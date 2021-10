Confuzie la PNL: Florin Cîțu cere negocieri cu USR, Nicolae Ciucă spune că are mandat doar pentru guvern minoritar

Președintele PNL, Florin Cîțu, pare că s-a răzgândit pe tema revenirii USR în coaliția de guvernare și spune că Nicoale Ciucă are mandat să negocieze refacerea coaliției cu USR.

Pe de altă parte, premierului desemnat nu-i este clar dacă este liber să negocieze cu USR, afirmând că în acest moment el știe că mandatul său este acela de a forma un guvern minoritar, cu UDMR.âIndiferent de mersul negocierilor în următoarele 2 zile, Nicolae Ciucă spune că sâmbătă va depune la Parlament lista guvernului său și programul de guvernare.

Florin Cîțu: Să discutăm bărbătește, față în față, cu USR

”PNL este în spatele domnului Ciucă. PSD a spus anul acesta de multe ori că ei nu vor la guvernare, eu nu înțeleg pretextele de a primi ministere. Eu cred că nu vor să negocieze nimic și încearcă să forțeze nota cu astfel de discuții. Nu se poate reface USL, trebuie să fie o discuție cu cei de la USR…

Domnul Nicolae Ciucă are mandat să negocieze cu USR. Trebuie să discutăm bărbătește, față în față. Sigur că pot reveni la guvernare premierul desemnat Nicolae Ciucă poate cere flexibilizarea mandatului de negociere când are ceva. Trebuie să fie o discuție cu USR și apoi putem cere în partid o flexibilizare. Acum lucrurile sunt puse invers. Domnul Ciucă are atributul de a discuta cu USR. Dacă USR vor, putem vedea în ce formă putem reface coaliția „, a declarat miercuri Florin Cîțu.

Întrebat de reporteri dacă ar putea intra USR la guvernare din nou, Florin Cîțu a replicat: „Bineînțeles. Nu vreau să discutăm prin presă. Să avem noi discuția, să punem pe masă toate problemele. Ar putea intra la guvernare după ce vom avea această discuție. E momentul să avem această discuție bărbătește, față în față, delegați ai celor două partide”.

Declarația președintelui PNL apare după întâlnirea la Vila Lac dintre liderii PNL și PSD de marți seară. La negocieri, PSD ar fi cerut de fapt intrarea la guvernare alături de PNL și alocarea a șapte ministere. Solicitările PSD au fost refuzate.

De la debutul crizei guvernamentale, Florin Cîțu s-a opus permanent refacerii coaliției cu USR si revenirea acestora la guvernare. Mai mult, Florin Cîțu insistat că formațiunea lui Dacian Cioloș este responsabilă de criză și a respins orice discuție relevantă în negocierile cu Dacian Cioloș, după ce acesta a fost desemnat de președinte să formeze un guvern.

La începutul săptămânii, președintele Iohannis și Nicolae Ciucă au discutat posibilitatea ca premierul desemnat să negocieze cu USR și PSD, moment în care Florin Cîțu a anunțat că Nicolae Ciucă nu are mandat de la partid să poarte asemenea discuții.

Și în acest moment, președintele PNL insistă inclusiv cu varianta alegerilor anticipate, pe care președintele Iohannis acum le respinge.

„Cel care decide dacă mergem spre anticipate este președintele României. Este o variantă pe masă pe care toate partidele o iau în calcul și se pregătesc pentru această variantă”, a adăugat Cîțu.

Nicolae Ciucă: Am mandat de negociere doar pentru un guvern minoritar PNL-UDMR

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, că urmează să mai negocieze cu cele două partide USR și PSD susținerea unui guvern minoritar. El a precizat că nu își va depune mandatul și că până sâmbătă va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri.

Nicolae Ciucă spune că are mandat pentru un guvern minoritar PNL-UDMR, dar nu exclude o „flexibilizare” a mandatului dat de partid. „Flexibilizarea mandatului urmează să fie discutată și decisă, dacă va fi cazul. Nu mai târziu de vineri”, a spus premierul desemnat.

„Avem în continuare în analiză toate elementele de negociere urmând să continuăm acest proces. (…) Am discutat cu domnul Cioloș, acum suntem aici, mergem să avem această discuție și se va comunica. (…) Ușa către PSD nu a fost închisă. Nu a fost închisă către absolut nimeni. Continuăm să negociem. (…) În acest moment mandatul meu este să negociem pentru un guvern minoritar PNL-UDMR. Flexibilizarea mandatului urmează să fie discutată și decisă, dacă va fi cazul. Nu mai târziu de vineri. Există o singură abordare în acest moment: negocieri pentru trecerea guvernului minoritar PNL-UDMR”, a declarat Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă în cazul negocierilor cu USR aceștia ar putea primi aceleași ministere avute până acum dacă se decide intrarea la guvernare, Ciucă a spus: „nu am discutat aceste elemente de detaliu, urmând ca atunci când la nivelul conducerii partidului se vor stabili elementele de negociere să stabilim și asta.”

Acesta precizat că nu își va depune mandatul și că își va „juca” șansa până la capăt. Lista de miniștri și programul de guvernare vor fi depuse până sâmbătă la Parlament, dată la care expiră cele zece zile prevăzute de Constituție. Votul, însă, va fi dat la o dată ulterioară.

„Tot timpul există șanse. Nu îmi voi depune mandatul. În această perioadă sunt foarte multe sfaturi. Pe masa de negociere venim cu elementele care sunt serioase și ne pot duce către un demers care să asigure țării un guvern. Sâmbătă seara expiră cele 10 zile și până atunci vom avea programul de guvernare și lista de miniștri depusă la Parlament. Săptămâna viitoare va intra în Parlament spre aprobare guvernul. Îmi voi juca șansa până la capăt. În niciun caz nu îmi depun mandatul”, a declarat Nicolae Ciucă.

USR așteaptă să se limpezească apele în PNL

Vicepreședintele USR Claudiu Năsui asigură că Nicolae Ciucă poate fi acceptat ca premier dacă „propune refacerea aceleiași coaliții, cu aceleași ministere și cu calendarul agreat de reforme la care noi ținem”. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ionuț Moșteanu, a anunțat, la 4 ore după afirmațiile premierului, că ”USR nu a primit deocamdată nicio invitație la negocieri”.

Nicolae Ciucă mai are la dispoziție 3 zile pentru a depune la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului și, după ce nu a găsit susținere pentru învestirea unui guvern minoritar și nici disponibilitate pentru ”armistițiu”, a fost nevoit să refuze intrarea la guvernare a PSD.