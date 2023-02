BCR a înregistrat un profit net de 1,7 miliarde de lei, circa 354 de milioane de euro, în 2022, în creștere cu 23,8% față de rezultatul din 2021, pe fondul unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de continuarea creșterii puternice a creditării.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 29% până la 2,7 miliarde de lei (554,7 milioane de euro) în 2022. Venitul net din dobânzi a crescut cu 21,7% până la 2,9 miliarde de lei (597,9 milioane de euro), determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piața monetară. Venitul net din comisioane a crescut cu 8,8% până la 944,2 milioane de lei (191,5 milioane de euro) în 2022.

Raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 40,7% în 2022, față de 44,1% în 2021.

”Rezultatele obținute sunt o confirmare a încrederii cu care ne-au investit cei aproximativ 3 milioane de clienți și sunt susținute de 5.300 de colegi din BCR, care reușesc să facă o diferență de mai bine în societate în fiecare zi. Reprezintă contribuția reală și recunoscută pe care o oferim tuturor partenerilor noștri, iar asta ne impune să continuăm investițiile în educație, digitalizare și dezvoltarea capitalului uman”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.

Activitatea de creditare

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 15,6% până la 55,3 miliarde de lei (11,2 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2022, susținute de creșteri atât în creditarea retail (+4,1% față de decembrie 2021, până la 28 de miliarde de lei), cât și în cea corporate (+25,5% față de decembrie 2021, până la 26 de miliarde lei).

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 9,5 miliarde de lei în 2022, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 20,7% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 10,6% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 5,7% an pe an la data de 31 decembrie 2022.

Peste 202.000 finanțări pentru persoane fizice, dintre care 130.000 de clienți au accesat un credit de nevoi personale și 11.000 de familii au achiziționat o locuință prin credit ipotecar de la BCR.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 15,6 miliarde de lei în 2022, cu 65% mai mult decât în 2021, dintre care o treime sunt destinate investițiilor. A fost înregistrat un avans de 25,5% an pe an al stocului de finanțări corporate, datorită creșterilor semnificative pe toate segmentele de clienți.

Peste 6.500 de companii, care creează mai mult de 360.000 de locuri de muncă, au fost finanțate de BCR doar în 2022. 1.600 de microîntreprinderi și 32 de ONG-uri au fost finanțate de către BCR Social Finance. Astfel, au fost susținute 250.000 de persoane și 5.500 de locuri de muncă.

Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR leasing a crescut cu peste 32%, comparativ cu 2021 până la 1,95 miliarde de lei, oferind susținere antreprenorilor din toate domeniile de activitate.

Digitalizare accelerată

Circa 2,14 milioane de utilizatori au participat la ecosistemul digital George (internet banking și mobile banking), dintre care 1,64 milioane sunt utilizatori au utilizat aplicația George mobile, o creștere de 22% an pe an.

62% din totalul produselor BCR (deschidere de cont curent, credite ipotecare și de consum, cont de economii, depozite, asigurări și produse investiționale) sunt acordate pe flux 100% digital.

Numărul tranzacțiilor în George a crescut cu 30% față de anul precedent. Vânzări digitale record:

76% din creditele noi de nevoi personale în 2022 au fost acordate pe flux 100% digital, față de 56% în 2021

78% din totalul cardurilor de credit și 77% din totalul produselor de tipul descoperit de cont

99% din conturile de economii și peste 66% din depozite

Peste 60% din sumele de credit rambursate anticipat în George (total sau parțial)

George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi clienților BCR care folosesc plata cu cardul, a ajuns la peste 860.000 de utilizatori, în creștere cu 40% față de 2021. Peste 5,4 milioane de lei s-au întors înapoi în buzunarul clienților BCR prin acest sistem de cumpărături

Aproximativ 130.000 de companii înrolate în George pentru afaceri, ecosistemul digital unic în România, care asigură o ofertă integrată de Digital Onboarding, Digital overdraft și Multiprofile – autentificare unică pentru operațiuni de business și personale. În 2022, peste 60% dintre clienții eligibili și-au deschis relația cu banca prin Digital Onboarding, iar 65% dintre liniile de credit standard pentru clienții microîntreprinderi au fost acordate prin Digital Overdraft, însemnând peste 1.446 companii finanțate.

Integrarea digitală a continuat și în zona de contact center, iar chatbot-ul ADA, asistentul virtual BCR, disponibil pe www.bcr.ro/ADA, este unul dintre instrumentele de comunicare cu clienții. ADA a purtat peste 513.000 de conversații, iar în aproximativ 35% dintre acestea a oferit informații personalizate fără intervenție umană, doar prin self service.

Produse verzi

Creditul verde ipotecar ’Casa Mea NaturA’ a avut o pondere de aproximativ 42% din volumul total de credite ipotecare standard acordate de BCR în 2022, cu o valoarea totală a finanțărilor de 1,225.0 miliarde de lei (250 milioane de euro). Creditul se acordă pentru imobilele cu certificate energetic A sau pentru locuințe verzi certificate de Romanian Green Building Council.

Peste 784 milioane de lei (160 milioane de euro) în finanțări verzi (energii regenerabile, eficiență energetică și clădiri verzi), în creștere cu 94% față de 2021

Alți indicatori

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,8% în decembrie 2022, în scădere semnificativă față de 3,9% în decembrie 2021. Această evoluție reflectă o acumulare scăzută de noi credite neperformante, un trend pozitiv al recuperărilor pe ambele segmente retail și corporate, precum și creșterea soldului de credite acordate clienților. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 171,4% în decembrie 2022.

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 22,1% în decembrie 2022, semnificativ peste cerințele Băncii Naționale a României.

***