Raportul Draghi: Germania se opune finanțării competitivității europene prin emisiunea de datorie comună

Germania se opune cu vehemență emisiunii de datorie comună UE, în ciuda avertismentului fostului premier italian Mario Draghi, devenit „tehnocratul Europei”, potrivit căruia este singura modalitate de a crește competitivitatea Uniunii Europene în raport cu SUA și China, notează Bloomberg.

La nici trei ore de la prezentarea raportului Draghi, un document întocmit la solicitarea conducerii Comisiei Europene, ministrul german de Finanțe, Christian Lindner (foto), a declarat că datoria comună nu va rezolva problemele structurale ale regiunii. „Sunt foarte sceptic în legătură cu abordarea domnului Draghi cu privire la datorii”, a declarat politicianul german.

Opoziția față de apelul lui Draghi, ca UE să investească 800 de miliarde de euro în plus pe an, parțial prin emisiunea de obligațiuni comune, vine în contextul în care fostul președinte al Băncii Centrale Europene (BCE) a avertizat că mediul privat nu are resursele de a finanța obiectivele esențiale pentru competitivitatea viitoare a regiunii.

Statele UE trebuie să ducă greul finanțării

„Este puțin probabil ca sectorul privat să poată finanța cea mai mare parte a acestor investiții fără sprijinul sectorului public”, se arată în raportul Draghi, acesta precizând „va fi necesară o finanțare comună pentru investiții în bunuri publice cheie europene, cum ar fi inovarea revoluționară.”

În opinia sa, „bunuri publice europene”, cum ar fi infrastructura energetică comună și achizițiile comune de apărare, ar trebui finanțate la nivel european. Fostul premier italian admite totuși că nu există voință politică deocamdată, dar sugerează și alte posibile surse, cum ar fi taxe impuse la nivel european pentru finanțarea unor cheltuieli mai eficiente prin bugetul Uniunii, potrivit Financial Times.

„Propunerea de datorie comună în actualul climat politic din UE este o absolut imposibil de aplicat”, comentat un diplomat european.

UE, mai mult decât suma părților sale

„Mesajul lui Draghi este menit să transmită un semnal de alarmă”, a comentat și Gilles Moec, economist șef la Axa Group. „Putem concura cu SUA, știm ce să facem, este în limitele posibilităților noastre. Dar trebuie să împingeți foarte mult ideea europeană, deoarece există un sentiment în multe părți ale regiunii că guvernele naționale pot avea mai multă grijă de economie.”

Solicitările italiene ca UE să devină mai mult decât suma părților sale prin combinarea puterii de foc fiscală a națiunilor sale s-au confruntat dintotdeauna cu opoziție din partea Germaniei (și nu numai), cea mai mare economie a regiunii, care a fost reticentă chiar și în a participa la proiectul euro în sine, notează Bloomberg.

***