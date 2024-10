Acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimul an. TOP 50

Dacă ești interesat să investești în acțiuni de pe piețele externe, poți alege să investești în acțiuni care se află pe un trend ascendent, ca de exemplu în acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimul an.

Ce acțiuni din SUA au crescut cel mai mult în ultimele 12 luni

Potrivit informațiilor publicate de site-ul financiar stockanalysis.com, companiile din SUA ale căror acțiuni au crescut cel mai mult în intervalul 25 octombrie 2023 – 25 octombrie 2024 sunt Synergy CHC Corp., Bright Minds Biosciences Inc., Fitell Corporation, Sezzle Inc., GeneDx Holdings Corp., Longboard Pharmaceuticals Inc. și Summit Therapeutics Inc., toate având creșteri de peste 1.000% în ultimele 12 luni.

1. Synergy CHC Corp., simbol bursier SNYR, a avut o creștere de circa 6.959% în ultimul an. Synergy CHC Corp., o companie ce comercializează produse de îngrijire a sănătății, dar și de wellness și frumusețe, avea la finele lunii octombrie o capitalizare bursieră de peste 73 de milioane de dolari, iar prețul unei acțiuni era de 8 dolari.

2. Bright Minds Biosciences Inc., simbol bursier DRUG, a avut o creștere de 3.322% în ultimele 12 luni, aflându-se pe locul 2 în acest clasament cu acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimul an. Compania de biotehnologie, ce dezvoltă terapii pentru a îmbunătăți viața pacienților cu boli cerebrale grave, ca de exemplu epilepsie, avea la data de 25 octombrie 2024 o capitalizare bursieră de 217 milioane de dolari, iar prețul unei acțiuni era de 49 de dolari.

3. Fitell Corporation, simbol bursier FTEL, creștere de 2.559% în ultimul an. La sfârșitul lunii octombrie 2024, compania avea o capitalizare de piață de 647 de milioane de dolari, iar prețul unei acțiuni era de 32 de dolari. Împreună cu subsidiarele sale, Fitell Corporation funcționează ca un retailer online de echipamente de fitness pentru săli de sport și pentru studiouri personale de antrenament.

4. Sezzle Inc., simbol bursier SEZL, a avut o creștere de 2.030% în ultimele 12 luni, aflându-se pe locul 4 în acest clasament cu acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimul an. Compania de tehnologie, ce avea la data de 25 octombrie 2024 o capitalizare bursieră de 1,2 miliarde de dolari, pune la dispoziția clienților o platformă alternativă de plată ce oferă posibilitatea de a achiziționa diverse bunuri și servicii în rate fără dobândă la o serie de magazine online. În prezent, Sezzle are 39.000 de vânzători activi și 13 milioane de utilizatori (consumatori). La data menționată, prețul unei acțiuni era de 213 dolari.

5. GeneDx Holdings Corp., simbol bursier WGS, creștere de 1.744%, capitalizare bursieră de 1,6 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 59 de dolari. Compania oferă servicii de diagnosticare genomică, teste genetice, soluții de screening ereditar și pentru boli grave, cu accent pe pediatrie.

6. Longboard Pharmaceuticals, Inc., simbol bursier LBPH, a avut o creștere de 1.053% în ultimul an, și se află pe locul 6 în acest top cu acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimul an. Compania farmaceutică, ce avea la finele lunii octombrie o capitalizare bursieră de 2,3 miliarde de dolari, se concentrează pe dezvoltarea unor terapii noi de investigație a bolilor neurologice rare. Prețul unei acțiuni: 60 de dolari;

7. Summit Therapeutics Inc., simbol bursier SMMT, creștere de 1.034%, capitalizare bursieră de 15,9 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 21 de dolari. Compania biofarmaceutică de oncologie se axează pe descoperirea, dezvoltarea și comercializarea unor terapii medicinale prietenoase pentru pacienți, medici și îngrijitori, menite să îmbunătățească calitatea vieții și să crească durata potențială de viață a pacienților.

8. ALT5 Sigma Corporation, simbol bursier ALTS, creștere de 803%, capitalizare bursieră de 35,8 milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 3 dolari;

9. AST SpaceMobile, Inc., simbol bursier ASTS, creștere de 793%, capitalizare bursieră de 5 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 26 de dolari;

10. Laird Superfood, Inc., simbol bursier LSF, creștere de 773%, capitalizare bursieră de 77 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 8 dolari;

11. Avidity Biosciences, Inc., simbol bursier RNA, creștere de 759% în ultimul an, capitalizare bursieră de 5,3 miliarde de dolari. Prețul unei acțiuni: 45 de dolari;

12. Janux Therapeutics, Inc., simbol bursier JANX, creștere de 704,4%, capitalizare bursieră de 2,8 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni 53 de dolari;

13. Nexalin Technology, Inc., simbol bursier NXL, creștere 703,5%, capitalizare bursieră de 24 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni 2,3 dolari;

14. Dogness (International) Corporation, simbol bursier DOGZ, creștere de 698%, capitalizare bursieră de 724 milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 57 de dolari;

15. Capricor Therapeutics, Inc., simbol bursier CAPR, creștere de 693%, capitalizare bursieră de 990 milioane de dolari, prețul unei acțiuni 22 de dolari;

