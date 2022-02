Autostrada Pitești-Sibiu ar mai putea întârzia niște ani: Contestație pentru documentație eronată

Construcția celei mai dificile și mai scumpe părți din autostrada Pitești-Sibiu (Tgveni – Cornetu) riscă să întârzie și mai mult decât până acum, pentru că Asocierea WeBuild-Tancrad a cerut suspendarea licitației și măsuri de remediere a documentației eronate.

Prin contestația de 141 de pagini depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, WeBuild-Tancrad „critică vehement documentația tehnică pusă la dispoziție de CNAIR (…) și ni se arată de ce nu vom circula pe toată autostrada Sibiu-Pitești mai devreme de 10 ani”, spune un comunicat al Asociației Pro Infrastructura.

„Ce reclamă constructorii? “Profesionalismul” comisiei de evaluare care dă răspunsuri la cererile de clarificări în bătaie de joc, pline de truisme și contradicții care mai mult creează confuzie în loc să lămurească problema”, spune sursa citată.

Astfel, așa zisa documentație „oferită de CNAIR are un foraj cu coordonatele unui lac aflat la 30 km distanță față de traseu. Ori că un studiu geotehnic are doar… coperta! Sau că la Tunelul Poiana, lung de 1,7 km, studiul de fezabilitate din 2008 are doar două foraje, în capete, la o adâncime de 18 metri când autostrada străbate muntele la sub 100 metri, iar normativul cere 9 foraje, minim.

„Cele mai grave abateri”

Contestația citează „cele mai aberante răspunsuri date de CNAIR și cele mai grave abateri de la normative și lipsuri ale studiilor de teren pe care antreprenorii sunt nevoiți să își fundamenteze o ofertă solidă care să fie și pusă în operă, în realitate, nu doar pe hârtie”, spune Pro Infrastructura.

Asocierea WeBuild-Tancrad invocă inclusiv faptul că deși li se cere să depună oferta finală până pe 7 februarie, Compania de Drumuri a răspuns abia pe 18, respectiv 20 ianuarie, la cele 280 de solicitări de clarificăre din partea constructorilor, dintre care 63 fuseseră depuse încă de la finalul lui 2020, adică cu mai bine de un an în urmă.

„Rezultatul final? Constructorii serioși ridică prețurile ca să își acopere riscurile pe care CNAIR le transferă către ei sau pur și simplu renunță, afectând serios concurența sănătoasă, așa cum s-a întâmplat pe lotul vecin, A1 Sibiu-Pitești Secțiunea 2, unde doar turcii de la Mapa-Cengiz au depus o ofertă finală, ceilalți 5 antreprenori pre-calificați fiind alungați de lacunele documentației și riscurile tehnice și financiare.

Iar cine câștigă contractul, într-un final, își asumă aceste riscuri și de multe ori apar situații neprevăzute în teren care blochează execuția sau chiar duc la reziliere și amână inaugurarea cu ani întregi, adunând costuri suplimentare și celebrele claim-uri (revendicări) de sute de milioane de euro”, conchide comunicatul Pro Infrastructura.

Răspunsurile Ministrului

Ministrul Transporturi, Sorin Grindeanu, atrage atenția că licitația a fost lansată în 2020 și că italienii nu s-au plâns până acum de calitatea documentației care le-a fost pusă la dispoziție.

„Le-am cerut celor de la CNAIR să urgenteze, să termine, că deja vorbim de doi ani, și au pus termen pentru depunerea de oferte – a doua depunere de oferte, că din 15 inițiali, au rămas 6 și din ei se va alege câștigătorul – 7 februarie. Ăsta a fost termenul. Probabil că nu au reușit să termine documentația. Luni e 7. Peste 3 zile. Probabil că CNAIR, ca urmare a acestei contestații, va suspenda pentru o perioadă această licitație, iar termenul nu va mai fi 7”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de Digi24.

Peste un miliard de euro pentru un vechi proiect

Șase firme și asocieri din Turcia, Italia, Austria și Grecia se luptă pentru cel mai mare contract scos până acum la licitație de CNAIR. Valoarea estimată a lucrărilor este de peste un miliard de euro.



România este gata să plătească până la circa 1,2 miliarde de euro pentru proiectarea și construcția a 37,4 km pe autostrada A1 Sibiu – Pitești (Lotul 3 Tigveni – Cornetu). Procedura de achiziție publică a fost lansată de CNAIR în septemb în luna iunie au fost anunțat cele șase firme sau asocieri care s-au calificat pentru depunerea ofertelor, asocierile:

MAKYOL INSAAT + OZALTIN INSAAT

MAPA INSAAT + CENGIZ INSAAT

AKTOR + RIZZANI DE ECCHER

STRABAG + ACCIONA CONSTRUCCION

IMPRESA PIZZAROTTI

ASTALDI SPA + TANCRAD SRL rie 2020.

Autostrada Sibiu-Pitești va avea 121 de kilometri. Contracte de execuție sunt semnate pe 3 din cele 5 loturi. Pe unul dintre tronsoane, cel dintre Cornetu și Boița există un constructor turc desemnat, încă din decembrie anul trecut, dar încă nu s-a semnat contractul.