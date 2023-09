Titluri de stat dobândă. 7 exemple de calcul – Tezaur și Fidelis

Titluri de stat dobândă. Dacă ești interesat să investești în titluri de stat, atunci este foarte important să înțelegi cum se calculează dobânda pe care o vei primi pentru ele.

Ce sunt titlurile de stat

Înainte de a detalia aspectele legate de dobândă vom explica, pe scurt, ce sunt titlurile de stat.

Titlurile de stat sunt instrumente financiare care atestă datoria publică, constituind împrumuturile statului pe diferite termene (scurt, mediu sau lung), în monedă națională sau în valută, fiind purtătoare sau nu de dobândă, se arată într-un ghid realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prin intermediul acestor instrumente financiare, statul contractează un împrumut pentru finanțarea diferitelor proiecte proprii, a deficitului bugetului de stat, a datoriei publice, pentru susținerea balanței de plăți sau pentru consolidarea rezervei valutare.

Titluri de stat Tezaur sau Fidelis

În România există două tipuri principale de titluri de stat dedicate populației: Tezaur și Fidelis. Titlurile de stat Tezaur sunt doar în lei, în vreme ce Fidelis sunt în lei sau în euro. O altă diferență dintre cele două tipuri de titluri de stat este valoarea nominală a acestora: în vreme ce un titlu Tezaur are o valoare nominală de 1 leu, cele Fidelis au valoarea nominală de 100 de RON sau de 100 de euro.

Titluri de stat dobândă – Tezaur

Cea mai recentă emisiune de titluri de stat Tezaur a avut loc în perioada august – septembrie 2023. Ministerul Finanțelor a lansat următoarele emisiuni de titluri de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur:

1. Titluri de stat cu maturitate de 1 an, cu data scadenței la 19.09.2024, cu rată anuală a dobânzii de 6,30%

2. Titluri de stat cu maturitate de 3 ani, cu data scadenței la 19.09.2026, cu rată anuală a dobânzii de 7,20%

Să folosim câteva exemple pentru a înțelege mai bine ce dobândă ar obține un investitor care ar cumpăra titluri de stat Tezaur. Dacă acesta ar investi 5.000 de lei în titluri de stat Tezaur cu maturitate de 1 an înseamnă că el ar cumpăra 5.000 de titluri de stat, iar după un an, adică la scadență în acest caz, ar avea dreptul de a primi o dobândă de 6,30%, adică de 315 lei.

Titluri de stat dobândă – exemplu

Mai trebuie menționat că, în acest moment, veniturile sub formă de dobânzi obținute din titlurile de stat nu se impozitează în România, însă Guvernul intenționează să introducă un impozit de 10% asupra acestora.

Dacă investitorul ar investi suma de 5.000 de lei în titluri de stat Tezaur cu maturitate de 3 ani, el ar primi o dobândă mai mare. În fiecare an, el ar primi o dobândă de 360 de lei. Așadar, în 3 ani ar lua o dobândă de 1.080 de lei.

În ambele cazuri, investitorul primește la scadență și principalul (capitalul investit în titlurile de stat respective, adică 5.000 de lei în exemplul nostru).

Titluri de stat dobândă – Fidelis

În ceea ce privește titlurile de stat Fidelis, cea mai recentă emisiune de titluri de stat în lei și în euro a avut loc în iulie 2023. Au fost lansate următoarele titluri de stat Fidelis:

3. titluri de stat de 100 de lei, cu maturitate de 1 an, cu data scadenței 2 august 2024, cu rata anuală a dobânzii de 6,30%

Dacă o persoană ar investi 5.000 de lei în astfel de titluri de stat, înseamnă că aceasta ar cumpăra 50 de titluri de stat. După un an, când și-ar primi înapoi și capitalul investit, ar primi o dobândă de 315 lei. Cu alte cuvinte, dobânda oferită pentru titluri de stat Fidelis cu maturitate de 1 an este aceeași precum cea oferită pentru titluri de stat Tezaur cu maturitate de 1 an.

4. titluri de stat de 100 de lei, cu maturitate de 1 an, cu data scadenței 2 august 2024, cu rata anuală a dobânzii de 7,30% (emisiune dedicată doar donatorilor de sânge; pentru mai multe informații despre titlurile de stat disponibile pentru donatorii de sânge poți citi acest articol)

Prin urmare, donatorii de sânge beneficiază de o dobândă mai avantajoasă la titluri de stat Fidelis cu maturitate de 1 an, dobânda primită de aceștia după un an fiind de 365 de lei pentru o investiție inițială de 5.000 de lei în 50 de titluri de stat Fidelis.

Titluri de stat dobândă – exemplu de calcul

5. Titluri de stat de 100 de lei, cu maturitate de 3 ani, cu data scadenței 2 august 2026, cu rata anuală a dobânzii de 7,20%

Mai avantajoase sunt titlurile de stat cu maturitate mai mare. Astfel, dacă un investitor ar cumpăra 50 de titluri de stat Fidelis cu maturitate de 3 ani, el ar primi o dobândă de 360 de lei pe an. La finalul celui de-al doilea an ar primi din nou 360 de lei, iar la scadență ar primi încă 360 de lei (dobânda aferentă ultimului an).

Așadar, el ar obține, în total 1.080 de lei din dobânzi, cât ar obține și dacă ar investi banii în titluri de stat Tezaur cu maturitate de 3 ani. Avantajul titlurilor de stat Fidelis este că ele pot fi tranzacționate la Bursa de Valori București. Prin urmare, un investitor care nu vrea să aștepte până la scadență le poate vinde pentru a obține mai devreme un profit, un situația în care titlurile de stat respective au un preț bun.

Titluri de stat dobândă – titluri Fidelis în euro

6. titluri de stat de 100 de euro, cu maturitate de 1 an, cu data scadenței 2 august 2024, cu rata anuală a dobânzii de 3,85%

Dacă un investitor cumpără 10 titluri de stat Fidelis în euro, cu maturitate de 1 an, înseamnă că el investește practic 1.000 de euro în acele titluri (1.000 de euro este și pragul minim de subscriere în cazul titlurilor de stat în euro). După un an, el va obține o dobândă de 38,5 euro.

7. titluri de stat de 100 de euro, cu maturitate de 5 ani, cu data scadenței 2 august 2028, cu rata anuală a dobânzii de 5,45%

În cazul în care persoana investește 1.000 de euro în titluri de stat Fidelis cu maturitate de 5 ani, câștigul va fi mai mare. Astfel, în fiecare an investitorul va primi 54,5 euro dobândă. În 5 ani, el va obține o dobândă totală de 272,5 euro.

Așadar, pentru aceeași sumă investită (5.000 de lei sau echivalentul în euro – 1.000 €), investitorul va obține câștiguri mai mari sau mai mici. Cea mai mare dobândă o va obține dacă va investi în titluri de stat cu maturitate de 5 ani, însă trebuie să ia în calcul faptul că va avea de așteptat o perioadă mai lungă de timp pentru a-și primi înapoi capitalul investit.