16. Viking Therapeutics, Inc., simbol bursier VKTX, creștere de 633%, capitalizare bursieră de 8 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni 78 de dolari;

17. Dave Inc., simbol bursier DAVE, creștere de 632%, capitalizare de piață de 493 milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 39 de dolari;

18. Monopar Therapeutics Inc., simbol bursier MNPR, creștere de 626% în ultimul an, capitalizare bursieră de 60 de milioane, prețul unei acțiuni 17 dolari;

19. EUDA Health Holdings Limited, simbol bursier EUDA, creștere de 623%, capitalizare bursieră 168 de milioane, prețul unei acțiuni: 5 dolari;

20. Corvus Pharmaceuticals, Inc., simbol bursier CRVS, creștere de 604%, capitalizare bursieră de 519 milioane de dolari; prețul unei acțiuni: 8 dolari;

21. Carvana Co., simbol bursier CVNA, creștere de 539%, capitalizare bursieră de 25 de miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 203 dolari;

22. Neonode Inc., simbol bursier NEON, creștere 529%, capitalizare bursieră de 125 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 8 dolari;

23. Candel Therapeutics, Inc., simbol bursier CADL, creștere de 522%, capitalizare bursieră de 180 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 6 dolari;

24. Laser Photonics Corporation, simbol bursier LASE, creștere de 516%, capitalizare bursieră de 89 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 6 dolari;

25. Rezolute, Inc., simbol bursier RZLT, creștere de 512%, capitalizare bursieră de 323 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 6 dolari;

26. LakeShore Biopharma Co., Ltd, simbol bursier LSB, creștere bursieră de 500%, capitalizare bursieră de 60 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni 3 dolari;

27. Inseego Corp., simbol bursier INSG, creștere de 471%, capitalizare bursieră de 241 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 20 de dolari;

28. Kingstone Companies, Inc., simbol bursier KINS, creștere de 469%, capitalizare bursieră de 112,5 milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 10 dolari;

29. Nurix Therapeutics, Inc., simbol bursier NRIX, creștere de 465%, capitalizare bursieră de 1,9 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 26 de dolari;

Foto: sergeitokmakov / pixabay.com

30. MicroStrategy Incorporated, simbol bursier MSTR, creștere de 452%, capitalizare bursieră de 48 de miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 234 de dolari;

31. FreightCar America, Inc., simbol bursier RAIL, creștere de 440%, capitalizare de piață de 275 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 15 dolari;

32. TeraWulf Inc., simbol bursier WULF, creștere de 410%, capitalizare bursieră de 2,4 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 6 dolari;

33. Edgewise Therapeutics, Inc., simbol bursier EWTX, creștere de 403%, capitalizare bursieră de 3,3 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 35 de dolari;

34. NuScale Power Corporation, simbol bursier SMR, creștere de 402%, capitalizare bursieră de 1,7 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni 18 dolari;

35. Alarum Technologies Ltd., simbol bursier ALAR, creștere de 396%, capitalizare de piață de 125 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 17 dolari;

36. AudioEye, Inc., simbol bursier AEYE, creștere de 395%, capitalizare bursieră de 270 milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 23 de dolari;

37. ADMA Biologics, Inc., simbol bursier ADMA, creștere de 394%, capitalizare bursieră de 3,7 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 16 dolari;

38. Grupo Financiero Galicia S.A., simbol bursier GGAL, creștere de 387%, capitalizare bursieră de 9,4 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 54 de dolari;

39. LendingTree, Inc., simbol bursier TREE, creștere de 383%, capitalizare bursieră de 712 milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 53 de dolari;

40. Lumen Technologies, Inc., simbol bursier LUMN, creștere de 370%, capitalizare bursieră de 6,6 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 6,4 dolari;

41. Willis Lease Finance Corporation, simbol bursier WLFC, creștere de 364%, capitalizare bursieră de 1,2 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 185 de dolari;

42. Grupo Supervielle S.A., simbol bursier SUPV, creștere de 362,3%, capitalizare bursieră de 909 milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 9 dolari;

43. Jin Medical International Ltd., simbol bursier ZJYL, creștere de 361,9%, capitalizare bursieră de 341 milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 2 dolari;

44. Coffee holding Co., Inc., simbol bursier JVA, creștere de 356%, capitalizare bursieră de 18 milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 3 dolari;

45. Ocular Therapeutix, Inc., simbol bursier OCUL, creștere de 355%, capitalizare bursieră de 1,7 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 11 dolari;

46. ASP Isotopes Inc., simbol bursier ASPI, creștere de 344%, capitalizare bursieră de 334 milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 5 dolari;

47. CuriosityStream Inc., simbol bursier CURI, creștere de 341,6%, capitalizare bursieră de 143 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 3 dolari;

48. Dyne Therapeutics, Inc., simbol bursier DYN, creștere de 341,5%, capitalizare bursieră de 3 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 31 de dolari;

49. Banco Macro S.A., simbol bursier BMA, creștere de 341,2%, capitalizare bursieră de 6 miliarde de dolari, prețul unei acțiuni: 79 de dolari;

50. Personalis, Inc., simbol bursier PSNL, creștere de 340%, capitalizare de piață de 267 de milioane de dolari, prețul unei acțiuni: 5 dolari.

Foto: Angelo_Giordano / sergeitokmakov / pixabay.com

