Fonduri pentru start up. Ghid în 10 pași cu tot ce trebuie să știi

Românii interesați de fonduri pentru start up pot accesa programul „Start Up Nation România”, gândit pentru a stimula înființarea întreprinderilor mici și mijlocii.

„Start Up Nation România” este implementat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT).

Programul Start Up Nation România – obiective

1. Obiectivele principale ale programului prin care se oferă fonduri pentru start up sunt următoarele:

stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii

îmbunătățirea performanțelor economice ale IMM-urilor

realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială

crearea de noi locuri de muncă

Schema de ajutor se aplică pe întregul teritoriu al României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

2. Prin acest program pot fi accesate fonduri pentru start up până la data de 31 decembrie 2027, plățile urmând să fie efectuate până la 31 decembrie 2028.

Fonduri pentru start up – buget

3. Bugetul estimat pentru perioada 2022-2027 este de 11.000.000.000 lei (2,2 miliarde de euro). Prin implementarea programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 55.000 de beneficiari.

4. Pot beneficia de aceste fonduri pentru start up societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care sunt înființate începând cu data de 1 ianuarie 2020, inclusiv.

5. Firmele trebuie să asigure o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

6. De asemenea, societățile trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată, după intrarea în vigoare a acordului de finanțare, și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN).

În cazul în care locul/locurile de muncă create se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor, beneficiarul are la dispoziție un termen de maximum 45 de zile ca să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și condițiile acestora.

Start Up Nation România – ce sume se acordă

7. Aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului primesc maximum 100.000 lei/beneficiar (circa 20.000 de euro), sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului primesc fonduri pentru start up în valoare de maximum 200.000 lei/beneficiar (40.000 de euro), sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Fonduri pentru start up – cheltuieli eligibile

8. Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

-Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

-În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

-Exemple de echipamente și sisteme pentru obținerea unei economii de energie, precum și de sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, precum și stațiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.

-Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări de servicii și comerț poate fi și ea acoperită din aceste fonduri pentru start up.

-În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice.

Cheltuieli eligibile în programul Start Up Nation România

-Mijloace de transport, altele decât cele prevăzute anterior: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G.

-Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

-Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate ce pot fi achiziționate cu ajutorul acestor fonduri pentru start up.

-Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale.

Fonduri pentru start up pentru plata salariilor și a utilităților

-Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț.

-Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile.

-Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul acestui program prin care se oferă fonduri pentru start up, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile.

Foto: jarmoluk / pixabay.com

-Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli cu înregistrarea domeniului fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

-Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.

Cheltuiala cu semnătura electronică.

Fonduri pentru start up – ce alte cheltuieli sunt eligibile în Start Up Nation România

-Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană.

-Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal.

-Aceste fonduri pentru start up se oferă și pentru a plăti consultanța pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare.

-Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minimum 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:

una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

-Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Firme care nu pot accesa fonduri prin Start Up Nation România

9. Nu beneficiază de fonduri pentru start up prin acest program societățile cu activitate de:

-producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

-producție sau comercializare de produse energetice;

-activități de pescuit și acvacultură;

-activități legate de producția primară a produselor agricole;

-activități de prelucrare și comercializare ale produselor agricole, în următoarele cazuri:

i. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;

ii. când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

Prin „comercializarea produselor agricole” se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.

Ce firme nu pot primi fonduri pentru start up

-activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

-ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

-ajutoarele destinate agenților economici care activează în sectorul carbonifer, CAEN:

051 – Extracția cărbunelui superior

052 – Extracția cărbunelui inferior

061 – Extracția petrolului brut

062 – Extracția gazelor naturale

0721 – Extracția minereurilor de uraniu și toriu

0892 – Extracția turbei

091 – Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

099 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

-ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

10. Înscrierea în program pentru obținerea de fonduri pentru start up se face on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro.

Foto: reallywellmadedesks / jarmoluk / pixabay.com

Vă recomandăm și:

Credite capital de lucru pentru IMM-uri. Primești până la 1 milion de euro

Granturi pentru IMM. Cum poți primi până la 500.000 de euro