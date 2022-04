Daniel Dines (foto stânga) va deveni din 16 mai co-director general al UiPath, împărțind conducerea companiei pe care a înființat-o cu Robert Enslin (foto dreapta), venit de la Google Cloud și care va prelua atribuțiile de management curent și de dezvoltare a afacerii.

Lui Daniel Dines îi mai rămâne să se concentreze doar „pe cultura și viziunea ompaniei și pe inovarea produselor – „zone de care sunt pasionat”, a declarat cel ce a înființat, împreună cu Marius Tîrcă prima companie care avea să devină unicorn, ajungând la o valoare de piață de un miliard de dolari în 2018 și la 37 de miliarde de dolari acum un an.

Între timp, rezultatele UiPath au dezamăgit investitorii, iar acțiunile sale au pierdut circa 80% din valoarea maximă de 90 de dolari / acțiune, din mai 2021.

Robert Enslin are peste 30 de ani de experiență în companii tech de top. A fost responsabil de vânzări la Google Cloud. Google, prin fondul de investiții capital G, a și fost printre primii investitori cu nume sonor în UiPath.

Strălucirea stelei UiPath are nevoie de combustibil nou

Firma de roboți software UiPath a avut pierderi nete de 526 milioane de dolari pe întreg anul fiscal 2022, care se încheie la 31 ianuarie 2022, faţă de 92 milioane în perioada anterioară, chiar dacă veniturile au crescurt până la 892 milioane de dolari, de la 607 milioane în anul fiscal .

UiPath avea o valoare de piață de 9,4 miliarde de dolari, de aproximativ 4 ori mai mică miercuri, 27 aprilie 2022, decât valoarea de la listarea pe Bursă, de anul trecut.

Compania își propune să își reducă pierderile la mai puțin de 30 de milioane de dolari (în termeni non-GAAP – General Accepted Accounting Principles) în primul trimestru din acest an fiscal (2023) și spre zero pe întregul an fiscal, potrivit copmunicatului UiPath. UiPath oferă Fully Automated Enterprise™, prin care companiile folosesc automatizarea pentru a-și debloca potențialul. UiPath oferă o platformă end-to-end pentru automatizare, combinând soluția principală de automatizare a proceselor robotizate (RPA) cu o suită completă de capabilități care permit fiecărei organizații să scaleze rapid operațiunile de afaceri digitale.



