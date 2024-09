Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultima lună. TOP 5 companii

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultima lună au fost cele emise de Fondul Proprietatea, OMV Petrom și One United Properties.

În ultimele 30 de zile, adică în intervalul 20 august – 20 septembrie 2024, 5 societăți listate pe Piața Reglementată (Principală) de la Bursa de Valori București (BVB) au depășit pragul de 10 milioane de acțiuni tranzacționate.

Cele mai vândute acțiuni de la Bursa de Valori București

1. Fondul Proprietatea. Cu 216,7 milioane de acțiuni vândute pe bursă în ultima lună, Fondul Proprietatea se află pe locul întâi în acest clasament cu cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultima lună. La data de 20 septembrie, acțiunile fondului de investiții se tranzacționau cu 0,39 lei / acțiune (prețul maxim din ultimele 52 de săptămâni a fost de 0,548 de lei, iar cel minim de 0,37 de lei).

Având o capitalizare bursieră de peste 1,4 miliarde de lei, Fondul Proprietatea are următoarea structură a acționariatului: persoane fizice (circa 53,5%), persoane juridice (36%) și Ministerul Finanțelor (10,4%).

Fondul Proprietatea este o societate pe acțiuni care funcționează ca fond de investiții alternativ (FIA) cu o durată de funcționare până la 31 decembrie 2031. Durata de funcționare poate fi prelungită prin decizia adunării generale extraordinare a acționarilor cu perioade suplimentare cu durata de 5 ani fiecare.

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultima lună – Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea a fost creat în 2005, iar societatea pe acțiuni a fost listată la BVB în ianuarie 2011. În aprilie 2015, a fost listată și la London Stock Exchange.

Fondul Proprietatea a fost înființat pentru a asigura resursele financiare pentru despăgubirea persoanelor expropriate în mod abuziv de regimul comunist. Conform legii, titularii drepturilor de despăgubire au devenit acționari ai Fondului Proprietatea, iar despăgubirea a fost făcută în acțiuni reprezentând valoarea reală a imobilelor care nu s-au restituit în natură.

Începând cu anul 2010, Fondul Proprietatea este administrat de entități din grupul Franklin Templeton, un administrator global de investiții cu peste 75 de ani experiență în domeniul investițiilor, și care avea în administrare active de peste 1,4 trilioane de dolari la data de 30 septembrie 2023. Aici puteți citi un articol detaliat despre ce este Fondul Proprietatea.

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultima lună – OMV Petrom

2. OMV Petrom SA. În ultima lună, pe Piața Reglementată de la BVB s-au tranzacționat peste 151 de milioane de acțiuni ale companiei. La data de 20 septembrie, acțiunile societății se tranzacționau cu 0,73 lei / acțiune (prețul maxim din ultimele 52 de săptămâni a fost de 0,799 lei, iar cel minim de 0,5235 de lei).

Având o capitalizare bursieră de peste 45,4 miliarde de lei, OMV Petrom are următoarea structură a acționariatului: compania OMV incorporată în Austria (51,15%), statul român prin Ministerul Energiei (20,7%), persoane juridice (24,4%) și persoane fizice (3,75%).

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, este activ de-a lungul întregului lanț valoric al energiei:

explorarea și producția de țiței și gaze;

rafinarea și distribuția de carburanți;

generarea de energie electrică;

comercializarea gazelor naturale și a energiei electrice.

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultima lună de pe Piața Reglementată

În sectorul de explorare și producție (onshore și offshore), OMV Petrom este prezentă atât în România, cât și în Bulgaria și Georgia. În anul 2023, portofoliul companiei consta în 424 de milioane de BEP (baril echivalent petrol) de rezerve dovedite. De asemenea, compania avea în acel an o producție de hidrocarburi de aproximativ 41 de milioane BEP (din care 2,8 milioane de tone de țiței și condensat, și 3,3 miliarde de metri cubi de gaze naturale).

În ceea ce privește sectorul de rafinare, compania operează rafinăria Petrobrazi, care are o capacitate de 4,5 milioane de tone/an și poate procesa întreaga producție de țiței din România a OMV Petrom.

Compania este prezentă și pe piața de retail a produselor petroliere printr-o rețea de 780 de stații de distribuție localizate în România, Republica Moldova, Bulgaria și Serbia (benzinăriile Petrom și OMV). În 2023, compania a înregistrat vânzări de 5,5 milioane de tone de produse rafinate. În sectorul producției de energie, compania operează centrala electrică pe bază de gaze de la Brazi, care are o capacitate de 860 MW.

