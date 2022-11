Diferența dintre acțiuni și părți sociale. Ghid cu 10 explicații utile

Dacă vă gândiți să începeți o afacere, atunci trebuie să alegeți un tip de personalitate juridică pentru întreprinderea voastră și să știți care este diferența dintre acțiuni și părți sociale.

Ce sunt părțile sociale și acțiunile

1. Atât părțile sociale, cât și acțiunile, reprezintă fracțiuni ale capitalului social. Capitalul social al societăților comerciale se divide în părți sociale în cazul societăților cu răspundere limitată și în acțiuni în cazul societăților pe acțiuni.

Mai multe informații despre diferența dintre acțiuni și părți sociale găsim în Legea nr. 31 / 1990 privind societățile.

2. În ceea ce privește părțile sociale, actul constitutiv al unei societăți cu răspundere limitată trebuie să menționeze care este capitalul social subscris, cu menționarea aportului fiecărui asociat. Se vor preciza numărul și valorea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său.

De exemplu, o societate cu răspundere limitată poate avea un capital social subscris și vărsat de 200 de lei în numerar, împărțit în 20 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei / parte socială. Dacă societatea are 2 asociați cu un aport egal la capitalul social (50% fiecare), înseamnă că fiecare asociat are 10 părți sociale cu o valoare totală de 100 de lei. Acest fapt înseamnă că fiecare asociat are o participare de 50% la profit și de 50% la pierderi. La distribuirea dividendelor, fiecare asociat va primi 50% din acestea.

3. Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale. Părțile sociale pot fi transmise între asociați.

Capitalul social și diferența dintre acțiuni și părți sociale

4. În ceea ce privește societatea pe acțiuni, actul constitutiv al acesteia trebuie să menționeze numărul și valoarea nominală a acțiunilor.

5. Capitalul social al societății pe acțiuni nu poate fi mai mic de 90.000 de lei. Guvernul poate modifica, cel mult o dată la 2 ani, valoarea minimă a capitalului social, ținând seama de rata de schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

6. Persoanele care dețin acțiuni sunt numite acționari. Numărul acționarilor în societatea pe acțiuni nu poate fi mai mic de 2.

Fondatorii sunt obligați să întocmească o listă a celor care, acceptând subscripția, au dreptul să participe la adunarea constitutivă, cu menționarea numărului acțiunilor fiecăruia. În adunarea constitutivă, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de acțiunile subscrise.

Diferența dintre acțiuni și părți sociale – valoarea minimă a unei acțiuni

7. În societatea pe acțiuni, capitalul social este reprezentat prin acțiuni nominative emise de societate.

Felul acțiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. Acțiunile nominative pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă dematerializată, caz în care se înregistrează în registrul acționarilor.

Acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală. Valoarea nominală a unei acțiuni nu va putea fi mai mică de 0,1 lei.

8. În ceea ce privește diferența dintre acțiuni și părți sociale, o deosebire majoră între cele două este că părțile sociale nu pot fi tranzacționate sau cotate la bursă. Mai exact, legea prevede că părțile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. O societate nu are voie să emită titluri negociabile care să reprezinte părți sociale ale unui SRL. În schimb, acțiunile pot fi tranzacționate și cotate pe piața de capital.

Foto: Pexels / pixabay.com

Asemănări între părțile sociale și acțiuni

Acțiunile trebuie să fie de o egală valoare. Precum părțile sociale, și acțiunile sunt indivizibile. Ele acordă proprietarilor drepturi egale.

9. Dincolo de diferența dintre acțiuni și părți sociale, există și asemănări între acestea. Astfel, atât părțile sociale, cât și acțiunile, se cuvin asociaților proporțional cu cota lor de participare la capitalul social.

10. O altă asemănare este că asociații au dreptul la dividende și obligația de a suporta pierderile proporțional cu cota de participare la capitalul social (părți sociale în cazul SRL-urilor sau acțiuni în cazul societăților pe acțiuni).

Foto: Pexels / geralt / pixabay.com

Dacă acest articol despre diferența dintre acțiuni și părți sociale vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Diferența dintre dividende și profit și cum se impozitează fiecare

Diferența dintre debit și credit. Ce sunt cardurile bancare de debit / credit

Diferența dintre taxe și impozite. 4 deosebiri esențiale

Diferența dintre donație și sponsorizare. Care e mai avatajoasă pentru firma ta

Diferența dintre active și pasive. 8 explicații utile pentru antreprenori

Diferența dintre CUI și CIF. Ghid explicativ în 6 pași