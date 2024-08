Acțiuni Piața AeRO care au crescut în ultimul an. 6 companii

Acțiuni Piața AeRO care au crescut în ultimul an. 6 dintre companiile listate pe Piața AeRO de la Bursa de Valori București, ale căror acțiuni sunt incluse în categoria Premium, au înregistrat creșteri de peste 50% în ultimul an.

Ce este Piața AeRO

Înainte de a arăta care sunt acele acțiuni Piața AeRO care au crescut în ultimul an vom explica ce este Piața AeRO de la BVB.

Acronimul AeRO vine de la Alternative Exchange in Romania. Numită și Piața Secundară de la BVB, pe Piața AeRO se listează companii mai mici (IMM-uri, start-up-uri, companii cu capital mai redus etc), care nu îndeplinesc criteriile cerute pentru listarea pe Piața Reglementată (Principală) de la BVB.

De exemplu, pentru a se lista pe Piața Principală, o companie trebuie să aibă o capitalizare bursieră anticipată de cel puțin 1 milion de euro, însă pentru Piața AeRO este suficientă o capitalizare anticipată (sau capitaluri proprii) de minimum 250.000 de euro.

De asemenea, societățile ce se listează pe Piața Principală trebuie să aibă un free-float (acțiuni care nu sunt deținute de companie sau de investitori strategici) de cel puțin 25%. În cazul companiilor ce se listează pe Piața AeRO este necesar un free-float mai redus, de 10% (sau să aibă minimum 30 de acționari).

Acțiuni Piața AeRO care au crescut în ultimul an – companii

1. 2B Intelligent Soft. Cu o creștere de 155,49%, compania are una dintre cele mai mari creșteri de pe Piața AeRO din ultimele 12 luni. În acest interval, acțiunile companiei s-au tranzacționat la prețuri cuprinse între 5 lei / acțiune (preț minim) și 15,3 lei / acțiune (preț maxim). Compania are o capitalizare de piață de peste 179 de milioane de lei și are următoarea structură de acționariat: persoane fizice (46,3%), Radu Scarlat (25,79%), Vlad-Ermil Bodea (25,79%) și persoane juridice (2%).

Potrivit informațiilor de pe site-ul BVB, 2B Intelligent Soft (Bento – Intellectually Curious) este o companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud. De-a lungul celor 17 ani de experiență, Bento a dezvoltat și implementat proiecte cu aplicabilitate în industrii multiple pentru companii multinaționale din România, SUA și Elveția. Compania a dezvoltat de-a lungul anilor propriile produse software, precum solutțile Mobile Device Management, Field Service Management și Smart Metering, utilizate în special de companiile active în energie și utilități.

Acțiuni Piața AeRO care au crescut în ultimul an – exemple

2. Iproeb SA Bistrița, creștere de 143,75% în ultimul an. Prețul minim la care s-au vândut acțiunile companiei în această perioadă a fost de 0,6 lei / acțiune, iar cel maxim de 1,84 de lei / acțiune. Compania are o capitalizare bursieră de 197,8 milioane de lei, și este deținută de SC Electromontaj SA (58,8%), persoane fizice (23,7%), Grupul DD din Constanța (16,8%) și persoane juridice (0,6%).

Compania este specializată în producția și comercializarea de conductoare din aluminiu, oțel-aluminiu și oțel zincat, cabluri de tracțiune, cabluri și conductoare din cupru și aluminiu izolate în PVC, cauciuc și polietilenă, materiale electroizolante, izolatoare compozite, mijloace de automatizare și diverse echipamente electrice.

Foto: sergeitokmakov / pixabay.com

Companii listate pe Piața AeRO de la BVB

3. Transilvania leasing și credit IFN SA Brașov, creștere de 90,38% în ultimele 12 luni. Prețul minim la care s-au tranzacționat acțiunile companiei a fost de 0,05 lei / acțiune, iar cel maxim de 0,11 lei / acțiune. Compania, ce are o capitalizare bursieră de aproape 51 de milioane de lei, este deținută în procent de 95% de Transilvania Investments Alliance din Brașov. Restul este deținut de persoane fizice (4%) și juridice (1%).

