Acțiuni BVB care au crescut în ultimul an. TOP 15 companii

Acțiuni BVB care au crescut în ultimul an. Atunci când analizați piața de capital pentru a decide în ce titluri să investiți este important să știți care sunt acele acțiuni al căror preț a cunoscut o creștere în ultimul timp.

Companii listate pe Piața Reglementată a BVB

În acest articol vom detalia care sunt companiile listate pe Piața Reglementată de la BVB ale căror acțiuni au cunoscut creșteri de peste 50% în ultimul an. Numită și Piața Principală, pe Piața Reglementată de la Bursa de Valori București sunt listate la ora actuală 86 de companii. Acțiunile companiilor listate la BVB sunt împărțite în 3 categorii: Premium, Standard și Int’l.

Așadar, în ultimele 12 luni, cele mai mari creșteri au fost înregistrate de acțiunile următoarelor companii, potrivit informațiilor de pe site-ul BVB:

1. Antibiotice SA este compania cu cea mai mare creștere de la Bursa de Valori București în ultimul an, acțiunile emise de societate (categoria Premium) înregistrând o creștere de 303,46% (de la 0,68 lei / acțiune la 2,8 lei / acțiune). Producătorul de medicamente de la Iași este specializat în producția de antiinfecțioase solide orale. De asemenea, produce și unguente, creme, geluri și produse pentru sistemul cardiovascular și sistemul nervos central.

2. Compania Energopetrol SA a avut una dintre cele mai mari creșteri de la Bursa de Valori București din ultimul an, de 263,37%. În ultimele 12 luni, acțiunile emise de companie (categoria Standard) au crescut de la 0,37 lei la 1,25 lei / acțiune. Societatea este specializată în proiectarea și execuția de lucrări de construcții-montaj, instalații energetice, stații de transformare, instalații de iluminat, confecții metalice, prefabricate etc.

Acțiuni BVB care au crescut în ultimul an pe Piața Reglementată

3. Armătura SA, creștere de 126,67%. Astfel, pe parcursul ultimului an, acțiunile societății (categoria Standard) au crescut de la 0,09 lei / acțiuni la 0,20 lei / acțiune. Compania este specializată în producția de armături pentru instalații termice și de alimentare cu apă și gaz, având în portofoliu peste 1.500 de artiole.

4. Comelf SA, creștere de 103,7%. În ultimul an, acțiunile societății (incluse în categoria Standard) au crescut de la 3,3 lei / acțiune la 6,6 lei / acțiune. Comelf are ca obiect de activitate fabricarea de echipamente pentru centrale energetice și pentru protectia mediului, mașini și utilaje terasiere sau subansamble ale acestora, echipamente pentru utilaje de ridicat si de transport, inclusiv componente ale acestora.

5. Sphera Franchise Group, creștere de 97,03%. În ultimul an, acțiunile companiei (categoria Premium) au crecut de la circa 20 lei / acțiune la aproximativ 40 de lei / acțiune. Potrivit informațiilor de pe site-ul BVB, Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deținând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell în Romania, precum și KFC în Chișinău, Republica Moldova, și în anumite zone din Italia.

Acțiuni BVB care au crescut în ultimul an pe Piața Principală

6. Zentiva SA, creștere de 87,16% în ultimul an. Acțiunile companiei (categoria Standard) au crescut de la 2,14 lei / acțiune la 4 lei / acțiune. Zentiva SA, ce face parte din Grupul Zentiva din Cehia, are ca obiect de activitate dezvoltarea, producerea și comercializarea de produse farmaceutice. Compania are o fabrică în București și detine un portofoliu de produse cu peste 230 de branduri, concentrându-se asupra afecțiunilor cardiovasculare și diabet, inflamatorii, respiratorii, reumatice, oncologice, boli rare, gastrointestinale și urologice, precum și asupra managementului durerii și al infecțiilor.

7. Aages SA, creștere de 84,29%. În ultimele 12 luni, acțiunile companiei (clasificate în categoria Standard) au crescut de la circa 3,4 lei / acțiune la 6,4 lei / acțiune. Fondată în 1990, compania oferă produse și servicii complete pentru aplicații industriale ce implică încălzirea prin inducție a metalelor.

