Proiectul podului de la Brăila va primi 363 mil. euro – finanţare europeană nerambursabilă

de Adrian N Ionescu , 2.9.2019

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) va finanţa cu 363 de milioane de euro, nerambursabil, construcţia podului peste Dunăre de la Brăila, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, emis luni.

Proiectul include și o rețea de drumuri noi de peste 23 de km în zonă, pentru „a ameliora posibilităţile de transport de la Marea Neagră spre nord estul României׆, ca şi facilitarea legătururilor dintre Moldova şi Ucraina, potrivit declaraţiei lui Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea și politica regională.

Proiectul face parte din rețeaua transeuropeană de transport. În prezent, conexiunea dintre nordul țării, orașul Tulcea, Delta Dunării și portul Constanța se poate face numai prin podul Giurgeni-Vadul Oii (aflat la 88 km la sud de Brăila) sau cu feribotul de la Brăila și Galați, caer nu funcţionează, de obicei, iarna și primăvara.

Podul suspendat de la Brăila se va număra printre primele cinci poduri din Europa, după deschiderea centrală (1.120 de metri). Va avea o lungime de circa 2 kilometri, iar termenul de execuție era stabilit la trei ani.

Noul pod va reduce durata transportului cu aproximativ 50 de minute. Proiectul ar trebui finalizat până la sfârșitul anului 2023, potrivit Comisiei Europene.

Contractul de circa 433 milioane de euro pentru realizarea podului a fost semnat în ioanuarie 2018, la trei luni după desemnarea câștigătorului (asocierea Astaldi S.P.A. – IHI Infrastructure Systems Co. Ltd). Lucrările au început, însă, propriu zis în acest an.

Proiectul nu a avut finanțare în 2018 şi nu au fost întrunite nici toate condiţiile de începere a lucrărilor, asumate de Compania Naţională de drumuri.

Detalii tehnice

Podul suspendat peste Dunare va avea o lungime totală de 1.974,30 de metri, la care se adaugă două deschideri laterale de 489,65 metri, pe malul dinspre Brăila, si de 364,65 metri pe malul dinspre Tulcea.

Înălțimea podului va fi de cel putin 38 m de la nivelul maxim de inundație al Dunarii, astfel încat să fie îndeplinite criteriile de navigație fluvială.

Podul suspendat va fi poziționat între km 4+596,10 și km 6+570,52 pe drumul principal Brăila-Jijila, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunarea (kilometraj pe Dunare, masurat de la Sulina).

Viaductele de acces de câte 110 metri. Lătimea totală a podului va fi de 31,70 metri.

Sistemul de suspendare cuprinde un cablu principal și tiranti verticali de legatură între tablier și cablul principal, iar blocurile de ancorare sunt integrate în teren și sunt localizate în afara digurilor Dunării.