transgaz, ce se tranzacționează sub simbolul bursier TGN la Bursa de Valori București, avea la data de 6 august 2024 o capitalizare de piață de aproape 4,4 miliarde de lei (878 de milioane de euro). În ultimele 12 luni, acțiunile transportatorului de gaze naturale s-au tranzacționat la prețuri cuprinse între 16 și 25,6 lei / acțiune.

Transgaz este deținut în procent de 58,5% de statul român prin Secretariatul General al Guvernului, persoanele juridice dețin 31,3%, iar cele fizice 10,2%.