8. Societatea Energetică Electrica SA, creștere de 79,26%. Prețul acțiunilor (categoria Premium) a crescut în ultimele 12 luni de la 8,2 lei / acțiune la 15,5 lei / acțiune. Electrica SA este singura companie listată pe BVB care activează atât în domeniul distribuției, cât și al furnizării energiei electrice din România.

Foto: Pexels / pixabay.com

Acțiuni BVB care au crescut în ultimul an – listă

9. Digi Communications NV (categoria Int’l), creștere de 70,94% în ultimul an. Acțiunile companiei au crescut de la circa 34 lei / acțiune la peste 60 de lei / acțiune în ultimele 12 luni. În ceea ce privește structura acționariatului, peste 66% este deținut de persoane juridice, Fondul de Pensii Administrat Privat NN deține circa 17,6%, iar persoanele fizice în jur de 16%.

10. Transelectrica SA, creștere de 61,94%. Acțiunile transportatorului de electricitate, incluse în categoria Premium de la BVB, au crescut de la 25,73 lei / acțiune la 43,31 lei / acțiune. În calitate de Operator de Transport și de Sistem (OTS), Transelectrica asigură siguranța în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) și deține poziția de monopol natural pe piața românească de energie electrică.

Ce acțiuni de la BVB au crescut în ultimul an

11. Comcm SA Constanța, creștere de 60,71%. În ultimele 12 luni, acțiunile companiei (categoria Standard) au crescut de la 0,18 la 0,35 lei / acțiune. Compania are ca principal obiect de activitate fabricarea betonului.

12. Prebet SA Aiud, creștere de 59,81% în ultimul an. Acțiunile companiei (categoria Standard) au crescut de la 1,95 lei / acțiune la circa 3,3 lei / acțiune în decursul ultimele 12 luni. Compania produce traverse din beton pentru căi ferate, dar și alte elemente de construcție din beton (grinzi etc).

Acțiuni BVB care au crescut în ultimul an – exemple

13. Casa de Bucovina – Club de Munte, creștere de 56,73%. Acțiunile au crescut de la 0,08 lei la 0,13 lei / acțiune în ultimul an. Patrimoniul societății îl reprezintă hotelul Best Western Bucovina din Gura Humorului, ce are 130 de camere, 2 restaurante – Casa cu Pridvor și Naturalis – bar și terasă, precum și 5 săli de conferință și un centru spa. Cea mai mare parte a acțiunilor (74%) sunt deținute de Longshield Investment Group SA.

14. Alumil Rom Industry SA, creștere de 53,16%. În urmă cu un an, acțiunile societății (ce sunt clasificate în categoria Standard) se tranzacționau cu circa 1,85 lei / acțiune. La ora actuală, prețul este de circa 2,75 lei / acțiune. Compania, ce este o filială a Alumil Aluminium Industry SA din Grecia, este unul dintre liderii europeni din industria aluminiului. Societatea produce sisteme de profile din aluminiu pentru construcții, acoperind toate tipurile de aplicații din domeniu, se arată pe site-ul BVB.

15. Banca Transilvania SA, creștere de 52,74% în ultimul an. În ultimele 12 luni, acțiunile companiei (ce sunt clasificate în categoria Premium) au crescut de la 16,9 lei / acțiune la 27,6 lei / acțiune. La data de 22 iulie 2024, circa 75% din acțiunile companiei erau deținute de persoane juridice, iar 25% de persoane fizice.

Foto: geralt / Pexels / pixabay.com

Dacă acest articol despre acțiuni BVB care au crescut în ultimul an vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

TOP 10 companii BVB în funcție de capitalizarea bursieră

Cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimele 6 luni. TOP 14

Cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimul an. TOP 9

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni. TOP 11

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimul an. TOP 12 companii

Tezaur vs Fidelis – diferențele dintre cele 2 tipuri de titluri de stat

Companii cu capital de stat din România. 9 societăți listate la BVB

Aplicații AI pentru gestionarea banilor. 5 instrumente utile

Ce înseamnă day trading. Listă cu strategii, riscuri și avantaje