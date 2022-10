Ce țări din Europa nu sunt în UE. Lista completă a celor 24 de state

În Europa sunt 51 de țări și teritorii disputate. Doar 27 dintre acestea sunt în Uniunea Europeană. Iată ce țări din Europa nu sunt în UE.

Așadar, aproape jumătate (24) dintre statele din Europa nu sunt membre în Uniunea Europeană.

Microstate din Europa ce nu fac parte din UE

Dintre microstatele din Europa, doar Malta face parte din UE. Nu sunt în Uniunea Europeană:

1. Andorra

2. Liechtenstein

3. Monaco

4. San Marino

5. Vatican

Ce țări din Europa nu sunt în UE – state nordice

Dacă ne uităm spre nordul Europei găsim două state nordice care nu sunt membre în Uniunea Europeană:

6. Islanda. Specialiștii au propus mai multe explicații referitoare la motivele care au determinat Islanda să nu se alăture Uniunii:

– importanța industriei pescuitului pentru economia Islandei și percepția că apartenența la UE (și automat la Politica comună a UE în domeniul pescuitului) va avea un impact negativ asupra industriei pescuitului.

Dacă ar face parte din UE, potrivit Politicii comune a UE în domeniul pescuitului, Islanda ar trebui să accepte normele de gestionare a pescuitului impuse de Uniune, inclusiv cele referitoare la capturile totale admise.

– percepția că apartenența la UE va avea un impact negativ asupra sectorului agricol;

– o altă explicație propusă de specialiști este că sistemul electoral din Islanda favorizează zonele rurale, unde sunt mai mulți eurosceptici, potrivit Wikipedia.org;

– tendința elitelor islandeze de a studia în SUA sau în alte țări eurosceptice (ca de exemplu Marea Britanie sau Norvegia), ceea ce duce automat la o cooperare mai strânsă cu aceste state.

Ce țări din Europa nu sunt în UE – de ce Norvegia nu e în UE

7. Norvegia. Nici această țară nordică nu este în Uniunea Europeană. Statul a luat în calcul aderarea la Uniunea Europeană, însă norvegienii s-au opus prin două referendumuri. La referendumul din 1972, tabăra „NU” a câștigat cu 54%. Un nou referendum a fost organizat după 22 de ani, în 1994. Și atunci învingătoare a fost tot tabăra „NU”, cu 52,2%.

Potrivit unui sondaj realizat în 2018 de European Social Survey, procentul norvegienilor care se opun aderării țării lor la UE este și mai mare acum, ajungând la 73,6%.

Precum în cazul Islandei, pescuitul este extrem de important pentru economia Norvegiei. Dacă ar adera la UE ar însemna să cedeze controlul asupra acestui sector. Totodată, Norvegia are resurse de petrol impresionante și un venit mare pe cap de locuitor. Prin urmare, aderarea la UE pare să aducă puține avantaje pentru această țară bogată care ar trebui să aducă o contribuție financiară substanțială dacă ar deveni membră. Pe de altă parte, Norvegia oferă sprijin țărilor mai puțin dezvoltate din Europa prin intermediul fondurilor norvegiene.

Ce țări din Europa nu sunt în UE – cazul Elveției

8. Elveția, țară cunoscută pentru neutralitatea sa, nu face nici ea parte din Uniunea Europeană. În 1992 a fost organizat un referendum referitor la aderarea Elveției la Spațiul Economic European (SEE), din care fac parte țările membre UE plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia. SEE presupune libera circulație a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului și a persoanelor. 50,3% dintre elvețienii prezenți la vot în 1992 s-au opus aderării la SEE.

Elveția este reținută în privința aderării la UE și deoarece are o politică anti-imigrație. De exemplu, inițiativa federală îndreptată împotriva imigrației de masă a fost votată de 50,3% din electorat în cadrul unui referendum din 2014.

Ce țări din Balcani nu sunt membre în UE

Dacă vorbim despre ce țări din Europa nu sunt în UE dintre țările din fosta Iugoslavie, trebuie spus că doar Slovenia și Croația sunt membre în Uniunea Europeană. Următoarele țări nu sunt membre:

9. Bosnia și Herțegovina. Țara își dorește să devină membră UE și a fost recunoscută din 2003 drept un „candidat potențial la aderare”. Însă pentru a fi primită în Uniune țara trebuie să îndeplinească numeroase criterii și să întărească democrația și respectarea drepturilor omului. De asemenea, trebuie atinse 8 mari obiective:



– reforma judiciară

– prevenirea conflictelor interne

– lupta împotriva corupției și a crimei organizate

– managementul granițelor și al imigrației

– libertatea presei

– protejarea jurnaliștilor

– crearea unor mecanisme preventive împotriva torturii și a relelor tratamente

10. Serbia. Precum Bosnia și Herțegovina, și Serbia își dorește să devină stat membru UE. Ea este țară candidată din 2012.

