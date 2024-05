Producători de carne din România. 5 mari companii din domeniu

Smithfield România, Aaylex One, Transavia, Unicarm sau Agricola International sunt printre cei mai mari producători de carne din România.

Cel mai mare producător de carne din România

1. Smithfield România SRL este cel mai mare producător de carne din România. Începând cu anul 2015, compania face parte din grupul WH Group, o multinațională din China specializată în procesarea cărnii și a alimentelor, cu sediul central în Hong Kong.

Începând cu anul 2004, Smithfield a investit 600 de milioane de dolari în producție, atât în capacitățile de creștere a animalelor, cât și în abatorul tehnologizat, se arată pe site-ul companiei. La ora actuală, Smithfield România funcționează în sistem integrat: Divizia Ferme, Divizia Carne Proaspătă și Divizia Mezeluri – Elit și Maier Com. Astfel, fluxul de producție include ferme, abator și fabrici de mezeluri.

După cum arată sursa citată, Smithfield România este cel mai mare crescător de animale din România, cu peste 1,3 milioane de porci comercializați anual. Divizia Ferme din cadrul grupului Smithfield România gestionează 49 de ferme proprii, dar și alte unități de creștere a animalelor, în parteneriat cu crescători locali.

Producători de carne din România – cele mai mari companii

În ceea ce privește producția de mezeluri, compania a achiziționat în 2018 Elit Cugir, unul dintre cei mai importanți producători din carne și mezeluri din România, cu o experiență de 20 ani în acest domeniu.

Împreună, Elit și Vericom (parte din același grup) au dezvoltat de-a lungul timpului peste 300 de produse din carne (salam, cârnați, specialități, crenvurști, parizer, afumături, carne de mici, produse crud-uscate etc). Distribuția mezelurilor se face prin cele 5 depozite logistice (Alba Iulia, București, Craiova, Bacău și Constanța).

Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, Smithfield România SRL a avut o cifră de afaceri netă de 1,28 miliarde de lei în anul 2022 și peste 2.500 de angajați. Compania nu a înregistrat profit în acel an, având pierderi de 3,15 milioane de lei.

Iar Elit SRL a avut o cifră de afaceri netă de 742,8 milioane de lei în 2022, un profit net de 74,2 milioane de lei și peste 1.800 de angajați.

Producători de carne din România – cei mai mari jucători din piață

2. Aaylex One SA este un alt mare producător de carne din România, ce deține și brandul de carne de pui Cocorico. Societatea Aaylex One SA a fost luat naștere în anul 2021, prin fuziunea dintre Avicola Buzău și alte 15 firme din grup. Cele 16 firme au fost dizolvate la acea dată, iar patrimoniul acestora a fost transferat către societatea nou creată – Aaylex One SA.

După cum se arată pe site-ul oficial, compania este împărțită în mai multe divizii:

fabrici moderne de producție de hrană pentru pui

ferme de creștere a puilor

producție de pui de o zi

abator

fabrici de specialități din carne de pui

distribuția produselor Cocorico

Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, societatea Aaylex One SA a avut o cifră de afaceri netă de 1,14 miliarde de lei în anul 2023 și circa 1.880 de angajați. Compania nu a avut profit, înregistrând pierderi de 43,6 milioane de lei.

Foto: Cparks / pixabay.com

Producători de carne din România – exemple

3. Transavia este o altă companie ce se numără printre cei mai mari producători de carne din România. Compania deține peste 560 de hale în 31 de ferme de creștere a pasărilor și peste 10.000 de hectare cultivate cu cereale pentru consumul propriu al păsărilor.

De asemenea, Transavia are și o fabrică de nutrețuri combinate, 3 abatoare și o fabrică de procesare a cărnii. Fermele Transavia sunt localizate în 8 județe din România: Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Timiș, Mureș, Harghita și Caraș Severin, unde anual se produc peste 100.000 de tone de carne de pui. Produsele companiei sunt prezente în majoritatea lanțurilor de retail modern prin brandurile Fragedo și Papane.

Companii exportatoare de carne

30% din producția anuală a companiei merge pe piața de export, în mai multe țări europene, precum Marea Britanie, Irlanda, Franţa, Olanda, Ungaria, Grecia, Slovacia, Bulgaria, Spania, Croația, Republica Cehă, Italia și pe continentul african, se arată pe site-ul societății.

Datele de la Ministerul Finanțelor arată că, în anul 2023, Transavia a avut o cifră de afaceri netă de peste 1 miliard de lei, un profit net de peste 208 milioane de lei și peste 2.200 de angajați.

Producători de carne din România – listă de companii

4. Unicarm SRL este un alt mare producător de carne din România. În anul 2022, compania cu sediul în Satu Mare a avut o cifră de afaceri netă de peste 965 de milioane de lei, un profit de peste 19 milioane de lei și peste 2.600 de angajați.

Unicarm este producător și distribuitor național de carne și preparate din carne. Compania deține o fabrică de mezeluri, un abator, o fabrică de conserve, dar și o fabrică de lactate și lapte praf, precum și o fabrică de panificație, patiserie și cofetarie.

De asemenea, societatea are un lanț de magazine proprii, două depozite logistice, 6 depozite de distribuție și un parc auto propriu care cuprinde peste 300 de autovehicule.

Producători de carne din România – mari companii

5. Agricola International SA este o altă mare companie producătoare de carne din România. Compania cu sediul în Bacău deține atât ferme de pui, cât și un abator de păsări complet automatizat.

Societatea livrează zilnic peste 100.000 de capete de pui și este cunoscută în special pentru Puiul Fericit, un Hubbard JA757, o rasă crescută lent, în minimum 56 de zile, care nu stă niciodată într-o aglomerație mai mare de 30 kg/mp, potrivit site-ului societății.

În anul 2022, Agricola International SA a avut o cifră de afaceri netă de 765 de milioane de lei, un profit de peste 79,6 milioane de lei și peste 1.900 de angajați.

Foto: Didgeman / Cparks / pixabay.com

