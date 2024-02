Guvernul a decis suplimentarea salariaților din industria de Apărare – alocare de încă 100 mil. lei

Guvernul a aprobat, vineri, o HG privind alocarea a 100 de milioane de lei de care va beneficia un număr mediu maxim de 1.436 de salariaţi din cadrul Companiei Naţionale Romarm şi alte cinci societăţi care desfăşoară activităţi în industria naţională de apărare.

Actul normativ aprobă numărul mediu maxim de personal pe anul 2024 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016, a precizat un comunicat al Executivului.

Astfel, pentru anul 2024, prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului sunt alocate fonduri în cuantum de 100 de milioane de lei pentru un număr mediu maxim de personal de 1.436 de salariaţi. De aceste sume beneficiază un număr mediu maxim de: 1.085 de salariaţi din cadrul Companiei Naţională Romarm SA – exclusiv pentru filialele sale, 200 de salariaţi de la Societatea Romaero S.A., 60 de salariaţi de la Societatea Avioane Craiova S.A., 75 de salariaţi din cadrul Societăţii IOR S.A., opt salariaţi de la Societatea Şantierul Naval Mangalia S.A., opt salariaţi de la Societatea Uzina Mecanică Orăştie S.A..

UM Cugir fabrică muniție la standarde NATO

Guvernul a mai decis, în şedinţa de vineri, suplimentarea personalului de la fabrica din Cugir cu 88 de persoane, ca măsură de eficientizare şi de creştere a capacităţii acesteia, a anunţat ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Oprea.

El a precizat că Uzina Mecanică Cugir nu mai are în prezent niciun fel de datorie.

„Referitor la UM Cugir, cred că ar trebui să vorbim despre industria de apărare din România în termenii reali ai lucrurilor care se întâmplă şi vreau să vă spun că UM Cugir este o companie cu capital de stat care nu mai are nicio datorie. La sfârşitul lunii decembrie anul trecut au plătit toate datoriile, sunt pe profit şi sunt în plină dezvoltare. Memorandumul de astăzi are ca scop acela de a putea angaja încă 88 de persoane, direct productivi, pentru că au contracte, au o încărcare foarte puternică în acest moment. Acolo se produce muniţie calibru NATO, dar calibru mic, 5,6 – 12,7, contracte internaţionale care necesită o productivitate mai mare. Cele 88 de persoane vor putea genera o cifră de afaceri de 1.000.000 de euro pe lună în plus pentru UM Cugir. Spun acest lucru pentru că acolo unde avem management foarte bun se vede şi au şi un ambiţios program de investiţii, studii de fezabilitate deja încheiate, anul acesta încep aceste investiţii, au şi fonduri prevăzute, Ministerul Economiei sprijină industria de apărare”, a declarat Oprea la finalul şedinţei de Guvern.

Referitor la măsurile de eficientizare şi creştere a capacităţii de producţie a fabricii de la Cugir, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, a subliniat că aceasta va aduce de asemenea o stabilitate economică regională şi naţională într-un sector esenţial pentru economia României.

„Aceste decizii vreau să le contextualizez un pic, vin în urma unei vizite de lucru foarte fructuoase a unei delegaţii ample conduse de premierul Marcel Ciolacu, care a avut loc la Roma în zilele de 14 şi de 15 februarie şi în structura acestei vizite a fost cuprins şi un Forum economic. (…) Acest forum economic pentru că, pe lângă prezenţa în oglindă a ministerelor de la Bucureşti şi de la Roma, au fost prezente şi consistente delegaţii ale mediului de afaceri din România şi Italia şi este un mecanism care ar trebui să însoţească fiecare vizită de lucru pentru a putea consolida, în cazul cu Italia, Parteneriatul strategic, care foarte fast a fost punctat ca fiind relansat de către premierul Marcel Ciolacu şi de către preşedinta Consiliului de Miniştri al Italiei, doamna Meloni”, a transmis Constantin.

