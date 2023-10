Consiliu JAI – ”nucleul dur” al UE se teme de radicalizarea migranților pe fondul războiului. Se caută reguli pentru migrație și azil

Miniștrii de Interne ai statelor membre UE au fost informați joi de către președinția spaniolă despre stadiul negocierilor cu Parlamentul European pentru atingerea unui acord privind Pactul privind migrația și azilul.

Noile reguli vor oferi sprijin celor mai afectate state membre de fenomenul migrației.

Suedia, Germania, Franța și Belgia, inițiativă comună pentru cooperare în domeniul antiterorismului

În contextul crizei din Orientul Mijlociu, în Europa sporesc temerile legate de potențiale atacuri teroriste, iar în premieră Suedia a găzduit înaintea reuniunii JAI miniștrii de Interne din Germania, Franța și Belgia, precum și coordonatorul UE pentru combaterea terorismului Ilkka Salmi, pentru discuții privind combaterea terorismului înăuntrul granițelor UE. Unul dintre obiectivele principale ale întâlnirii a fost aprofundarea cooperării în domeniul antiterorismului.

Securitatea internă și riscul terorismului au fost, de asemenea, discutate de toți miniștrii de interne în timpul prânzului. Aceștia iau în calcul riscul ca conflictul din Orientul Mijlociu să genereze un nou val de refugiați, dar și actori radicalizați spre Europa.

Ministrul francez de Interne deplânge ”naivitatea” unor instituții în fața amenințărilor jihadiste

Foarte vocal a fost ministrul francez de Interne, care a deplâns ”naivitatea” insituțiilor europene în fața amenințării jihadiste.

”Există încă puţină naivitate, în instituţiile unor ţări sau ale Uniunii Europene, în modul de a ne arăta autoritatea (…) şi, în general, în lupta pentru ceea ce Franţa numeşte laicitate. În mai multe rânduri, am alertat Comisia Europeană cu privire la faptul că instituţiile europene finanţează asociaţii pe teritoriul naţional francez, pentru care am redus subvenţiile, pentru care am iniţiat acţiuni de dizolvare”, a spus Gerald Darmanin.

Comisia presează Parlamentul să aprobe Directiva privind returnările

Tot în contextul crizei din Orientul Mijlociu, Comisia Europeană face presiuni asupra Parlamentului European pentru a aproba rapid propunerile sale de acțiune în situație de criză a migrației.

Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că țările membre trebuie să poată forța oamenii care sunt considerați o amenințare pentru securitatea națională – cum ar fi persoana care a ucis doi suporteri suedezi în Bruxelles – să se întoarcă imediat în țara lor de origine. Propunerea de directivă privind returnările urmărește să revizuiască normele actuale, făcând astfel de returnări obligatorii pentru țările membre – dar textul este blocat în Parlamentul European de peste patru ani.

Schengen, doar despre combaterea migrației ilegale

În ceea ce privește Schengen, Consiliul JAI a discutat starea generală a spațiului de liberă călătorie și – în lumina ultimului Barometru Schengen – au convenit o mai bună combatere a criminalității transfrontaliere, în special contrabanda de migranți.

Agenția UE care se ocupă de sistemele informatice în domeniul migrației, securității și justiției, a informat miniștrii cu privire la calendarul revizuit pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE care sunt utilizate de statele membre pentru a combate criminalitatea, controlul frontierele și gestionarea fluxurilor de migrație.