Foto: geralt / pixabay.com

Cele mai vândute acțiuni de la BVB – One United Properties

3. One United Properties se află pe locul 3 în acest clasament cu cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultima lună. În ultimele 30 de zile, pe piața de capital s-au vândut peste 31,7 milioane de acțiuni ale dezvoltatorului imobiliar. La data de 20 septembrie, acțiunile companiei se tranzacționau cu 0,583 lei / acțiune (prețul maxim din ultimele 52 de săptămâni a fost de 0,8059 lei, iar cel minim de 0,569 lei).

Având o capitalizare bursieră de circa 2,3 miliarde de lei, One United Properties are următoarea structură a acționariatului: Vinci Ver holding SRL din București (24,88%), OA Liviu holding Invest din București (24,88%), persoane fizice (25,14%) și persoane juridice (25,08%).

Fondată în 2007 de Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, compania One United Properties este unul dintre cei mai importanți investitori și dezvoltatori de proprietăți rezidențiale, mixte, comerciale și de birouri verzi din București. Printre cele mai cunoscute proiecte rezidențiale ale dezvoltatorului se numără One Peninsula și proiecte de înălțime mare precum One Verdi Park. În ceea ce privește proiectele mixte, printre cele mai cunoscute se numără One Floreasca City și One Cotroceni Park. Cele mai recente proiecte ale dezvoltatorului sunt One Lake District, One Lake Club, One High District, One Floreasca Towers și One North Lofts, se arată pe site-ul companiei.

Compania este tranzacționată la Bursa de Valori București din 2021, iar acțiunile sale sunt incluse în indicii BET, STOXX, MSCI, FTSE și ROTX.

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultima lună – TeraPlast

4. TeraPlast SA – 14,6 milioane de acțiuni tranzacționate în ultima lună. La data de 20 septembrie, acțiunile companiei se tranzacționau cu 0,4895 lei / acțiune (prețul maxim din ultimele 52 de săptămâni a fost de 0,62 de lei, iar cel minim de 0,4685 lei).

Având o capitalizare bursieră de peste 1 miliard de lei, TeraPlast are următoarea structură a acționariatului: Dorel Goia (46,8%), persoane juridice (23,2%), persoane fizice (18%), Fondul de Pensii Administrat Privat NN din București (12%).

TeraPlast este una dintre cele mai importante companii producătoare de plastic din România și este totodată compania-mamă a Grupului TeraPlast, cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est. TeraPlast deține 8 fabrici (inclusiv una de recliclare de mase plastice), 6 centre logistice, 80 de linii de producție și are peste 900 de angajați.

În ceea ce privește Grupul TeraPlas, acesta este compus din companiile TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast (Republica Moldova) și Somplast. Compania este listată la BVB din 2008, iar acțiunile sale sunt incluse în indicele de referință BET al BVB, în indicii Small Cap și Global All Cap ai FTSE Russell și în MSCI Frontier IMI (Investable Market Index).

Cele mai vândute acțiuni BVB – IMPACT Developer & Contractor

5. IMPACT Developer & Contractor SA se află pe locul 5 în acest clasament cu cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultima lună, cu peste 10,7 milioane de acțiuni tranzacționate. La data de 20 septembrie, acțiunile companiei se tranzacționau cu 0,217 lei / acțiune (prețul maxim din ultimele 52 de săptămâni a fost de 0,278 lei, iar cel minim de 0,206 lei).

Având o capitalizare bursieră de peste 513 milioane de lei, compania are următoarea structură a acționariatului: Gheorghe Iaciu (58%), persoane juridice (20%), Adrian Andrici (11,3%) și persoane fizice (10,8%).

Potrivit informațiilor de pe site-ul BVB, compania este primul dezvoltator imobiliar listat la BVB. Înființată în anul 1991, compania are o experiență de peste 30 de ani în dezvoltarea de proiecte rezidențiale. Astfel, până la sfârșitul anului 2021, IMPACT dezvoltase 17 ansambluri rezidențiale cu o suprafață totală construită de peste 500.000 mp.

De asemenea, compania deține un portofoliu de terenuri de aproximativ 73,5 ha, care susține dezvoltări actuale și viitoare în locații din București, Iași și Constanța. Printre proiectele de referință ale dezvoltatorului se numără Greenfield Băneasa și LUXURIA Residence.

IMPACT Developer & Contractor SA este listată la BVB din anul 1996, iar acțiunile companiei sunt incluse în componența indicilor FTSE Global Micro Cap din 2022.

Foto: geralt / geralt / pixabay.com

