Ce state sunt în Commonwealth. Lista completă a celor 56 de țări

Commonwealth, cunoscută și drept Comunitatea Națiunilor, este o asociere politică a 56 de state, cele mai multe dintre ele fiind foste colonii ale Imperiului Britanic. Iată ce state sunt în Commonwealth și care este istoria sa.

Cum a luat naștere Commonwealth-ul

Commonwealth a luat naștere în prima jumătate a secolului al XX-lea, odată cu decolonizarea teritoriilor care făcuseră parte din Imperiul Britanic. Acestea și-au câștigat independența, iar în anul 1926 a fost creat Commonwealth-ul Britanic al Națiunilor prin Declarația Balfour.

Declarația Balfour prevedea că țările sunt egale ca statut și că nu sunt subordonate una alteia în niciun aspect al afacerilor interne sau externe, deși toate sunt unite de loialitatea față de Coroană, asociindu-se în mod liber ca membri ai Commonwealth-ului Britanic al Națiunilor.

La semnarea documentului au participat regele George al V-lea al Marii Britanii și prim-miniștrii din Canada, Australia, Uniunea Africii de Sud, Noua Zeelandă, Newfoundland și Statul Liber Irlandez.

Ce state sunt în Commonwealth – statele fondatoare

Commonwealth-ul din prezent a fost constituit formal prin Declarația de la Londra din anul 1949, care a modernizat comunitatea și a stabilit că statele membre sunt „libere și egale” și colaborează având drept obiective „pacea, libertatea și progresul”. Commonwealth-ul modern a fost creat de 8 state, se arată pe site-ul thecommonwealth.org: Australia, Canada, India, Noua Zeelandă, Pakistan, Africa de Sud, Sri Lanka și Marea Britanie.

După terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, Imperiul Britanic a fost destructurat treptat. Multe teritorii au devenit independente, dar au rămas membre în Commonwealth. În aprilie 1949, termenul „britanic” a fost eliminat din titulatura asociației, tocmai pentru a reflecta schimbările politice.

Ce state din Africa sunt în Commonwealth

1. Africa de Sud

2. Botswana

3. Camerun

4. Gabon

5. Gambia

6. Ghana

7. Kenya

8. Lesotho

9. Malawi

10. Mauritius

11. Mozambic

Țări din Africa membre în Commonwealth

12. Namibia

13. Nigeria

14. Regatul Eswatini (până în 2018 s-a numit Regatul Swaziland)

15. Rwanda

16. Seychelles

17. Sierra Leone

18. Togo

19. Uganda

20. Tanzania

21. Zambia

Ce state sunt în Commonwealth – Asia

22. Bangladesh

23. Brunei

24. India

25. Malaezia

26. Maldive

27. Pakistan

28. Singapore

29. Sri Lanka

Ce state sunt în Commonwealth – America și Marea Caraibilor

30. Antigua și Barbuda

31. Bahamas

32. Barbados

33. Belize

34. Canada

35. Dominica

36. Grenada

37. Guyana

38. Jamaica

39. Sfânta Lucia

40. Sfântul Kitts și Nevis

41. Sfântul Vincent și Grenadine

42. Trinidad și Tobago

Ce state din Europa sunt în Commonwealth

43. Cipru

44. Malta

45. Marea Britanie

Ce state sunt în Commonwealth – Pacific

46 .Australia

47. Fiji

48. Kiribati

49. Nauru

50. Noua Zeelandă

51. Papua Noua Guinee

52. Samoa

53. Insulele Solomon

54. Tonga

55. Tuvalu

56. Vanuatu

Ce foste colonii britanice nu sunt în Commonwealth

Nu toate fostele colonii, protectorate sau mandate britanice au intrat în Commonwealth la câștigarea independenței. Este vorba despre Burma (în prezent Myanmar), Aden (astăzi parte din Yemen), Egipt, Irak, Transiordania (stat ce ocupa teritoriul de astăzi al Iordaniei, Palestinei și Israelului), Palestina (care a devenit parte din Israel în 1948), Sudan, Somalilandul Britnaic, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Ce state sunt în Commonwealth și cine este șeful asociației politice

Șeful Commonwealth-ului este regele Charles al III-lea al Marii Britanii. El este totodată și rege pentru 15 state membre, în vreme ce 5 au alți monarhi, iar 36 sunt republici. Statele membre nu au obligații legale unele față de altele, însă sunt conectate prin folosirea limbii engleze și prin legăturile istorice, conform Wikipedia.org.

Carta Commonwealth stipulează că statele membre împărtășesc valori precum democrația, drepturile omului și statul de drept. De exemplu, în anul 1961, Africa de Sud s-a retras din Commonwealth în urma presiunii statelor membre împotriva politicii apartheid (sistemul instituționalizat de segregare rasială care a existat în această țară din 1948 până în anii ’90). Abia în 1994 Africa de Sud s-a reîntors în Commonwealth.

La ora actuală, în Commonwealth trăiesc 2,5 miliarde de oameni. Peste 60% dintre aceștia au sub 30 de ani. 32 dintre cele mai mici 42 de state din lume fac parte din Commonwealth. Fiecare dintre aceste state are o populație de sub 1,5 milioane de locuitori.

