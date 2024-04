Producători de electrocasnice din România. 5 mari companii

Printre cei mai mari producători de electrocasnice din România se numără companii precum Beko România (fostul Arctic), De’Longhi, Electrolux sau Philips.

Cel mai mare producător de electrocasnice din România

1. Beko România (fostul Arctic) este cel mai mare producător de electrocasnice din România, se arată pe site-ul companiei.

Arctic, brand celebru în România încă din perioada comunistă, a anunțat în aprilie 2024 că își schimbă denumirea în Beko România. În prezent, Arctic face parte din grupul turk Arçelik, ce deține și Beko, iar schimbarea denumirii face parte din procesul prin care Arçelik își redenumește operațiunile globale sub brandul corporativ Beko. Brandul Arctic nu va dispărea, frigiderele urmând să poarte în continuare acest nume.

Grupul deține două fabrici în România, una la Găești, și una la Ulmi, ambele în județul Dâmbovița.

Fabrica Arctic de la Găești a fost înființată în anul 1968 pentru a produce frigidere și compresoare frigorifice. Privatizată după Revoluție, compania este deținută în prezent de Arçelik Group, o multinațională din Turcia ce produce electrocasnice mici și mari, și care deține brandurile Beko și Grundig.

Potrivit Arçelik Group, în urma investițiilor realizate la Găești începând cu 2002, fabrica de aparate frigorifice a devenit cel mai mare producator de electrocasnice din Europa Continentală, producând până în acest moment peste 44 de milioane de aparate frigorifice.

Producători de electrocasnice din România – Beko România (Arctic)

În ceea ce privește unitatea de la Ulmi, aceasta este o fabrică de mașini de spălat ce a fost inaugurată în anul 2019. Fabrica se întinde pe o suprafață de peste 700.000 de metri pătrați și are o capacitate de producție de 2,2 milioane de mașini de spălat pe an.

La nivel național, Beko Romania are peste 4.500 de angajati, inclusiv subcontractori. Aproximativ 84% din producția totală Beko România este exportată în peste 80 de țări. În afară de cele două fabrici, compania mai deține și 4 depozite.

În anul 2023, Beko România a avut o cifră de afaceri de 686 milioane de euro (aproximativ 3,4 miliarde de lei), se arată pe site-ul companiei.

Cu un an înainte, în 2022, a avut o cifră de afaceri netă de aproape 3,8 miliarde de lei, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. În acel an compania nu a avut profit, înregistrând pierderi de 141 de milioane de lei.

Fabrica de la Ulmi. Foto: Beko România

Companii de electrocasnice din România – De’Longhi

2. De’Longhi este unul dintre cei mai mari producători de electrocasnice din România. Compania italiană specializată în producția de electrocasnice mici precum esepressoare, aspiratoare, electrocasnice de bucătărie (toastere, grill-uri, cookere, fryere etc), dezumidificatoare, încălzitoare și aparate de aer condiționat portabile, deține două fabrici în România.

Una dintre fabrici se află în comuna Jucu din județul Cluj, iar cealaltă în municipiul Salonta din județul Bihor.

Recent, De’Longhi a anunțat că va deschide o a treia fabrică în România, la Satu Mare, unde vor fi produse mașini de cafea sub brandul De’Longhi. Investiția se ridică la 40 de milioane de euro, iar în anul 2024 urmează să fie angajate 350 de persoane, numărul angajaților urmând să crească la 800 până la sfârșitul anului viitor.

În anul 2022, De’Longhi România a avut o cifră de afaceri netă de peste 2 miliarde de lei, un profit net de 62,5 milioane de lei și 3.409 angajați, arată datele de la Ministerul Finanțelor.

Producători de electrocasnice din România – Philips

3. Philips. Gigantul olandez Philips este prezent și în România, unde deține o fabrică de mașini de cafea la Orăștie, în județul Hunedoara. Philips a preluat fabrica în anul 2009, când multinaționala olandeză a achiziționat compania italiană Saeco, ce deținea și unitatea din Orăștie.

În 2022, conform datelor de la Ministerul Finanțelor, Philips Orăștie a avut o cifră de afaceri netă de aproape 1,6 miliarde de lei, un profit de peste 62 de milioane de lei și 1.639 de angajați.

Producători de electrocasnice din România – Electrolux

4. Electrolux. Compania suedeză producătoare de electrocasnice, una dintre cele mai mari din lume, deține o fabrică la Satu Mare, pe care a preluat-o în 1997, potrivit Wikipedia.org.

Aici, compania produce electrocasnice sub brandul Samus: aragazuri, cuptoare, hote, frigidere, plite, incorporabile, mașini de spălat, uscătoare, dar și electrocasnice mici (aspiratoare, espressoare, cafetiere, fierbătoare, râșnițe de cafea, prăjitoare de pâine, mașini de tocat, mixere, sandwich makere, blendere, storcătoare de fructe, plite electrice, grill-uri electrice etc).

În anul 2022, compania Electrolux România a avut o cifră de afaceri netă de aproape 884 de milioane de lei, un profit net de 12,7 milioane de lei și 865 de angajați.

Companii producătoare de electrocasnice – Kärcher

5. Kärcher (sub forma juridică CER Cleaning Equipment SRL) este unul dintre cei mai importanți producători de electrocasnice din România. Compania germană specializată în producția de aspiratoare deține două fabrici la Curtea de Argeș, cu o capacitate de peste 1 milion de aspiratoare pe an, potrivit site-ului companiei. Sub brandul Kärcher, fabrica produce atât aspiratoare pentru întrebuințări casnice, cât și aspiratoare profesionale.

În anul 2022, compania a avut o cifră de afaceri netă de peste 854 de milioane de lei, un profit net de peste 5 milioane de lei și 645 de salariați.

Alți mari producători de electrocasnice din România sunt Electroargeş din Curtea de Argeș sau Miele România (aceasta din urmă deține o fabrică la Brașov).

Dacă acest articol despre producători de electrocasnice din România vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Producători de vinuri din România. 5 mari companii

Producători de bere din România. 4 mari companii

Producători de medicamente din România. 5 lideri din domeniu

Producători de îngrășăminte chimice din România. Marile companii

Producători de ciment din România. TOP 3 cei mai mari

Producători de oțel în România. Ce companii domină piața