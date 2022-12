România pregătește a doua cerere de plată pentru PNRR

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat miercuri, în debutul şedinţei de Guvern, că Executivul pregătește a doua cerere de plată pentru PNRR, cerere care urmează să fie transmisă probabil luna aceasta la Bruxelles.

Această a doua cerere de plată ar fi trebuit inițial transmisă Comisiei Europene în luna octombrie, după cum anunța la acel moment premierul. Demersul a fost amânat după ce oficiali de la Bruxelles au avertizat că plata nu va putea fi aprobată integral din cauza unor restanțe în ceea ce privește reformele asumate.

Valoarea celei de-a doua cereri de plată este de 2,8 miliarde euro, ”bani foarte necesari pentru proiecţia bugetară a anului 2023 şi pentru implementarea tuturor reformelor şi investiţiilor pe care noi le avem asumate prin PNRR”, după cum spune premierul Ciucă.

”Am avut discuţii cu toate ministerele implicate, am avut la începutul săptămânii discuţii în cadrul comitetului interiministerial pentru PNRR, am discutat fiecare punct în parte şi am reuşit în felul acesta să asigurăm îndeplinirea tuturor jaloanelor care fac obiectul analizei la nivelul Comisiei, pentru a putea să înaintăm şi să primim finanţarea pentru cea de-a doua cerere de plată”, a anunțat miercuri şeful Executivului.

Problemele primei cereri de plată, problemele celei de-a treia

România a avut probleme și la prima cerere de plată, în valoare de 2,6 miliarde euro.

Înaintată Comisiei pe 31 mai 2022, cererea a fost aprobată în septembrie, cu 2 luni mai târziu decât termenul oficial de analiză. Avizul final și plata efectivă au venit la finalul lunii octombrie, după 5 luni de la depunerea cererii.

Motivul amânării: din sistemul informatic al PNRR lipseau informaţii necesare identificării beneficiarilor finali ai plăţilor.

O a treia cerere de plată ar urma să fie transmisă la Bruxelles la începutul primăverii 2023, a cărei aprobare ține de îndeplinirea jaloanelor și țintelor din T4 2022.

Marea problemă aici o reprezintă reforma sistemului de pensii, care ar trebui realizată în următoarele 16 zile, până la 31 decembrie 2022. Coaliția de guvernare ezită să adopte reforma negociată cu Bruxelles, care ar presupune mari schimbări în domeniul pensiilor speciale.

Reforma ar trebui să atingă inclusiv pensiile militare, despre care liderii PNL și PSD afirmă în continuare că nu sunt pensii speciale, ci ocupaționale.

***