Update: Un comunicat al guvernului emis după întâlnirea premierului Ciucă cu președintele Comisiei Europene precizează:

”Premierul a arătat că Romania va insista şi va continua discuţiile cu Comisia asupra jaloanelor legate de reforma sistemului de pensii, inclusiv pe înlocuirea plafonului de 9,4% din PIB cu un alt mecanism de referinţă, pe menţinerea în rezervă a producţiei de energie bazată pe cărbune şi pe ajustări ale unor proiecte de infrastructură de transport.”

Informația inițială:

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri că a discutat cu premierul Nicolae Ciucă, înainte ca acesta să plece la Bruxelles, ”ce se renegociază” din PNRR. Marcel Ciolacu este convins că ”procentul de 9% din PIB pentru pensii nu va mai exista” și mai speră ”să prindem pentru irigaţii peste 2 miliarde de euro din alte capitole”.

Discuția a avut loc marți seara, la Vila Lac 1.

Marcel Ciolacu: ”Am scos anumite proiecte prinse care erau nişte aberaţii”

”Am avut o întâlnire de lucru, nu este nici prima nici ultima. Aceste întâlniri le avem destul de des. După cum ştiţi, astăzi domnul prim-ministru este la Bruxelles şi am trecut în revistă, şi împreună cu ministrul Fondurilor, ce anume se renegociază şi cum a rămas negocierea stabilită. Ce mă bucură şi am spus şi în intervenţia mea, am scos anumite proiecte prinse care erau nişte aberaţii (..)

Pe lângă cele două miliarde care nu ne lipsesc, știți foarte bine că am avut creştere economică şi au fost retrase atât de la creditare cât şi din granturi, în acest moment sperăm să prindem pentru agricultură, pentru irigaţii, peste 2 miliarde de euro din alte capitole pe care noi nu le-am considerat o urgenţă pentru România”, a spus Marcel Ciolacu, citat de News.ro.

Președintele PSD nu a precizat ce proiecte ”aberante” au fost scoase din lista de investiții PNRR.

El a precizat că şi recomandarea Comisiei Europene este să ne adaptăm cerinţelor şi crizelor actuale.

PSD insistă: pensiile militare nu sunt pensii speciale, să dispară plafonul de 9%

Despre procentul de 9% din PIB pentru pensii, cuprins în PNRR, Marcel Ciolacu a spus că acel procent ”cu certitudine nu va mai exista în PNRR”.

Marcel Ciolacu s-a referit şi la pensiile militarilor, considerate pensii speciale, potrivit analizei Băncii Mondiale. ”În acest moment, în recomandarea Băncii Mondiale, cum au fost prinse de către ministrul Muncii, doamna Turcan, domnul Cîţu şi domnul Ghinea, au trecut pensiile ocupaţionale ale Armatei ca fiind pensii speciale. Sperăm să reuşim să rezolvăm această problemă”, a arătat liderul PSD.

Care este marja de negociere a PNRR

Ideile enunțate miercuri de Marcel Ciolacu nu reprezintă o noutate, PSD criticând permanent de când s-a alăturat guvernării forma negociată la Bruxelles a PNRR.

În ceea ce privește irigațiile, acestea au fost cuprinse în forma inițială a planului românesc, dar proiectele propuse au fost respinse de Comisie. Motivele respingerii: erau prinse la finanțare proiecte vechi, de dinainte de revoluție, care nu au nimic comun cu agricultura modernă. În plus, Ministerul Agriculturii nu a reușit să demonstreze Comisiei că proiectele propuse nu pun în pericol resursele naturale de apă ale României.

Nu este clar în ce măsură România propune alte proiecte decât cele respinse în trecut.

În ceea ce privește pensiile, plafonul de 9,4% din PIB a fost decis în concordanță cu propunerile de reformă a sistemului de pensii. Acestea trebuie așezate pe baze sustenabile și România are nevoie de argumente tehnice serioase pentru a rediscuta acest capitol. Chiar și așa, șansele de renegociere sunt minime, a avertizat Comisia Europeană în repetate rânduri.

Inistența PSD pe această temă este curioasă în condițiile în care, cu două zile în urmă, consultantul pe Legea pensiilor – Banca Mondială – a transmis clar guvernului ce trebuie să facă cu pensiile:

să țină cont de contributivitate,

să aibă un stagiu minim de plată

şi să nu mai fie nicio pensie care să depăşească venitul din timpul serviciului

***