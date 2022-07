Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit joi dimineață cu omologul său elen, Kyriakos Mitsotakis, la Atena, la numai 4 luni de la întâlnirea anterioară din chiar ajunul declanșării războiului Rusiei în Ucraina. Aprovizionarea cu gaze și înlesnirea exporturilor ucrainene se remarcă dintre subiectele pe care cei doi le-au abordat.

„Am avut o descriere cât se poate de concretă a proiectelor pe care noi le avem şi pe care împreună le putem dezvolta, (…) onshore şi offshore, la gaze, ca să ne asigurăm indepedenţa totală de gazul şi energia din Rusia”, a declarat Nicolae Ciucă într-o conferință de presă.

„Reactualizăm colaborarea noastră în domeniul energetic. Grecia va deveni un nod de depozitare şi transport a gazelor naturale care va acoperi nu numai nevoile naţionale, dar şi nevoile din zonă şi bineînţeles şi din România”, a spus Kyriakos Mitsotakis.

Întâlnirea a marcat inaugurarea interconectorului de gaze dintre Grecia și Bulgaria, care va avea loc mâine și la care premierul român nu poate participa.

Interconectorul – în fapt un gazoduct de 180 de kilometri, plus facilitățile de comprimare și pompare, permite atât importul de gaze din zona Mării Caspice prin gazoductul TANAP, cât și de gaze descărcate prin terminalul de gaze lichefiate de la Alexandoupolis.

În plus, va face în sfârșit util gazoductul BRUA, care urma să ducă gazele din Bulgaria până în Austria, dar care s-a oprit în Ungaria.

Pentru independența Europei față de Rusia

Prin inaugurarea gazoductului interconector „vom avea o indendenţă a Europei, am putea spune. Va fi un pas în faţă important pe care îl vom face în structurile şi infrastructurile noastre atât de importante pentru a dobândi o independenţă de gazul natural care vine din Rusia”, a spus premierul elen Kyriakos Mitsotakis.

„După cum aţi văzut, din păcate, Rusia foloseşte ca un instrument geostrategic gazul natural şi acest lucru (interconectorul) ne va ajuta să avem o independenţă mult mai rapidă a necesarului nostru de combustibil şi de gaz natural din Rusia. Deci o să avem o independenţă energetică. Rusia s-a folosit de dependența energetic pentru a invada o altă ţară, încălcând legislaţia internaţională şi având nişte revendicări crude”, a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis.

„Practic acest interconector va asigura legătura între reţeaua care trece prin Anatolia şi cea Adriatică şi de asemenea se leagă prin conducta BRUA, dând astfel consistenţă coridorului vertical şi asigurând aprovizionarea cu gaze atât a Bulgariei cât şi a României. Desigur, putem să asigurăm aprovizionarea cu gaze a partenerilor noştri estici, Ucraina şi Republica Moldova şi a celorlalte ţări care se află pe diagrama de distribuţie a acestei reţele de gaze”, a spus Nicolae Ciucă.

Premierul român a mai spus că urmează să fie semnat un memorandum la nivelul ministerelor Energiei din cele două ţări, care să asigure proiectele comune pe termen mediu şi lung.

Problema ucraineană

„În cadrul discuţiei de astăzi am abordat impactul războiului din Ucraina şi am analizat problemele care se află, astăzi, pe agenda oricărui guvern din Europa şi nu numai, în cee ace priveşte securitatea energetică şi alimentară”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Încercăm să găsim împreună modalităţi de a sprijini Ucraina în continuare. Vom încerca să găsim posibilităţi diferite, drumuri şi căi diferite de export şi transport al producţiei agricole din Ucraina înspre pieţele internaţionale. Am analizat în comun cum ar putea, de exemplu, prin intermediul Mării Negre şi al Mediteranei, să ajungă această producţie pe pieţele internaţionale. La toate aceste probleme pe care le-am discutat, am observat că avem păreri apropiate. Există compasiune şi din această cauză am căzut de comun acord ca cele două ţări să aibă acţiuni comune, atât la nivelul NATO, cât şi în alte foruri internaţionale”, a completat premierul Greciei.