Potrivit informațiilor de pe site-ul companiei, Transilvania leasing și credit IFN SA funcționează din anul 1997, oferind servicii de creditare și servicii conexe și auxiliare legate de realizarea activităților de creditare. Societatea desfășoară finanțări în sistem leasing, precum și activități de creditare: credite de consum, credite de nevoi nenominalizate, credite pentru investiții, credite de nevoi temporare.

Acțiuni Piața AeRO care au crescut în ultimul an – listă de companii

4. DN Agrar Group, creștere de 83,70% în ultimul an. În perioada ultimelor 12 luni, acțiunile companiei s-au tranzacționat la prețuri cuprinse între 0,79 lei / acțiune (preț minim) și 1,66 lei / acțiune (preț maxim). Compania, ce are o capitalizare bursieră de peste 238 de milioane de lei, este deținută în procent de 74% de compania AM Advies BV din Olanda. Restul este deținut de persoane fizice (24%) și juridice (2%).

Potrivit informațiilor de pe site-ul BVB, DN Agrar Group este cea mai mare fermă zootehnică integrată din România, cu producție de lapte de vacă și producție vegetală. Grupul activează în județele Alba, Sibiu și Hunedoara, în domenii precum zootehnie, producție agricolă vegetală, prestări de servicii în agricultură, logistică, transport, turism și servicii de consultanță pentru afaceri și management.

Grupul DN Agrar este alcătuit din 15 societăți, dintre care 4 ferme a căror activitate principală o reprezintă creșterea bovinelor de lapte (ferma Prodlact) și producția de lapte de vacă (fermele Cut, Lacto Agrar și Apold). Compania are peste 250 de angajați, deține peste 7.000 hectare de teren în proprietate și în arendă, precum și peste 12.000 de capete de vaci de lapte și tineret bovin.

În ceea ce privește producția vegetală, aceasta asigură baza furajeră pentru fermele de vaci de lapte și se bazează în principal pe porumb, lucernă, iarbă și paie de grâu. De asemenea, compania cultivă și cereale (grâu, porumb, orz) și plante oleaginoase (soia și floarea-soarelui) pentru comercializare.

Acțiuni Piața AeRO care au crescut în ultimul an – exemple de companii

5. Connections Consult SA, creștere de 71,80%. În ultimul an, prețurile la care s-au vândut acțiunile companiei au oscilat între 3,75 de lei / acțiune (preț minim) și 8,86 lei / acțiune (preț maxim). Cu o capitalizare bursieră de circa 95,5 milioane de lei, compania este deținută în cea mai mare parte de acționarul majoritar Bogdan Liviu Florea (67,4%). Restul acțiunilor este deținut de persoane fizice (23%) și juridice (9,6%).

Connections reprezintă un grup de companii active în aria transformării digitale. Companiile din grup le oferă clienților posibilitatea de a evolua și de a se alinia tendințelor digitale, folosind instrumente tehnologice precum Cognitive Computing și Artificial Intelligence.

6. Visual Fan, creștere de 68,97% în ultimul an. În ultimele 12 luni, acțiunile companiei s-au tranzacționat la valori cuprinse între 8,19 lei / acțiune (preț minim) și 16,3 lei / acțiune (preț maxim). Compania are o capitalizare de piață de aproape 98 de milioane de lei și este deținută în procent de 82,8% de Florentin-Lucian Peticilă. Persoanele fizice dețin 16,3%, iar cele juridice 0,79%. Visual Fan produce, importă și distribuie telefoane mobile și produse electronice (brandul „Allview”).

Foto: sergeitokmakov / Mediamodifier / pixabay.com

