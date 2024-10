Acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimii 10 ani. TOP 12

Dacă ești interesat să invești și în alte companii în afara celor de pe piața locală, listate la Bursa de Valori București, atunci poți opta să cumperi acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimii 10 ani. În acest fel, investești în companii solide, cu performanțe deosebite în ultimul deceniu.

Acțiuni din indicele S&P 500 care au crescut în ultimul deceniu

Potrivit unei analize realizate de publicația financiară insidermonkey.com, companii precum Nvidia sau Tesla se numără printre companiile din indicele S&P 500 ale căror acțiuni au crescut cel mai mult în ultimii 10 ani. Alături de indicele dow jones și de indicele NASDAQ, indicele S&P 500 este unul dintre cei mai importanți indici bursieri din SUA, scopul său fiind de a reflecta evoluția celor mai mari 500 de companii (în funcție de capitalizarea de piață) listate la bursele din SUA.

După cum arată sursa citată, investițiile pe termen lung în acțiuni reprezintă una dintre cele mai sigure metode de a crește capitalul deținut de o persoană. Investițiile pe termen lung se referă la cumpărarea de active cu intenția de a le deține pe termen lung (peste un an și uneori peste 5 ani).

Acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimii 10 ani – clasament

Istoric, indicele S&P 500 a avut de mai multe ori o evoluție anuală pozitivă decât una negativă. Astfel, în doar 26 de ani din ultimii 95 (1928-2023), indicele a înregistrat scăderi (indicele S&P a fost lansat în 1923, la acea dată urmărind doar 233 de companii; structura actuală cu 500 de companii datează din 1957). Potrivit insidermonkey.com, 100 de dolari investiți la începutul perioadei i-ar fi adus investitorului peste 624.000 de dolari la finele anului 2022.

Evoluțiile tehnologice recente și progresele realizate în domeniul inteligenței artificiale în ultimii ani au dus la creșterea valorii acțiunilor emise de companiile de tehnologie. În lista celor 12 companii cu cele mai bune evoluții în ultimul deceniu au fost selectate companiile din indicele S&P 500 care au oferit randamente excepționale. Editorii publicației financiare au folosit instrumente de verificare a acțiunilor pentru a evalua creșterile de preț ale acestora în ultimii 10 ani.

Acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimii 10 ani – NVIDIA

1. NVIDIA Corp. Rentabilitatea prețului acțiunilor pe 10 ani: 11940%. Rentabilitatea prețului se referă la rata rentabilității unui portofoliu de investiții, unde măsura rentabilității ia în calcul doar aprecierea capitalului portofoliului, în timp ce venitul generat de activele din portofoliu, sub formă de dobânzi și dividende, nu este luat în considerare. Acest indicator este diferit de randamentul total, care ia în calcul și veniturile sub formă de dividende etc, potrivit Wikipedia.org.

Cu sediul în Santa Clara, California, NVIDIA este o companie de tehnologie axată pe proiectarea și fabricarea de harware și software. Peste 80% din veniturile sale provin din produse pentru gaming și centre de date. NVIDIA proiectează și furnizează unități de procesare grafică, unități centrale de procesare, unități de procesare a datelor, interfețe de programare a aplicațiilor, sisteme pe cip (SoC) pentru piața auto și de telefonie mobilă, sisteme hardware și software cu inteligență artificială și diverse alte componente pentru calculatoare.

Acțiunile NVIDIA au crescut cu 239% în 2023, după creșterea explozivă a cererii pentru cipurile semiconductoare A100 și H100 produse de companie, dar și a cererii pentru serviciile de centre de date furnizate de NVIDIA, potrivit nasdaq.com. După cum arată și specialiștii insidermonkey.com, creșterea uriașă a acțiunilor NVIDIA a fost generată în special de cercerea pentru servicii de centre de date, o consecință a revoluției AI din ultimii ani. La ora actuală, NVIDIA are o capitalizare de piață de circa 3,5 trilioane de dolari.

Acțiuni din SUA care au crescut în ultimul deceniu

2. Advanced Micro Devices, Inc. se află pe locul 2 în acest clasament cu acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimii 10 ani, rentabilitatea prețului acțiunilor pe 10 ani fiind de 3200%. Cu sediul central în Santa Clara, California, Advanced Micro Devices produce microprocesoare, plăci de bază, procesoare grafice pentru servere și calculatoare personale, semiconductori și alte componente conexe. Compania are o capitalizare bursieră de circa 253 de miliarde de dolari.

Foto: geralt / pixabay.com

3. Tesla, Inc. Rentabilitatea prețului acțiunilor pe 10 ani: 2320%. Cu sediul central în Ausin, Texas, Tesla proiectează, dezvoltă, produce și vinde vehicule complet electrice, dar și soluții de generare și stocare a energiei electrice. Printre cele mai vândute modele Tesla se numără Model 3, Model S, Model Y și Model X.

Tesla este cel mai mare producător de mașini electrice din lume. În anul 2023, mașina electrică Model Y a Tesla a fost cea mai bine vândută mașină din lume, fiind pentru prima dată când o mașină electrică a obținut acest titlu. În acel an, Tesla a vândut 1,81 milioane de mașini în întreaga lume, cu 38% mai mult decât în 2022. Compania, ce are 6 mari unități de producție în California, Nevada, New York, Texas, Shanghai și Berlin, are în prezent o capitalizare de piață de circa 844 de miliarde de dolari.

Acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimii 10 ani – TOP

4. Broadcom Inc. Rentabilitatea prețului acțiunilor pe 10 ani: 1990%. Cu sediul în San Jose, California, compania este un lider global în sectorul tehnologic. Broadcom proiectează, dezvoltă și furnizează soluții de software de rețea, stocare pentru centre de date, software de întreprindere, telecomunicații, soluții de securitate cibernetică axate pe automatizare și monitorizare sau componente pentru smartphone-uri. Compania are o capitalizare de piață de peste 808 miliarde de dolari.

5. Cadence Design Systems, Inc. Rentabilitatea prețului acțiunilor pe 10 ani: 1960%. Cu sediul central în San Jose, California, Cadence Design Systems se axează pe proiectarea sistemelor electronice, furnizând software de calcul, harware și alte servicii. La ora actuală, compania are o capitalizare de piață de peste 70 de miliarde de dolari.

Acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimii 10 ani – restul clasamentului

6. Palo Alto Networks, Inc., 1750%

7. Fair Isaac Corporation, 1670%

8. Monolithic Power Systems, Inc., 1430%

9. Synopsys, Inc., 1330%

10. Lam Research Corporation, 1190%

11. Fortinet, Inc., 1160%

12. Axon Enterprise, Inc., 1130%

Foto: retobkeller / geralt / pixabay.com

Dacă acest articol despre acțiuni la bursa din SUA care au crescut în ultimii 10 ani vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Acțiuni Piața AeRO care au crescut în ultima lună. 4 companii

Acțiuni BVB care au crescut în ultima lună. 4 companii

Cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimele 6 luni. TOP 14

Cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultimul an. TOP 9

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimele 6 luni. TOP 11

Cele mai tranzacționate acțiuni BVB în ultimul an. TOP 12 companii

Cele mai tranzacționate acțiuni Piața AeRO în ultima lună. TOP 6