Producători energie regenerabilă România – eoliană, solară, hidro

Producători energie regenerabilă România. În acest articol vom detalia care sunt cei mai mari producători de energie regenerabilă din România.

Ce este energia regenerabilă

Energia regenerabilă este energia obținută din resurse care se regenerează în mod natural (sunt recreate de natură) într-un interval scurt de timp (la scară umană). Resursele regenerabile includ lumina Soarelui, vântul, mișcarea apei, căldura geotermală sau biomasa.

Energia regenerabilă este folosită pentru generarea de energie electrică, precum și pentru încălzire și răcire. În perioada 2011 – 2021, energia regenerabilă a crescut de la 20% la 28% în mixul energetic global, în vreme ce energia obținută din combustibili fosili a scăzut de la 68% la 62%, potrivit Wikipedia.org.

Producători energie regenerabilă România – hidroenergie

Hidroelectrica este unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică din România. În anul 2022, compania a livrat în sistem 13.379 de GWh (gigawați-oră), adică 13,4 TWh (terrawați-oră).

Potrivit site-ului oficial, Hidroelectrica are în licența de exploatare o capacitate de 17,68 TWh pe an. Compania are o putere instalată de 6.480 de MW (mega-wați) în 187 de hidrocentrale și stații de pompare și în o centrală electrică eoliană.

Ce putere instalată au hidrocentralele

În anul 2022, din cele 188 de centrale și stații de pompare energetice:

52 de centrale hidroelectrice de mică putere și microhidrocentrale aveau o putere instalată de maximum 4 MW

22 de centrale hidroelectrice aveau între 4 și 10 MW

108 centrale hidroelectrice și Centrala Electrică Eoliană Crucea Nord aveau o putere instalată de peste 10 MW

Producători energie regenerabilă România – hidrocentrale ale Hidroelectrica

Printre cele mai importante hidrocentrale operate de Hidroelectrica se numără:

Sistemele hidroenergetice și de navigație Porțile de Fier I (1.166,4 MW putere instalată și o producție medie de 5.241 GWh / an) și Porțile de Fier II (251,2 MW putere instalată și o producție medie de 1.240 GWh /an).

Centrala Hidroelectrica Vidraru (cu o putere instalată de 220 MW și o producție medie de energie de 400 GWh /an)

Centrala Electrică Eoliană Crucea Nord (aici sunt 36 de grupuri generatoare eoliene a căror putere unitară este de 3 MW)

Amenajarea Hidroenergetică Lotru

Centrala Hidroelectrică Dimitrie Leonida (Stejaru)

Centralele Hidroelectrice Mariselu și Remeti

Amenajarea Hidroenergetică Râul-Mare Retezat și Centrala Hidroelectrică Ruieni

Centralele Hidroelectrice Gilceag și Sugag

Producători energie regenerabilă România – energie eoliană

Un alt mare producător de energie regenerabilă din România este ČEZ Group, un conglomerat de companii din Cehia care deține în județul Constanța cel mai mare parc eolian din România – cel de la Fântânele-Cogealac.

Parcul eolian este împărțit în 3 sectoare:

Centrala Eoliană Electrică Fântânele Vest, cu o putere instalată de 262,5 MW

Centrala Eoliană Electrică Fântânele Est, cu o putere instalată de 85 MW

Centrala Eoliană Electrică Cogealac, cu o putere de 252,5 MW

Cel mai mare parc eolian din România

Parcul eolian de la Fântânele-Cogealac are, în total, o putere instalată de 600 MW. Cele 240 de eoliene sunt model General Electric 2.5XL, fiecare unitate având o putere instalată de 2,5 MW. Acesta este un tip de turbină eoliană cu o înălțime de 100 de metri și un diametru al rotorului de 99 de metri, se arată pe site-ul oficial al ČEZ Group.

Bazele turbinelor se află la o distanță de 700 de metri unele de altele și ating, totodată, o adâncime de 24 de metri.

Parcul eolian de la Fântânele-Cogealac are o producție anuală de circa 1.200 GWh.

Producători energie regenerabilă România – energie solară

În ceea ce privește producătorii de energie solară din România, iată câteva dintre companiile care dețin cele mai mari parcuri de fotovoltaice din țară, conform listei ANRE a producătorilor acreditați:

-GPSB Solaris 48 S.R.L., Centrala Electrică de Fotovoltaice Ciuperceni, județul Satu Mare, cu o putere instalată de 56,11 MW

-LJG Green Source Energy Gamma S.R.L., Centrala Electrică de Fotovoltaice Izvoarele, județul Giurgiu, cu o putere instalată de 42,5 MW

-LJG Green Source Energy Alpha S.A., Centrala Electrică de Fotovoltaice Slobozia, județul Giurgiu, cu o putere instalată de 38,4 MW

Producători energie regenerabilă România – biomasă

În România există și câteva centrale electrice care funcționează pe biomasă, biogaz sau gaz provenit din fermentarea deșeurilor sau a nămolurilor. Deocamdată, astfel de investiții asigură doar un mic procent din mixul energetic al țării, puterea electrica instalată în astfel de unități de producție fiind de doar 124,16 MW la nivel național (în anul 2022).

Cei mai mari producători de energie electrică din biomasă din România sunt următorii:

Bioenergy Suceava SRL, centrală de cogenerare de înaltă eficiență pe biomasă, cu o putere electrică instalată de 29,65 MW

HS Timber Productions SRL, ce deține 3 centrale electrice pe biomasă (Sebeș I, Sebeș II și Rădăuți II), cu o putere instalată de 2,5 MW, 8,75 MW, respectiv 10 MW

HS Timber Productions Reci SRL, centrală de cogenerare pe biomasă, cu o putere instalată de 15 MW

EGGER România SRL, centrală de cogenerare pe biomasă, cu o putere instalată de 14,5 MW

Producători energie regenerabilă România – energie geotermală

Dincolo de energie electrică, resursele regenerabile pot furniza și încălzire (energie termică). Și acest domeniu are un potențial mare în România, însă deocamdată sectorul nu s-a dezvoltat foarte mult. Totuși, există câteva investiții notabile, în special în vestul țării.

Astfel, municipiul Beiuș din județul Bihor este singurul oraş din ţară în care alimentarea cu energie termică produsă centralizat se face numai pe bază de apă geotermală, se arată pe site-ul companiei Transgex, care a realizat forajele respective.

În Beiuş, două sonde extrag apele geotermale de la adâncimi de 2.500-3.000 de metri, iar o a treia reinjectează în subteran apele uzate termic.

Blocuri încălzite cu energie geotermală

La una dintre sonde, apa are o temperatură de 84 °C, iar la cealaltă de 70 °C.

Producţia anuală medie valorificată de energie termică este de circa 17.000 Gcal (gigacalorii). Apa geotermală extrasă cu pompe este distribuită în 4 centrale termice cu schimbătoare de căldură şi în 20 de module, reprezentând puncte termice mobile automatizate.

În Beiuș, se distribuie centralizat agent termic pentru încălzire şi apă caldă pentru 103 blocuri de locuinţe, 3 licee, şcoli generale, grădiniţe, biserici şi sedii de instituţii publice.