11. Muntenegru nu este membră în UE, dar își dorește să adere. Muntenegru a aplicat oficial pentru a adera la Uniunea Europeană în 2008, iar negocierile au început în 2012. Precum Serbia, este țară candidată.

Ce țări din Europa nu sunt în UE – disputa dintre Grecia și Macedonia

12. Macedonia de Nord. Țara își dorește să facă parte din Uniunea Europeană, aplicând în acest sens încă din 2004. A fost acceptată drept țară candidată pentru aderarea la UE, însă aderarea a fost împiedicată mult timp din cauza unei dispute cu Grecia legată de numele țării. Înainte de a se numi Macedonia de Nord, țara s-a numit Macedonia. Acest lucru nemulțumea Grecia, care are o provincie în nordul țării ce se numește tot Macedonia.

Disputa s-a întins pe mai bine de 25 de ani, între 1991 și 2019. Grecia se temea de iredentism și de eventuale revendicări teritoriale asupra regiunii Macedonia din statul elen. De asemenea, a acuzat Macedonia că promovează conceptul de Macedonia Unită, care ar îngloba regiuni din Grecia, Bulgaria, Albania și Serbia.

Între 2008 și 2019, Grecia a făcut uz de dreptul său de veto pentru a bloca începerea discuțiilor privind aderarea Macedoniei la UE. În februarie 2019 Macedonia și-a schimbat numele în Macedonia de Nord, iar disputa s-a încheiat.

13. Kosovo (nerecunoscută de toate statele din lume, inclusiv de Serbia, țară din care s-a desprins). Precum Bosnia și Herțegovina, Kosovo este recunoscută de UE drept țară potențial candidată la aderare. Un obstacol major în privința aderării statului la UE este că nu toate țările membre UE recunosc independența Kosovo. România, Cipru, Grecia, Slovacia și Spania nu recunosc independența Kosovo.

Ce țări din Europa nu sunt în UE – Republica Moldova este stat candidat

14. Albania este țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Negocierile au început în iulie 2022.

15. Republica Moldova își dorește să devină membru UE. Pe 3 martie 2022, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina, președinta Republicii Moldova Maia Sandu a semnat cererea Moldovei de aderare la UE.

Aderarea Ucrainei la UE

16. Ucraina își dorește și ea să devină membră a Uniunii Europene. Pe 28 februarie 2022, la scurt timp după ce țara a fost invadată de Rusia, Ucraina a aplicat pentru aderarea la UE. Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a cerut admiterea de urgență a Ucrainei în UE printr-o „nouă procedură specială”. Șefii de stat din 8 țări UE au cerut un proces de aderare accelerat. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE susține aderarea Ucrainei, dar că procesul va dura.

Ce țări din Europa nu sunt în UE – Turcia, tot mai departe de Uniune

17. Turcia este țară candidată pentru aderarea la UE, însă după 2016 negocierile au stagnat. UE a criticat dur Turcia condusă de Recep Tayyip Erdoğan pentru încălcarea drepturilor omului și pentru nerespectarea statului de drept.

18. Belarus. Relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus s-au înrăutățit după alegerea lui Alexander Lukașenko în funcția de președinte al țării în anul 1994. Regimul autoritar al lui Lukașenko nu este compatibil cu valorile UE.

Nu sunt în Uniunea Europeană nici următoarele 5 state, care fie se afla la granița de est a Europei, fie se întind pe două continente (Asia și Europa):

19. Rusia (țară transcontinentală)

20. Kazakhstan (țară transcontinentală)

21. Armenia

22. Azerbaidjan

23. Georgia

Marea Britanie, singurul stat care a părăsit UE

Acum, când discutăm despre ce țări din Europa nu sunt în UE trebuie menționată și Marea Britanie.

24. Marea Britanie a făcut parte din Uniunea Europeană din 1973 până în 2020. Regatul Unit este singurul stat care a părăsit vreodată Uniunea. La referendumul din 2020, 52% dintre britanici au votat în favoarea Brexitului.

