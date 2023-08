Titluri de stat pentru donatori de sânge. Dobândă, maturitate, prag

Începând din anul 2023, Ministerul Finanțelor a lansat titluri de stat pentru donatori de sânge. Astfel, cei care donează sânge beneficiază de cea mai mare dobândă la titlurile de stat Fidelis denominate în lei.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis denominat în RON este de 100 de lei.

Emisiuni de titluri de stat pentru donatori

Prima emisiune de titluri de stat dedicată donatorilor de sânge a fost lansată de Ministerul Finanțelor în primăvara anului 2023, mai exact în perioada 27 martie – 10 aprilie. Emisiunea de titluri de stat pentru donatori de sânge a constat în titluri Fidelis denominate în lei, cu scadența la 1 an.

Acest fapt înseamnă că maturitatea titlurilor de stat respective este de 1 an. După 12 luni, deținătorul unui astfel de titlu primește valoarea nominală a titlului, precum și o dobândă (numită cupon).

La acea dată, Ministerul Finanțelor a anunțat că se alătură campaniei „România are sânge de rocker”, inițiată de Morning Glory, Rock FM, cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguină București.

Titluri de stat pentru donatori de sânge – beneficii

Donatorii de sânge au beneficiat de anumite avantaje față de restul populației.

În primul rând, dobânda oferită acestora în cazul titlurilor de stat Fidelis denominate în lei, cu scadență de 1 an, a fost mai mare decât dobânda oferită celorlalți cumpărători. Astfel, donatorii de sânge au putut achiziționa titluri de stat cu o dobândă de 7,7%, față de 6,7% cât este dobânda obișnuită pentru titlurile de stat Fidelis cu scadență la 1 an.

Mai mult, dobânda oferită donatorilor de sânge a fost mai mare – în procent – chiar și decât dobânda oferită deținătorilor de titluri de stat Fidelis în lei cu scadență de 3 ani (aceasta a fost de 7,35% pe an).

Cât despre titlurile de stat în euro, cu scadențe de 1 an și 5 ani, acestea au avut dobânzi anuale de 3,70%, respectiv 5,80%. În acest context trebuie menționat că Guvernul a lansat doar titluri de stat denominate în lei dedicate donatorilor de sânge, nu și titluri denominate în euro.

Titluri de stat pentru donatori de sânge – avantaje

Un alt beneficiu oferit donatorilor a constat în scăderea pragului minim de subscriere. În mod normal, un investitor în titluri de stat Fidelis denominate în lei trebuie să cumpere cel puțin 50 de titluri de stat deoarece pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei (100 de lei x 50).

Însă în cazul donatorilor de sânge pragul minim de subscriere a fost scăzut la numai 500 de lei, ceea ce înseamnă că donatorii puteau cumpăra doar 5 titluri de stat (100 de lei x 5).

Ministerul Finanțelor a mai anunțat la acea dată că persoanele care făceau dovada donării de sânge începând cu 30 septembrie 2022 puteau beneficia de condițiile avantajoase ale noii emisiuni.

Sursa: Ministerul Finanțelor (Facebook)

Titluri de stat pentru donatorii de sânge – cât este dobânda

A doua ofertă de titluri de stat pentru donatori de sânge a fost lansată de Ministerul Finanțelor în vara anului 2023, în perioada 17-28 iulie.

Și de această dată, titlurile de stat destinate donatorilor au fost cele Fidelis denominate în lei, cu o maturitate de un an. Însă dobânda oferită a fost ceva mai mică, de 7,3%, spre deosebire de 7,7% cât a fost cea din primăvară.

Chiar și așa, dobânda oferită donatorilor de sânge a continuat să fie cea mai avantajoasă, fiind mai mare decât dobânda pentru titlurile de stat în lei cu maturități de 1 an și de 3 ani (6,3%, respectiv 7,2% dobândă pe an), dar și decât dobânda pentru titlurile de stat Fidelis denominate în euro, cu maturități de 1 an și de 5 ani (cu dobândă de 3,85%, respectiv 5,45% pe an).

Totodată, a fost păstrat pragul de subscriere de 10 ori mai mic pentru donatorii de sânge: 500 de lei în loc de 5.000 de lei cât este pragul pentru restul populației.

Titluri de stat pentru donatori de sânge

Cu ocazia celei de-a doua emisiuni de titluri de stat pentru donatorii de sânge, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină din București, Ministerul Finanțelor a pus la dispoziția persoanelor care au dorit să doneze sânge un centru mobil în instituție. Centrul a fost organizat în holul central al instituției în perioada 18-20 iulie, între orele 8:00-13:30.

Cu ocazia emisiunii de titluri pentru donatorii de sânge din vara anului 2023, autoritățile au anunțat că prima ediție a fost un succes, aducând 1.000 de noi donatori.

În vară, pe tranșa donatorilor au putut fi plasate ordine doar de investitorii care au donat sânge începând cu data de 1 ianuarie 2023 și / sau care au donat în perioada derulării ofertei de vânzare de titluri de stat Fidelis.

Cum se cumpără titlurile de stat

Orice persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă în România, ce a împlinit 18 ani, poate subscrie titluri de stat pentru donatori de sânge prin intermediul consorțiului de intermediere. Consorțiul este format din BT capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale și Alpha Bank România.

De asemenea, subscrierile se pot efectua și prin intermediul Participanților Eligibili, adică prin orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care este societate de investiții financiare sau instituție de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București și care a semnat angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune și a transmis angajamentul către Lead Manager (BT capital Partners).

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital, sunt neimpozabile.

Foto: Mohamed_hassan / pixabay.com

Dacă acest articol despre titluri de stat pentru donatori de sânge ți s-a părut util, atunci te-ar putea interesa și:

Tranzacționare titluri de stat. Riscuri, beneficii, comisioane

Ce sunt titlurile de stat Fidelis. Lista dobânzilor oferite de Guvern

Ce sunt titlurile de stat Tezaur – valoare, dobânzi, maturități

Ce sunt titlurile de stat. Certificate de trezorerie, obligațiuni, Tezaur, Fidelis