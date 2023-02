Industria își continuă scăderea: în formarea PIB și în competitivitate

Producția industrială a scăzut în decembrie cu 1,6% față de luna precedentă (serie ajustată sezonier), respectiv cu 6,3% față de decembrie 2021, datele aferente întregului an indicând o contracție de 2%, reiese din cifrele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Pe serie ajustată sezonier, industria extractivă a scăzut cu 2,8% în 2022, industria prelucrătoare cu 0,5%, iar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 9,1%, reiese din datele oficiale.

O pierdere de competitivitate

Datele din ultimul trimestru al anului indică o deteriorare a activității industriale, o consecință a crizei energetice. Astfel, producția industrială a scăzut cu -2,1% trimestru la trimestru și -3,2% an la an în T4 2022, față de o scădere de -1,5% trimestru la trimestru și o creștere de 0,2% an la an în trimestrul al treilea din 2022, potrivit calculelor specialiștilor BCR.

”Ne așteptăm ca în acest an creșterea producției industriale să fie aproape de zero. Rata de schimb reală efectivă indică o pierdere a competitivității prețurilor pentru producția locală în 2022. Acest lucru s-a adăugat blocajelor generate de infrastructura fizică, lipsa educației adecvate și tensiunilor de pe piața muncii, explicând parțial divergența dintre îmbunătățirea recentă a indicatorilor de încredere externi și slăbiciunea producției interne”, a explicat Eugen Sinca, analist BCR, într-o notă transmisă investitorilor.

Sectoarele energofage, puternic afectate de creșterea facturilor

Industriile cu un consum ridicat de energie au fost puternic afectate de creșterea facturilor la curent și gaze. Industria metalurgică a înregistrat o contracție de 14,8% în 2022, iar industria chimică a scăzut cu 21,6%, reiese din datele INS.

A treia cea mai accentuată scădere s-a înregistrat în sectorul prelucrării lemnului, unde indicii producției industriale a scăzut cu 13,2% în 2022, industria bunurilor de folosință îndelungată situându-se pe locul al patrulea, cu o contracție de 11,4% anul trecut

Industria auto a lăsat treptat în urmă deficitul de semiconductori, iar ratele anuale de creștere au devenit pozitive în a doua pate a anului, astfel încât sectorul a încheiat 2022 cu un plus de 0,4%.

Industria alimentară a reușit să marcheze un avans de 3,7% în 2022. La fel și industria bunurilor de uz curent, care a consemnat o creștere de 4,6% și fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, de 5,4%.

Indicele producției industriale (IPI) este un indice de volum și măsoară evoluția rezultatelor activităților cu caracter industrial dintr-o perioadă față de alta.

